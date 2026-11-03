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Με το όχημά του γεμάτο αδασμοφορολόγητα τσιγάρα και περισσότερα από 130 κιλά καπνού εντοπίστηκε 26χρονος Τουρκοκύπριος στην περιοχή της Πύλας.

Στις 2/11/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων του Τελωνείου Λάρνακας, ενημερώθηκαν από μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας (Ειδικών Καθηκόντων Πύλας) ότι μετά από έρευνα σε όχημα 26χρονου Τουρκοκύπριου στη περιοχή Πύλας της επαρχίας Λάρνακας, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, κατά την μετάβαση των λειτουργών στον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης, όπου μεταφέρθηκε το όχημα, καταμετρήθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 150 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, καπνός για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 68 κιλών και 400 γραμμαρίων και καπνός για ναργιλέ συνολικού βάρους 62 κιλών, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Ο ύποπτος συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ σήμερα το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα 3ημερης κράτησης του. Τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.

Η υπόθεση τυγχάνει περαιτέρω διερεύνησης από το Τελωνείο Λάρνακας σε συνεργασία με τον ΟΠΕ στα πλαίσια των κοινών προσπαθειών για την πάταξη του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων με προέλευση τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.