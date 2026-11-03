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Περισσότερα από 100 ακίνητα σε ολόκληρη την Κύπρο περιλαμβάνει το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών Νοεμβρίου της Themis, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας eauctions.

Από τεμάχια γης με επιφυλασσόμενη τιμή μόλις €1.000 μέχρι εκτάσεις χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων σε κοινότητες της υπαίθρου και περιοχές κοντά στα αστικά κέντρα, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί Νοεμβρίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ακινήτων σε ολόκληρη την Κύπρο.

Τα ακίνητα που ακολουθούν δίνουν μια χαρακτηριστική εικόνα του εύρους που περιλαμβάνουν οι πλειστηριασμοί Νοεμβρίου, από ορεινές κοινότητες και αγροτικές περιοχές μέχρι τοποθεσίες κοντά στα αστικά κέντρα.

Από τις παρυφές της Λευκωσίας μέχρι την ορεινή Πιτσιλιά

Στην περιοχή «Πλύματα» του Τσερίου, δύο γειτονικά χωράφια, έκτασης 4.869 τ.μ. και 5.082 τ.μ. αντίστοιχα, διατίθενται με επιφυλασσόμενες τιμές €21.000 και €21.500. Η θέση τους, σε μικρή απόσταση από τη Λευκωσία, τα εντάσσει σε μία περιοχή που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Στους Εργάτες, χωράφι 6.875 τ.μ. με επιφυλασσόμενη τιμή €22.300 βρίσκεται στην τοποθεσία «Ξυλογιόφυρα», περίπου 620 μέτρα βόρεια από τον δρόμο προς την Αρεδιού και κοντά στον οικιστικό πυρήνα της κοινότητας. Η θέση του συνδυάζει την πρόσβαση προς τη Λευκωσία με το πιο ήρεμο περιβάλλον που χαρακτηρίζει τις κοινότητες της περιοχής, διατηρώντας παράλληλα στοιχεία της κυπριακής υπαίθρου.

Διαφορετικό χαρακτήρα έχει το ακίνητο στον Φαρμακά. Η έκταση των 12.820 τ.μ. διατίθεται με επιφυλασσόμενη τιμή €25.500 και φιλοξενεί αμυγδαλιές και συκιές, στοιχεία που παραπέμπουν άμεσα στην αγροτική ταυτότητα της περιοχής. Η πρόσοψη περίπου 90 μέτρων σε δρόμο και η θέση του κοντά στην κοινότητα συμπληρώνουν την εικόνα ενός ακινήτου που διατηρεί ζωντανή τη σύνδεσή του με τη γη και την καλλιέργεια.

Χτισμένη ανάμεσα στη Μαδαρή και την Παπούτσα, η Άλωνα αποτελεί μία από τις πιο γνωστές κοινότητες της Πιτσιλιάς. Το ακίνητο που περιλαμβάνεται στους πλειστηριασμούς διατίθεται με επιφυλασσόμενη τιμή €1.000 και βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, σε ένα τοπίο που αποτυπώνει τον ορεινό χαρακτήρα της περιοχής.

Εκτάσεις που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα της κυπριακής υπαίθρου

Με έκταση 19.399 τ.μ., το ακίνητο στον Άγιο Θεράποντα διατίθεται με επιφυλασσόμενη τιμή €15.900. Η πρόσοψη περίπου 121 μέτρων σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο και η θέση του κοντά στον δρόμο προς την Άλασσα αποτελούν από τα βασικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, ενώ η παρουσία οινοποιείου στην ευρύτερη περιοχή συμπληρώνει την εικόνα του τοπίου στο οποίο βρίσκεται.

Στην τοποθεσία «Κέφαλος» των Πάνω Κυβίδων, χωράφι έκτασης 15.051 τ.μ. διατίθεται με επιφυλασσόμενη τιμή €24.500. Το ακίνητο βρίσκεται περίπου τρία χιλιόμετρα νότια από τον πυρήνα της κοινότητας και κοντά στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, γεγονός που διευκολύνει την πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, εφάπτεται εγγεγραμμένου μονοπατιού με πρόσωπο περίπου 100 μέτρων, ενώ εντός του τεμαχίου υπάρχουν ελιές και χαρουπιές, στοιχεία που ενισχύουν τον αγροτικό χαρακτήρα του ακινήτου και της περιοχής στην οποία βρίσκεται.

Ανάμεσα στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στους πλειστηριασμούς Νοεμβρίου βρίσκεται και αμπέλι έκτασης 2.007 τ.μ. στην κοινότητα Μανδριών, με επιφυλασσόμενη τιμή €9.000. Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή «Κάγιαλος», περίπου 1,7 χιλιόμετρα ανατολικά από τον πυρήνα της κοινότητας και κοντά στον δρόμο Μανδριών – Πέρα Πεδίου, ενώ εφάπτεται εγγεγραμμένου δημόσιου μονοπατιού το οποίο χρησιμοποιείται ως χωματόδρομος.

Ο Πρόδρομος διατηρεί διαχρονικά τη θέση του ανάμεσα στις πιο γνωστές ορεινές κοινότητες της χώρας. Το χωράφι, με έκταση 1.134 τ.μ., βρίσκεται σε οικιστική ζώνη και διατίθεται με επιφυλασσόμενη τιμή €24.000. Βρίσκεται στην τοποθεσία «Καλιανότης» των διοικητικών ορίων της κοινότητας Προδρόμου, στην επαρχία Λεμεσού. Το ακίνητο βρίσκεται κοντά στην εκκλησία της κοινότητας και σε μικρή απόσταση από τον δρόμο Τροοδίτισσας – Προδρόμου, σε περιοχή που διατηρεί έντονα τον ορεινό χαρακτήρα του χωριού.

Ακίνητα με φόντο την ύπαιθρο της Πάφου

Λίγο έξω από τη Νάτα, στην περιοχή «Καλλίτζινα», αμπέλι έκτασης 7.024 τ.μ. περιλαμβάνεται στους πλειστηριασμούς του Νοεμβρίου με επιφυλασσόμενη τιμή €11.500. Το ακίνητο βρίσκεται περίπου ένα χιλιόμετρο από το φράγμα Ασπρόκρεμμου και σε μικρή απόσταση από την κατοικημένη περιοχή της κοινότητας, ενώ η πρόσβασή του εξυπηρετείται από εγγεγραμμένο χωμάτινο δρόμο.

Η διαδρομή προς τον Κάθηκα οδηγεί και σε ένα από τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Νοεμβρίου. Το αμπέλι των 3.122 τ.μ., στην τοποθεσία «Λουλούτα», διατίθεται με επιφυλασσόμενη τιμή €10.500 και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον πυρήνα της κοινότητας, μιας από τις πιο γνωστές περιοχές της επαρχίας Πάφου. Το φυσικό περιβάλλον και ο αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής συνθέτουν την εικόνα του ακινήτου και της ευρύτερης τοποθεσίας όπου βρίσκεται.

Με επιφυλασσόμενη τιμή €1.000, το ακίνητο στον Άγιο Δημητριανό συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνα με το χαμηλότερο σημείο εκκίνησης στους πλειστηριασμούς Νοεμβρίου. Βρίσκεται στην περιοχή «Κάμπος Βουναρκάς» και εφάπτεται του δρόμου που συνδέει την κοινότητα με την Κρίτου Μαρόττου.

Ανάμεσα σε Λάρνακα και Λεμεσό

Στον Μαζωτό, ακίνητο με επιφυλασσόμενη τιμή €1.000 βρίσκεται κοντά στον πυρήνα της κοινότητας και σε μικρή απόσταση από το δημοτικό σχολείο της περιοχής. Η θέση του ανάμεσα στη Λάρνακα και τη Λεμεσό το εντάσσει σε μία κοινότητα που διατηρεί το ενδιαφέρον της λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της εύκολης πρόσβασης προς τα δύο αστικά κέντρα.

Το πρόγραμμα των πλειστηριασμών

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί της Themis θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας eauctions σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα:

Επαρχία Ημερομηνίες διεξαγωγής πλειστηριασμών Λευκωσία 9 – 13 Νοεμβρίου Λεμεσός 16 – 20 Νοεμβρίου Πάφος 23 – 25 Νοεμβρίου Λάρνακα 26 Νοεμβρίου Αμμόχωστος 27 Νοεμβρίου

Τα πιο πάνω ακίνητα αποτελούν μόνο ένα μέρος των διαθέσιμων επιλογών που περιλαμβάνονται στους πλειστηριασμούς Νοεμβρίου της Themis. Εξερευνήστε το πλήρες χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 100 διαθέσιμα ακίνητα, δείτε αναλυτικά τις επιφυλασσόμενες τιμές, τις φωτογραφίες και όλα τα στοιχεία κάθε ακινήτου, καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των πλειστηριασμών μέσω της πλατφόρμας eauctions.

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