Το 2024 ήταν μια χρονιά καμπής για το ελληνικό επιχειρείν. Έπειτα από δύο ταραγμένες περιόδους –το ενεργειακό σοκ του 2022 και τη διόρθωση του 2023– οι ελληνικές επιχειρήσεις εισήλθαν σε μια νέα φάση ισορροπίας. Οι τιμές της ενέργειας σταθεροποιήθηκαν, οι πληθωριστικές πιέσεις αποκλιμακώθηκαν, το κόστος χρηματοδότησης άρχισε να περιορίζεται καθώς οι κεντρικές τράπεζες σταμάτησαν τον κύκλο επιθετικών αυξήσεων, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας έδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα σε ένα διεθνές περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας.

Παράλληλα, το 2024 ήταν η πρώτη χρονιά όπου φάνηκαν καθαρά οι επιδράσεις της σημαντικής επενδυτικής κινητοποίησης των τελευταίων ετών: μεγάλα projects υποδομών, ενεργειακές διασυνδέσεις, πρόοδος σε ΑΠΕ και αποθήκευση, νέες επενδύσεις στον τουρισμό, στα logistics και στη βιομηχανία. Οι κεφαλαιαγορές βελτίωσαν την εικόνα τους χάρη στην επιστροφή της επενδυτικής βαθμίδας και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης επενδυτών και funds προς τις ελληνικές εισηγμένες. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στη φετινή “Forbes Greek List 2025”, η οποία βασίζεται στα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2024.

Το γενικό συμπέρασμα της λίστας είναι σαφές: Το 2024 υπήρξε χρονιά ανάκαμψης – όχι όμως για όλους με τον ίδιο τρόπο.

Οι ενεργειακοί όμιλοι παρέμειναν στην κορυφή της κατάταξης, όμως με διαφοροποίηση μεταξύ των δύο πυλώνων διύλισης, καθώς η Helleniq Energy ξεπέρασε τη Motor Oil, που ήταν πέρυσι επικεφαλής της λίστας. Η ΔΕΗ, έχοντας ενσωματώσει τη μεγάλη εξαγορά της Enel Ρουμανίας, ενίσχυσε σημαντικά τόσο τον τζίρο της όσο και τα κέρδη EBITDA. Η Metlen επιβεβαίωσε ότι είναι πια ένας υπερ-όμιλος με ισχυρά θεμέλια σε ενέργεια, μέταλλα και κατασκευές. Στο λιανεμπόριο, ο Σκλαβενίτης διατήρησε τη θέση του ως ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και ένας από τους πιο ισχυρούς παίκτες σε πωλήσεις.

Την ίδια στιγμή, ο τραπεζικός τομέας συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία κερδοφορίας, με νέες ιστορικά υψηλές επιδόσεις στα κέρδη προ φόρων και στα ταμειακά διαθέσιμα, οδηγώντας –και πάλι– τις πρώτες θέσεις όσον αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα.

Ορισμένοι κλάδοι, ωστόσο, αντιμετώπισαν προκλήσεις: η βαριά βιομηχανία είδε περιθώρια να πιέζονται λόγω κόστους ενέργειας και πρώτων υλών, ενώ ο τομέας των τεχνολογικών υπηρεσιών επηρεάστηκε από την παγκόσμια επιβράδυνση του κλάδου.

Συνολικά, πάντως, η εικόνα παραμένει θετική: οι ελληνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν πλέον ένα μείγμα ωριμότητας, επενδυτικής δυναμικής και αυξημένης εξωστρέφειας, σε επίπεδα που η ελληνική οικονομία είχε να δει πάνω από δύο δεκαετίες.

Η Ελλάδα των πολλών κορυφών

Όπως δείχνει και η φετινή “Forbes Greek List 2025”, η οικονομία δεν κυριαρχείται από έναν ή δύο υπερομίλους.

Το 2024 αναδεικνύει έξι διαφορετικούς πυλώνες:

Ενέργεια και Βιομηχανία: Helleniq Energy, Motor Oil, Metlen, ΔΕΗ

Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Eurobank, Πειραιώς, Εθνική, Alpha

Λιανεμπόριο: Σκλαβενίτης, Μασούτης, ΑΒ, Metro

Υποδομές και Κατασκευές: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΤΙΤΑΝ

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες: ΟΤΕ, Teleperformance, Mellon

Κράτος και συμμετοχές Δημοσίου: ΕΕΣΥΠ, οργανισμοί κοινής ωφέλειας

Η διασπορά αυτή δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο σταθερότητας και ανθεκτικότητας.

Νέοι πρωταγωνιστές

Εταιρείες όπως η Isolar, η Μύλοι Σόγιας, καθώς και μεγάλες πολυεθνικές θυγατρικές (KENVUE –πρώην Johnson & Johnson–, Generali) εκτινάχθηκαν σε κερδοφορία και ανάπτυξη.

Αποδεικνύεται ότι η ελληνική αγορά δεν είναι πλέον στατική, αλλά μια αγορά όπου ακόμα και μικρότερες επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν με ταχύτητες scale-up.

Τράπεζες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Eurobank, Πειραιώς, Εθνική, Alpha) καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της κορυφής στην κερδοφορία και στα ταμειακά διαθέσιμα. Η πλήρης εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και οι συνεχείς αποδόσεις το καθιστούν ξανά βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Η Eurobank είναι αναμφίβολα ο μεγάλος νικητής της χρονιάς, καθώς αναδείχθηκε πρώτη σε ρευστότητα, δεύτερη σε κερδοφορία και έκτη σε απασχόληση.

Ενέργεια

Η ενέργεια παραμένει ο πυρήνας της ελληνικής οικονομίας. Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση, δίκτυα και διεθνοποίηση των ελληνικών ομίλων δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον με προσδοκίες δεκαετίας.

– Η ΔΕΗ ανεβαίνει στον κύκλο εργασιών και προστατεύει την κερδοφορία της.

– Η Metlen ενισχύεται σε cash και επενδύσεις.

– Helleniq Energy και Motor Oil παραμένουν οι ισχυρότεροι βιομηχανικοί όμιλοι της χώρας.

Λιανεμπόριο

Με τρεις αλυσίδες σούπερ-μάρκετ στο Top-10 των εργοδοτών, το λιανεμπόριο κρατά ζωντανό το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής μισθωτής οικονομίας, ενώ ο Σκλαβενίτης, με σχεδόν 40.000 εργαζομένους, παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας.

Το σημαντικότερο εύρημα της φετινής λίστας είναι ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει πλάτος, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ενέργεια, τον τουρισμό ή τις τράπεζες. Αυτή τη στιγμή η χώρα στηρίζεται σε πολλαπλά “κέντρα βαρύτητας”, δημιουργώντας ένα υγιές οικοσύστημα ανθεκτικό στις διεθνείς μεταβολές.

10 συμπεράσματα

1. Η Helleniq Energy είναι η μεγαλύτερη εταιρεία της χώρας το 2024.

2. Η ΔΕΗ σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο στη μεγάλη κλίμακα.

3. Η ΤΙΤΑΝ παρουσιάζει ιστορική αύξηση κερδοφορίας, +4.236%.

4. Η Generali καταγράφει την πιο εντυπωσιακή μεταστροφή κερδών (+136.909%).

5. Οι τράπεζες κυριαρχούν σε ρευστότητα.

6. Η Metlen ανεβαίνει σε ρευστό, κύκλο εργασιών και εξωστρέφεια.

7. Το λιανεμπόριο και τα call centers συνεχίζουν να είναι οι μεγαλύτεροι εργοδότες.

8. Η ΕΕΣΥΠ εξελίσσεται σε έναν από τους πιο ισχυρούς κρατικούς οικονομικούς πόλους.

9. Οι μικρομεσαίοι και μεσαίοι όμιλοι εμφανίζουν εκρηκτική ανάπτυξη.

10. Η ελληνική οικονομία γίνεται πιο πολυκλαδική, πιο ανθεκτική και πιο διεθνής.

Η πρώτη δεκάδα σε κύκλο εργασιών – Ποιοι κυριάρχησαν το 2024

Το 2024 αποτέλεσε μια χρονιά σταθεροποίησης για την ελληνική οικονομία, αλλά και μια περίοδο όπου ο χάρτης των κορυφαίων εταιρειών παρουσίασε σημαντικές μετατοπίσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ η ενεργειακή αγορά σταθεροποιήθηκε, οι μεγάλοι όμιλοι διύλισης και ηλεκτρισμού συνέχισαν να κυριαρχούν σε απόλυτους αριθμούς, ωστόσο οι επιδόσεις τους καθορίστηκαν περισσότερο από τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και λιγότερο από τις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών εμπορευμάτων που σφράγισαν τις δύο προηγούμενες χρονιές.

Για ακόμα μία χρονιά, η πρώτη πεντάδα της λίστας συντίθεται από τους δύο διυλιστηριακούς ομίλους, τον κυρίαρχο της ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ, τον ισχυρό βιομηχανικό-ενεργειακό όμιλο Metlen και τον κορυφαίο εκπρόσωπο του λιανεμπορίου Σκλαβενίτη. Σημειώνεται ότι η Helleniq Energy πέρασε στην πρώτη θέση, ξεπερνώντας τη Motor Oil, ενώ η ΔΕΗ κατέγραψε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ των μεγάλων ομίλων. Η πρώτη δεκάδα συμπληρώνεται από τις δύο τράπεζες Eurobank και Alpha Βank, τον ΟΤΕ, την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ακολουθεί η πλήρης εικόνα για το 2024, εταιρεία προς εταιρεία.

1. Helleniq Energy – Στην κορυφή με €12,77 δισ. και σταθερότητα σε ένα δύσκολο περιβάλλον

Κύκλος εργασιών 2024: €12.767.894.000

Κύκλος εργασιών 2023: €12.803.061.000

Μεταβολή: 0%

Η Helleniq Energy ανέκτησε την κορυφή του ελληνικού επιχειρηματικού χάρτη. Παρά το επίπεδο περιβάλλον στη διύλιση και τη συγκρατημένη πορεία των διεθνών τιμών, ο όμιλος διατήρησε σταθερά τον κύκλο εργασιών του στα €12,77 δισ.

Η επίδοση αυτή είναι αποτέλεσμα της υψηλής διαθεσιμότητας των διυλιστηρίων, του ρεκόρ εξαγωγών, της ενίσχυσης των ΑΠΕ και της οργανωτικής σταθερότητας μετά την ολοκλήρωση του Vision 2025.

2. Motor Oil Hellas – €12,18 δισ. και δεύτερη θέση σε μια πιο “ήρεμη” ενεργειακή χρονιά

Κύκλος εργασιών 2024: €12.187.917.000

Κύκλος εργασιών 2023: €13.316.742.000

Μεταβολή: -8%

Η Motor Oil υποχώρησε στη δεύτερη θέση, αλλά διατηρεί έναν εντυπωσιακό όγκο τζίρου πάνω από τα 12 δισ. ευρώ. Μετά το υψηλό του 2023, η πτώση στις διεθνείς τιμές και η αποκλιμάκωση των περιθωρίων διύλισης οδήγησαν σε μια αναμενόμενη οριακή υποχώρηση.

Ωστόσο, η λειτουργική εικόνα παρέμεινε ισχυρή, χάρη στο υψηλό run-rate στο διυλιστήριο, την ενίσχυση του retail και του trading, τη σταθεροποίηση της More και τις ηλεκτρικές δραστηριότητες.

Η Motor Oil παραμένει ένας από τους πιο κερδοφόρους και ανθεκτικούς βιομηχανικούς ομίλους της Ν.Α. Ευρώπης.

3. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) – +17% και είσοδος στο “Big-3”

Κύκλος εργασιών 2024: €8.978.607.000

Κύκλος εργασιών 2023: €7.686.767.000

Μεταβολή: +17%

Η ΔΕΗ ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της φετινής κατάταξης. Η είσοδος στο Top-3 της λίστας αποτυπώνει την πλήρη ενσωμάτωση της Enel Romania, τον δυναμισμό των δικτύων (DSO) και των προμηθειών, την αποκλιμάκωση του κόστους καυσίμων και την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Η νέα ΔΕΗ είναι πλέον μια περιφερειακή ενεργειακή δύναμη, με δραστηριότητες σε δύο χώρες και επενδύσεις δισεκατομμυρίων.

4. Metlen Energy & Metals – €5,68 δισ. και σταθερή ανοδική πορεία

Κύκλος εργασιών 2024: €5.682.956.000

Κύκλος εργασιών 2023: €5.491.685.000

Μεταβολή: +3%

Η Metlen επιβεβαιώνει ότι εξελίσσεται σε πολυεθνικό όμιλο με ισχυρή τοποθέτηση σε ενέργεια, ΑΠΕ, μεταλλουργία και κατασκευές.

Το 2024 χαρακτηρίστηκε από μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά έργα, ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ διεθνώς, σταθερή πορεία της μεταλλουργίας και υψηλή λειτουργική κερδοφορία.

Ο όμιλος παραμένει στην 4η θέση των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων.

5. Σκλαβενίτης – Ο κορυφαίος retail όμιλος, με ισχυρή άνοδο +8%

Κύκλος εργασιών 2024: €5.560.649.000

Κύκλος εργασιών 2023: €5.157.697.000

Μεταβολή: +8%

Ο Σκλαβενίτης ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του στην αγορά, σημειώνοντας αύξηση κύκλου εργασιών άνω των 400 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα έτος. Η άνοδος οφείλεται στην ισχυρή κατανάλωση το 2024, στη διεύρυνση της παρουσίας σε νέες περιοχές, στην αναβάθμιση των logistics και της πληροφορικής. Παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας.

6. Eurobank – €5,09 δισ. και +14%

Κύκλος εργασιών 2024: €5.096.000.000

2023: €4.454.000.000

Μεταβολή: +14%

Η Eurobank καταγράφει σημαντική άνοδο λόγω αύξησης επιτοκιακών εσόδων, ενίσχυσης προμηθειών και σταθερής πορείας στις ξένες αγορές (Κύπρος – Βουλγαρία).

7. Alpha Services & Holdings – Η μεγαλύτερη άνοδος στις τράπεζες (+23%)

Κύκλος εργασιών 2024: €4.408.000.000

2023: €3.582.000.000

Μεταβολή: +23%



Η Alpha παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση εσόδων μεταξύ των τραπεζών της λίστας. Η άνοδος βασίζεται στην ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους, στη βελτίωση ποιότητας ενεργητικού και την αύξηση των προμηθειών.

8. ΟΤΕ – Σταθερή πορεία το 2024 (+4%)

Κύκλος εργασιών 2024: €3.590.800.000

2023: €3.468.900.000

Μεταβολή: +4%

Ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος συνεχίζει τη σταθερή άνοδο λόγω ανάπτυξης των οπτικών ινών και της αύξησης συνδρομητικών υπηρεσιών.

9. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Ισχυρή βιομηχανική σταθερότητα (+4%)

Κύκλος εργασιών 2024: €3.438.452.000

2023: €3.293.421.000

Μεταβολή: +4%

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ παρέμεινε σε τροχιά σταθερότητας παρά τις διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές μετάλλων, ενισχύοντας την παραγωγή και τις εξαγωγές.

10. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Στα €3,25 δισ. με σταθεροποίηση έργων υποδομής

Κύκλος εργασιών 2024: €3.249.861.000

2023: €3.252.257.000

Μεταβολή: 0%

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρήθηκε σχεδόν σταθερή, με υψηλή δραστηριότητα σε ενέργεια (ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, καθώς το 2024 είναι η τελευταία χρονιά που ενσωματώνεται στον όμιλο μετά την πώληση στη Masdar), σε παραχωρήσεις, σε μεγάλα έργα υποδομής.

Οι εταιρείες με τη μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών το 2024

Η ελληνική επιχειρηματική σκηνή το 2024 ανέδειξε μια ομάδα εταιρειών που κατάφεραν κάτι σπάνιο: να ξεχωρίσουν όχι για το μέγεθός τους, αλλά για την ταχύτητα ανάπτυξής τους. Σε μια περίοδο όπου η συνολική οικονομική δραστηριότητα κινήθηκε ανοδικά αλλά όχι εκρηκτικά, αυτές οι εταιρείες κατόρθωσαν να υπερπολλαπλασιάσουν τον τζίρο τους, αξιοποιώντας εξαγορές, επενδύσεις, διεθνοποίηση ή την εκρηκτική άνοδο της ζήτησης σε συγκεκριμένες αγορές.

Το 2024 ήταν η χρονιά που επιβεβαίωσε πως το ελληνικό επιχειρείν έχει πλέον τη δυνατότητα να παράγει scale-up success stories – όχι μόνο στον χώρο της τεχνολογίας, αλλά και στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες, στις ΑΠΕ και στο εμπόριο.

Κοινό στοιχείο όλων η μετάβαση από μικρομεσαία κλίμακα σε “μεγάλο μέγεθος” με εντυπωσιακά άλματα τζίρου.

1. ΥΙΟΙ Κ. Παπαδάκη Α.Ε. – Ισχυρή ανάπτυξη +330% στον χώρο του αυτοκινήτου

2024 Κύκλος εργασιών: €131.488.366

2023 Κύκλος εργασιών: €30.561.737

Αύξηση: +330%

Η Υιοί Κ. Παπαδάκη Α.Ε., με δραστηριότητα που καλύπτει αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και τουριστικές υπηρεσίες, παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο.

Το +330% αντανακλά την ισχυρή ανανέωση στόλων εταιρικών οχημάτων, την άνοδο του τουρισμού το 2024 και την ενίσχυση της λιανικής αγοράς αυτοκινήτου. Ο κλάδος αυτοκίνησης συνέχισε να κινείται ανοδικά το 2024 και η εταιρεία τοποθετείται πλέον στους πιο δυναμικούς παίκτες της αγοράς.

2. Μποζατζίδης – Μητσιολίδου – +294% και ισχυρή εμπορική ανάπτυξη

Κύκλος εργασιών 2024: €236.738.025

2023: €60.087.329

Μεταβολή: +294%

Η εταιρεία σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

3. AKTOR – Επιστροφή στην ανάπτυξη με +205%

2024 Κύκλος εργασιών: €1.254.923.600

2023 Κύκλος εργασιών: €412.106.912

Αύξηση: +205%

Η Άκτωρ καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση που έχει εμφανίσει ποτέ μεγάλος κατασκευαστικός όμιλος στην Ελλάδα μέσα σε ένα έτος.

Το +205% αντανακλά την ενσωμάτωση έργων νέας γενιάς (συγκοινωνιακά, σιδηροδρομικά, ενεργειακά), την αναθέρμανση της αγοράς κατασκευών, τα νέα έργα ΣΔΙΤ και τους μεγάλους διαγωνισμούς. Η Άκτωρ μπαίνει ξανά δυναμικά στο top-tier της ελληνικής κατασκευαστικής αγοράς.

4. Interamerican – Η μεγαλύτερη αύξηση τζίρου στον ασφαλιστικό κλάδο (+184%)

2024 Κύκλος εργασιών: €427.299.438

2023 Κύκλος εργασιών: €150.556.820

Αύξηση: +184%

Η Interamerican, μία από τις πλέον ιστορικές ασφαλιστικές της χώρας, σημείωσε θεαματική αύξηση τζίρου, που ξεπερνά κάθε προηγούμενο στον ασφαλιστικό κλάδο.

Το +184% προκύπτει από την άνοδο ασφαλίστρων σε υγεία και περιουσία, την ισχυρή είσοδο σε νέα προϊόντα, την αυξημένη ζήτηση για καλύψεις λόγω κλιματικών κινδύνων και τις σημαντικές εταιρικές συμφωνίες και συμβόλαια.

5. ENAON EDA – +152% στον κλάδο δικτύων φυσικού αερίου

2024 Κύκλος εργασιών: €281.598.226

2023 Κύκλος εργασιών: €111.777.437

Αύξηση: +152%

Η εταιρεία διανομής φυσικού αερίου ENAON EDA σημείωσε ραγδαία άνοδο, καθώς επεκτάθηκαν τα δίκτυα, αυξήθηκαν οι συνδέσεις νέων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, βελτιώθηκε η ζήτηση λόγω σταθεροποίησης των τιμών.

6. Electromec – +111% στη βιομηχανία εξοπλισμού

2024 Κύκλος εργασιών: €145.828.524

2023 Κύκλος εργασιών: €69.215.418

Αύξηση: +111%

Η Electromec, με δραστηριότητα στον βιομηχανικό εξοπλισμό και τις ηλεκτρομηχανολογικές λύσεις, διπλασίασε τον τζίρο της χάρη στη μεγάλη ζήτηση κατασκευών και υποδομών, σε συμβόλαια με ενεργειακά έργα, στην ενίσχυση του R&D και της παραγωγικής βάσης.

7. IDEAL Holdings – Νέα εποχή για τον όμιλο μετά τις εξαγορές (+106%)

2024 Κύκλος εργασιών: €374.244.000

2023 Κύκλος εργασιών: €181.451.000

Αύξηση: +106%

Η IDEAL, ένας από τους πιο δυναμικούς επενδυτικούς ομίλους της χώρας, κατέγραψε διπλασιασμό τζίρου λόγω εξαγορών σε τεχνολογία και βιομηχανία, ενσωμάτωσης νέων εταιρειών στο χαρτοφυλάκιο, ισχυρής ζήτησης για ψηφιακές λύσεις και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ο όμιλος αποτελεί πλέον έναν “consolidator” της ελληνικής αγοράς.

8. Ολοκληρωμένες Ηλιακές Εφαρμογές – +91% και ισχυρή θέση στο ενεργειακό transition

2024 Κύκλος εργασιών: €251.653.987

2023 Κύκλος εργασιών: €131.697.360

Αύξηση: +91%

Η Isolar συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στον κλάδο των φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 100% και διατηρώντας ισχυρή θέση σε EPC έργα, φωτοβολταϊκά πάρκα, βιομηχανικές ενεργειακές εφαρμογές. Παραμένει μία από τις πιο δυναμικές εταιρείες ΑΠΕ.

9. Ιωάννης Χατζηλαζάρου Α.Ε. – +91% αξιοποιώντας την άνοδο του τουρισμού

2024 Κύκλος εργασιών: €114.201.038

2023 Κύκλος εργασιών: €59.845.909

Αύξηση: +91%

Ο όμιλος Χατζηλαζάρου, με ισχυρή παρουσία στα ξενοδοχεία και στον τουρισμό υψηλής ποιότητας, εκμεταλλεύτηκε τη ρεκόρ τουριστική χρονιά του 2024, την αύξηση των πληροτήτων και των τιμών δωματίων από την ενίσχυση των premium υπηρεσιών.

10. ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. – Ένα νέο “pharma growth story” (+75%)

2024 Κύκλος εργασιών: €340.601.435

2023 Κύκλος εργασιών: €195.077.130

Μεταβολή: +75%

Ο όμιλος ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε., με δραστηριότητα στον ευρύτερο χώρο των φαρμακευτικών και συναφών προϊόντων υγείας, σημείωσε μια πολύ σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών του για το 2024, διατηρώντας παράλληλα ισχυρά περιθώρια κερδοφορίας.

Οι εταιρείες με τη μεγαλύτερη κερδοφορία το 2024 (PBT σε απόλυτα μεγέθη)

Τα απόλυτα μεγέθη κερδών προ φόρων (PBT) αποκαλύπτουν τους πραγματικούς γίγαντες της ελληνικής οικονομίας. Το 2024 η εικόνα είναι ξεκάθαρη: οι τράπεζες κυριαρχούν στις κορυφαίες θέσεις, αλλά η πρωτιά ανήκει –και μάλιστα με τεράστια διαφορά– στη βαριά βιομηχανία.

Η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ όχι μόνο έκανε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, αλλά κατακτά και τον τίτλο της εταιρείας με τη μεγαλύτερη κερδοφορία σε απόλυτα νούμερα. Η συνολική λίστα επιβεβαιώνει επίσης την ισχυρή θέση των συστημικών τραπεζών, αλλά και την παρουσία κορυφαίων ομίλων ενέργειας, υποδομών και τηλεπικοινωνιών.

1. ΤΙΤΑΝ – Η κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία της Ελλάδας το 2024 (€2,60 δισ.)

Κέρδη προ φόρων 2024: €2.603.794.000

2023: €60.057.000

Μεταβολή: +4.236%

Η ΤΙΤΑΝ καταγράφει επίδοση-ρεκόρ, καθώς ο συνδυασμός διεθνούς επέκτασης, ανατίμησης κεφαλαίου, ισχυρών εισροών από παραγωγή και πρόσθετων χρηματοοικονομικών επιδράσεων τη φέρνει όχι μόνο στην κορυφή της κερδοφορίας, αλλά και στο κέντρο της συνολικής λίστας. Δηλαδή η αύξηση είναι κατά κύριο λόγο οργανική (αύξηση πωλήσεων, μείωση κόστους), ενώ ρόλο έπαιξαν και οι υψηλές τιμές.

2. Eurobank – Η πιο κερδοφόρα τράπεζα (€1,865 δισ.)

PBT 2024: €1.865.000.000

2023: €1.389.000.000

Μεταβολή: +34%

Η Eurobank διατηρεί τον τίτλο της πιο κερδοφόρας τράπεζας της χώρας. Η άνοδος της κερδοφορίας αντανακλά τα υψηλά οργανικά έσοδα, τη δυναμική διεθνών δραστηριοτήτων, την αύξηση προμηθειών και υπηρεσιών και χαμηλό κόστος ρίσκου. Παραμένει σε τροχιά συνεχούς ενίσχυσης των κεφαλαίων και της διεθνούς της παρουσίας.

3. Εθνική Τράπεζα – Πρωταγωνιστής σταθερής υψηλής κερδοφορίας (€1,517 δισ.)

PBT 2024: €1.517.000.000

2023: €1.479.000.000

Μεταβολή: +3%

Η Εθνική συνεχίζει να εμφανίζει από τις σταθερότερες και υψηλότερες αποδόσεις κεφαλαίου στην ελληνική αγορά, διατηρώντας τη θέση της στην “τριάδα” των κορυφαίων κερδοφόρων εταιρειών.

4. Τράπεζα Πειραιώς – Εκρηκτική οργανική βελτίωση (€1,436 δισ.)

PBT 2024: €1.436.000.000

2023: €1.078.000.000

Μεταβολή: +33%

Η Πειραιώς επιβεβαιώνει ότι είναι η ταχύτερα μετασχηματιζόμενη συστημική τράπεζα. Η συνέπεια στα αποτελέσματα την κρατά στις κορυφαίες θέσεις σε PBT.

5. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Η μεγαλύτερη κερδοφορία στην ιστορία του ομίλου (€884,8 εκατ.)

PBT 2024: €884.807.000

2023: €250.829.000

Μεταβολή: +253%

Ο όμιλος κατασκευών – ενέργειας – παραχωρήσεων καταγράφει κορυφαία επίδοση, με τριπλασιασμό των κερδών προ φόρων. Η ανάπτυξη της Αττικής Οδού, της Εγνατίας και των ενεργειακών έργων αλλάζει το μέγεθος του ομίλου.

6. Alpha Bank – Σταθερή υψηλή κερδοφορία (€873 εκατ.)

PBT 2024: €873.000.000

2023: €844.000.000

Μεταβολή: +3%

Η Alpha διατηρεί ισχυρές επιδόσεις, με σταθερή αύξηση και υψηλό επίπεδο κερδοφορίας, παρά τον έντονο ανταγωνισμό.

7. Metlen – Μεγάλα μεγέθη σε μια χρονιά επενδύσεων (€748 εκατ.)

PBT 2024: €748.383.000

2023: €786.060.000

Μεταβολή: -5%

Η ελαφρά υποχώρηση δεν αλλάζει το γεγονός ότι η Metlen παραμένει ο κορυφαίος ιδιωτικός βιομηχανικός όμιλος της χώρας σε PBT, με συνδυασμό μεταλλουργίας, ενέργειας, κατασκευών και διεθνούς παρουσίας.

8. ΟΤΕ – Η ραχοκοκαλιά των τηλεπικοινωνιών (€678,6 εκατ.)

PBT 2024: €678.600.000

2023: €699.500.000

Μεταβολή: -3%

Παρά τη μικρή μείωση, ο ΟΤΕ παραμένει ένας από τους πιο σταθερούς και κερδοφόρους παρόχους τηλεπικοινωνιών στη Ν.Α. Ευρώπη.

9. ΟΠΑΠ – Συνεχίζει ανοδικά με €677,7 εκατ. (+19%)

PBT 2024: €677.759.000

2023: €570.093.000

Μεταβολή: +19%

Ο ΟΠΑΠ διατηρεί τα υψηλά επίπεδα PBT χάρη στην ισχυρή απόδοση του retail, στην εκρηκτική ανάπτυξη του online gaming και στις επενδύσεις σε τεχνολογία και data.

10. Motor Oil – Ένας από τους ισχυρότερους βιομηχανικούς πυλώνες (€641 εκατ.)

PBT 2024: €641.142.000

2023: €1.038.471.000

Μεταβολή: -38%

Παρά την πτώση, η Motor Oil παραμένει στην πρώτη δεκάδα κερδοφορίας της χώρας, επιβεβαιώνοντας τον όμιλο ως έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς πυλώνες της οικονομίας.

Οι εταιρείες με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κερδών προ φορων (PBT %) το 2024

Το 2024 υπήρξε μια χρονιά στην οποία πολλές εταιρείες κατέγραψαν σημαντική βελτίωση της λειτουργικής τους εικόνας, αλλά μία δεκάδα ξεχώρισε, με αύξηση κερδοφορίας που θυμίζει scale-ups και όχι καθιερωμένους ομίλους.

Στη φετινή λίστα, οι πιο εντυπωσιακές επιδόσεις δεν προέρχονται μόνο από μικρότερες εταιρείες που βελτίωσαν θεαματικά τα αποτελέσματά τους, αλλά και από μεγάλους ομίλους που κατάφεραν να αλλάξουν ριζικά την κερδοφορία τους μέσα σε μία και μόνο χρήση.

Κορυφαία όλων –με διαφορά– βρίσκεται η Generali Hellas, η οποία παρουσιάζει μια ιστορική αύξηση της τάξης του +136.909%, μετατρεπόμενη στον απόλυτο πρωταθλητή της χρονιάς.

1. Generali Hellas – Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κερδοφορίας που έχει καταγραφεί (+136.909%)

Κέρδη προ φόρων 2024: €30.142.000

Κέρδη προ φόρων 2023: €22.000

Μεταβολή: +136.909%

Η Generali Hellas πέρασε από ένα σχεδόν μηδενικό PBT το 2023 σε κέρδη 30,1 εκατ. ευρώ το 2024 – μια αύξηση χωρίς προηγούμενο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Η έκρηξη οφείλεται σε μεγαλύτερα έσοδα από ασφαλιστικά προϊόντα υγείας και περιουσίας, αυστηρότερο risk management, πειθαρχημένη τιμολογιακή πολιτική, αναβάθμιση του underwriting και στροφή σε πιο κερδοφόρες γραμμές.

Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές μεταστροφές κερδοφορίας της φετινής λίστας.

2. ΤΙΤΑΝ – Η εντυπωσιακή αύξηση +4.236% που τον έφερε στην κορυφή του κλάδου

PBT 2024: €2.603.794.000

2023: €60.057.000

Μεταβολή: +4.236%

Η ΤΙΤΑΝ δεν ξεχώρισε μόνο στα απόλυτα μεγέθη, αλλά και στην ποσοστιαία αύξηση της κερδοφορίας της. Η εντυπωσιακή επίδοση αποδίδεται σε ρεκόρ αποδόσεων από διεθνείς δραστηριότητες, βελτιστοποίηση παραγωγής, καλύτερες τιμές σε βασικές αγορές όπως ΗΠΑ – Ν.Α. Ευρώπη, θετικές συναλλαγματικές επιδράσεις.

3. Crown Hellas Can – +945% και ανάκαμψη της βιομηχανίας συσκευασίας

PBT 2024: €9.893.898

2023: -€1.170.273

Μεταβολή: +945%

Η Crown Hellas επιστρέφει εντυπωσιακά στην κερδοφορία, επωφελούμενη από την αυξημένη ζήτηση σε συσκευασίες, τη βελτίωση των περιθωρίων και τη σταθεροποίηση κόστους πρώτων υλών.

4. Μύλοι Σόγιας – +878% και ισχυρή ανάκαμψη από ζημίες

PBT 2024: €7.408.700

2023: -€951.702

Μεταβολή: +878%

Η εταιρεία τροφίμων σημείωσε θεαματική μεταστροφή, επιστρέφοντας δυναμικά στην κερδοφορία. Η αύξηση σχετίζεται με βελτίωση περιθωρίων πρώτων υλών, την ισχυρή ζήτηση και τη λειτουργική εξυγίανση.

5. Kenvue Ελλάς – +804% έπειτα από ζημιογόνο χρήση

PBT 2024: €6.519.195

2023: -€926.251

Μεταβολή: +804%

Η ελληνική θυγατρική της Kenvue (πρώην consumer health της J&J) επανέρχεται δυναμικά σε κερδοφορία, χάρη στην αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων, την ενίσχυση των πωλήσεων καταναλωτικών προϊόντων υγείας και τη βελτίωση των λειτουργικών εξόδων.

6. PwC Business Solutions – ισχυρή άνοδος +792%

PBT 2024: €6.395.026

2023: €717.328

Μεταβολή: +792%

Η PwC Business Solutions σημειώνει ιστορικές επιδόσεις, καθώς αυξήθηκε η ζήτηση για consulting, υλοποιήθηκαν μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, ενισχύθηκε το advisory σε τράπεζες και πολυεθνικές.

7. Υιοί Κ. Παπαδάκη – +654% και δυναμική στον κλάδο αυτοκίνησης

PBT 2024: €17.235.205

2023: €2.286.007

Μεταβολή: +654%

Η εταιρεία του κλάδου αυτοκινήτου και τουρισμού συνεχίζει μια εντυπωσιακή πορεία ανάπτυξης, με μεγάλη αύξηση τόσο σε τζίρο όσο και σε PBT. Η ζήτηση για εταιρικά και ενοικιαζόμενα οχήματα παραμένει ισχυρή.

8. Μποζατζίδης – Μητσιολίδου – +646% και σταθερή εμπορική άνοδος

PBT 2024: €79.201.487

2023: €10.612.053

Μεταβολή: +646%

Η εταιρεία σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο, ενισχύοντας τη θέση της στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

9. ENAON EDA – +489%

PBT 2024: €88.373.861

2023: €15.009.730

Μεταβολή: +489%

Η εταιρεία διανομής φυσικού αερίου εμφανίζει μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις κερδοφορίας στην ενεργειακή αγορά. Η άνοδος οφείλεται στην ανάπτυξη του δικτύου, την αύξηση των συνδέσεων και τη σταθεροποίηση κόστους.

10. Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς – +413% με πανίσχυρη εξαγωγική δραστηριότητα

PBT 2024: €120.617.000

2023: €23.525.000

Μεταβολή: +413%

Η Imerys επωφελήθηκε από την ισχυρή διεθνή ζήτηση για βιομηχανικά ορυκτά, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και τις ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές των πρώτων υλών.

Cash is King – Οι εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα το 2024

Αν η κερδοφορία δείχνει την ποιότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, τότε τα ταμειακά διαθέσιμα δείχνουν την αντοχή, την ευελιξία και την πραγματική δύναμη πυρός μιας επιχείρησης. Το 2024 η εικόνα της λίστας αναδεικνύει ξεκάθαρα ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να κυριαρχούν στο ελληνικό επιχειρηματικό τοπίο σε επίπεδο liquidity, ενώ σημαντικές εκπλήξεις προέρχονται από ομίλους ενέργειας, υποδομών και holdings.

Με βάση τα στοιχεία της λίστας, η Eurobank βρίσκεται ξεκάθαρα στην κορυφή, ακολουθούμενη από την Πειραιώς, την Εθνική Τράπεζα, αλλά και έναν “απρόσμενο” πρωταγωνιστή: την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), η οποία παρουσιάζει μια θεαματική αύξηση +516%.

Ακολουθούν οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα της Ελλάδας το 2024, σε απόλυτα μεγέθη:

1. Eurobank – €16,13 δισ. και νέα ιστορικά υψηλά (+47%)

Ταμειακά διαθέσιμα 2024: €16.131.000.000

2023: €10.943.000.000

Μεταβολή: +47%

Η Eurobank ενίσχυσε θεαματικά τη ρευστότητά της, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό. Η άνοδος αντανακλά την αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την ενίσχυση των διεθνών δραστηριοτήτων (κυρίως σε Κύπρο και Βουλγαρία) και την ισχυρή οργανική κερδοφορία.

2. Πειραιώς – €7,42 δισ. σε μια χρονιά εξισορρόπησης (-30%)

2024: €7.423.000.000

2023: €10.567.000.000

Μεταβολή: -30%

Παρά την πτώση, η Πειραιώς παραμένει στη δεύτερη θέση, με ταμειακά διαθέσιμα πάνω από 7 δισ. ευρώ. Η μείωση σχετίζεται με την αλλαγή στρατηγικής στη διαχείριση ενεργητικού, τις αποπληρωμές και εξισορροπήσεις στο funding, τις υψηλές επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό.

3. Εθνική Τράπεζα – €5,38 δισ. και υποχώρηση από τα περσινά υψηλά (-40%)

2024: €5.380.000.000

2023: €9.015.000.000

Μεταβολή: -40%

Η Εθνική Τράπεζα καταγράφει σημαντική μείωση ρευστότητας, καθώς αξιοποίησε μέρος των ταμειακών διαθεσίμων για αποπληρωμές και ενισχυμένες χρηματοδοτήσεις.

Παραμένει, ωστόσο, μία από τις πιο ισχυρές τράπεζες σε κεφάλαιο και καθαρή θέση.

4. ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) – Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της λίστας (+516%)

2024: €5.106.422.000

2023: €828.710.000

Μεταβολή: +516%

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) καταγράφει την εντυπωσιακότερη αύξηση ταμειακής βάσης μεταξύ των μεγάλων ομίλων. Η εκτόξευση αυτή αντανακλά την αύξηση εισροών από συμμετοχές και αποκρατικοποιήσεις, την ενισχυμένη μερισματική ροή, την ορθολογική διαχείριση των 100% κρατικών περιουσιακών στοιχείων (ΔΕΗ 34%, ΔΕΑΔΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΑΣΘ κ.λπ.). Το Υπερταμείο αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους “παίκτες ρευστότητας” του Ελληνικού Δημοσίου.

5. Alpha – €3,04 δισ. και πτώση -31%

2024: €3.046.000.000

2023: €4.434.000.000

Μεταβολή: -31%

Η Alpha διατηρεί υψηλή ρευστότητα, αλλά καταγράφει μείωση λόγω απομείωσης χρηματοοικονομικών θέσεων, νέων χρηματοδοτήσεων και εξισορροπήσεων στο funding.

6. ΔΕΗ – €1,99 δισ. και υποχώρηση -23%

2024: €1.998.590.000

2023: €2.599.802.000

Μεταβολή: -23%

Η μείωση οφείλεται στο αυξημένο CAPEX για ΑΠΕ και δίκτυα, τη χρηματοδότηση των έργων της Enel Romania, την ομαλοποίηση των τιμών ενέργειας.

Η ΔΕΗ παραμένει από τους ισχυρότερους ενεργειακούς ομίλους σε ρευστότητα.

7. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – €1,51 δισ. και άνοδος +16%

2024: €1.517.445.000

2023: €1.310.649.000

Μεταβολή: +16%

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην πρόοδο έργων παραχώρησης (Εγνατία, Αττική Οδός), την ανάπτυξη ενεργειακών έργων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και την οργανική κερδοφορία του ομίλου.

8. Metlen – Δυναμική άνοδος +51% (€1,38 δισ.)

2024: €1.381.772.000

2023: €912.587.000

Μεταβολή: +51%

Η Metlen ενίσχυσε θεαματικά τη ρευστότητά της, χάρη σε αυξημένα λειτουργικά cash flows, ισχυρή κερδοφορία μεταλλουργίας και ενέργειας, διεθνή έργα ΑΠΕ, καλύτερη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης.

9. Motor Oil – €1,12 δισ. και οριακή μείωση (-15%)

2024: €1.128.453.000

2023: €1.322.256.000

Μεταβολή: -15%

Παρά τη μείωση, η Motor Oil παραμένει ένας από τους κορυφαίους ομίλους σε ρευστότητα, με ισχυρές εισροές από το διυλιστήριο και το εμπορικό δίκτυο.

10. Optima Bank – Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τράπεζα σε ρευστότητα (+66%)

2024: €797.646.000

2023: €479.323.000

Μεταβολή: +66%

Η Optima Bank καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των τραπεζών, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή πορεία της τελευταίας πενταετίας.

Οι μεγαλύτεροι εργοδότες της Ελλάδας το 2024

Το 2024 αποτύπωσε με απόλυτη καθαρότητα τον νέο χάρτη της απασχόλησης στην Ελλάδα. Στην κορυφή βρίσκεται, όπως αναμενόταν, ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας – ο όμιλος Σκλαβενίτη, ο οποίος διατηρεί μια τεράστια δύναμη ανθρώπινου δυναμικού, που αγγίζει σχεδόν τις 40.000 θέσεις εργασίας.

Η ΔΕΗ ακολουθεί με πάνω από 21.000 εργαζομένους, ενώ στην πρώτη δεκάδα συναντάμε μεγάλους ομίλους λιανεμπορίου, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, call centers, αλλά και το Υπερταμείο, το οποίο εμφανίζεται ως σημαντικός εργοδότης λόγω του εύρους των θυγατρικών και των συμμετοχών του.

Αναλυτικά, η Top-10 λίστα εργοδοτών της Ελλάδας για το 2024 έχει ως εξής:

1. Σκλαβενίτης – Ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας με 39.835 εργαζομένους

Αριθμός προσωπικού: 39.835

Ο όμιλος Σκλαβενίτη διατηρεί τη θέση του ως ο μεγαλύτερος εργοδότης στην Ελλάδα – και με διαφορά. Η αλυσίδα συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυό της, να ανακαινίζει καταστήματα και να επενδύει σε νέες υπηρεσίες (logistics, e-commerce, digital).

2. ΔΕΗ – Ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας

Αριθμός προσωπικού: 21.320

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού διατηρείται στη δεύτερη θέση της λίστας, συνεχίζοντας την πορεία μετασχηματισμού της.

3. Μασούτης – 13.124 εργαζόμενοι σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο

Αριθμός προσωπικού: 13.124

Η αλυσίδα Μασούτης επιβεβαιώνει ότι είναι ένας από τους δυναμικότερους παίκτες του ελληνικού λιανεμπορίου. Με πάνω από 13.000 εργαζομένους σε όλη τη χώρα, αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιωτικό εργοδότη της Βόρειας Ελλάδας. Η ισχυρή παρουσία σε σούπερ-μάρκετ, cash & carry και logistics διατηρεί τον όμιλο σταθερά στην κορυφή της απασχόλησης.

4. Υπηρεσία 800 – Teleperformance Greece – 12.604 εργαζόμενοι

Αριθμός προσωπικού: 12.604

Η Teleperformance παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς εργοδότες στην ελληνική αγορά. Το 2024 η εταιρεία συνέχισε να αναπτύσσεται, αξιοποιώντας την υψηλή ζήτηση για multilingual support, την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, τη στρατηγική υπερτοποθέτηση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη των contact centers.

5. ΑΒ Βασιλόπουλος – Σταθερά ισχυρή παρουσία με 12.596 εργαζόμενους

Αριθμός προσωπικού: 12.596

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, διατηρεί τη θέση της στο Top-5. Παρά τις μεταβολές στην αγορά, εξακολουθεί να αναπτύσσει νέα καταστήματα, e-commerce δραστηριότητα, ενώ προωθεί επενδύσεις σε logistics και last-mile delivery.

6. Eurobank – Η πρώτη τράπεζα στη λίστα των εργοδοτών

Αριθμός προσωπικού: 11.810

Η Eurobank αποτελεί τον πρώτο χρηματοπιστωτικό όμιλο στη λίστα, με συνολικό προσωπικό που προσεγγίζει τις 12.000 θέσεις εργασίας. Η δυναμική προέρχεται από τις διεθνείς δραστηριότητες, την ανάπτυξη digital banking και την ενίσχυση των κεντρικών λειτουργιών.

7. METRO ΑΕΒΕ – 11.077 εργαζόμενοι και συνεχής επέκταση

Αριθμός προσωπικού: 11.077

Η METRO (My Market και Metro Cash & Carry) συνεχίζει την ανοδική της πορεία στο λιανεμπόριο. Με πάνω από 11.000 εργαζομένους, αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς ιδιωτικούς εργοδότες.

8. ΕΕΣΥΠ – 10.687 εργαζόμενοι μέσω θυγατρικών και συμμετοχών

Αριθμός προσωπικού: 10.687

Το Υπερταμείο εμφανίζεται στη λίστα λόγω των μεγάλων χαρτοφυλακίων του στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η συνολική απασχόληση περιλαμβάνει εργαζομένους σε κρίσιμες υποδομές (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, συγκοινωνίες).

9. ΟΤΕ – 9.873 εργαζόμενοι

Αριθμός προσωπικού: 9.873

Παρά την οριακή μείωση προσωπικού λόγω αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης, ο ΟΤΕ παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας.

10. Mellon Technologies – 8.981 εργαζόμενοι

Αριθμός προσωπικού: 8.981

Η εταιρεία τεχνολογικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παραμένει στο Top-10, με δραστηριότητα σε banking solutions, fintech, contact centers και outsourcing.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Με βάση τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα αποτελέσματα χρήσης (2024), επελέγησαν είτε όμιλοι εταιρειών είτε εταιρείες οι οποίες δεν ανήκουν σε ομίλους, αλλά έχουν πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ως εκ τούτου, θυγατρικές εταιρείες ομίλων οι οποίες έχουν κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ και ενοποιούνται πλήρως στον όμιλο έχουν συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τους σκοπούς του παρόντος. Παρότι έχουν συμπεριληφθεί εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε ομίλους στο εξωτερικό και ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, για τους σκοπούς του παρόντος και για λόγους εντοπιότητας εμπεριέχονται τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην Ελλάδα και αφορούν την εταιρεία και όχι τον όμιλο. Οι εταιρείες ιεραρχήθηκαν σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών (από τον υψηλότερο στον χαμηλότερο), όπως αυτός αποτυπώνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων/κατάσταση συνολικού εισοδήματος των εταιρειών. Σημειώνεται ότι στα κέρδη προ φόρων περιλαμβάνονται και τα έσοδα από διακοπτόμενες δραστηριότητες (σε όσες περιπτώσεις υπήρχαν). Επίσης, ο κύκλος εργασιών των εταιρειών δεν περιλαμβάνει φόρους και άλλα ποσά που δεν αναλογούν στα συνολικά έσοδα [π.χ. claw back, τέλη ταξινόμησης, συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου, ΦΠΑ, ΕΦΚ, εισφορές (GCR) κτλ.].

Παράλληλα, ο αριθμός προσωπικού βασίζεται είτε στον συνολικό αριθμό των εργαζομένων είτε, όπου δεν παρέχεται σχετικό στοιχείο, στον μέσο όρο κατά το κλείσιμο χρήσης. Αναφορικά με τις τραπεζικές εταιρείες, σημειώνεται ότι ως κύκλος εργασιών ορίζονται οι τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα. Αντίστοιχα, για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ως κύκλος εργασιών ορίζονται τα έσοδα από ασφαλιστικά συμβόλαια. Σημειώνεται ότι η παρούσα λίστα ενδεχομένως να μην περιλαμβάνει ομίλους εταιρειών ή/και εταιρείες οι οποίες δεν έχουν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις έως την ημερομηνία άντλησης των οικονομικών δεδομένων, η οποία ορίζεται η 5η Δεκεμβρίου 2025. Για όσους ομίλους ή και εταιρείες δεν έχουν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις με τέλος χρήσης 31/12/2024, έχουν χρησιμοποιηθεί τα πλέον πρόσφατα στοιχεία αυτών.

– Για λόγους πληρότητας της λίστας και ανάδειξης των μεγαλύτερων εταιρειών της ελληνικής αγοράς, έχουν προστεθεί ενδεικτικά και όμιλοι/εταιρείες με στοιχεία του 2023.

– Η άντληση των οικονομικών και άλλων δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη (ήτοι κύκλος εργασιών, κέρδη προ φόρων, αριθμός προσωπικού κτλ.) για την ανάλυση του κύκλου εργασιών εταιρειών πρόσφατων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιήθηκε από τις βάσεις δεδομένων (όπως ICAP) που χρησιμοποιεί η Deloitte, καθώς επίσης και από τις ιστοσελίδες των εταιρειών, το ΓΕΜΗ κτλ. Ως εκ τούτου, το παρόν αποτελεί συλλογή ήδη δημοσιευμένων πληροφοριών, παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν συνιστά οικονομοτεχνική ή λογιστική μελέτη, συμβουλή, γνωμοδότηση κ.λπ.

– Οι εταιρείες που εμπεριέχονται σε όλους τους βοηθητικούς πίνακες έχουν αντληθεί αποκλειστικά από την κύρια λίστα των ελληνικών εταιρειών με κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ.

– Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία δεν έχουν αναμορφωθεί με τυχόν παρατηρήσεις από ορκωτούς ελεγκτές.

– Οι αριθμοδείκτες έχουν προέλθει όπως υφίστανται στις βάσεις δεδομένων και δεν έχουν υποστεί οικονομοτεχνικό έλεγχο από την Deloitte. Ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών μπορεί να διαφέρει σε σύγκριση με τον αντίστοιχο που χρησιμοποιεί η εκάστοτε εταιρεία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρείται ενδεικτική η τιμή τους.

– Τέλος, η Deloitte δεν έχει προβεί σε έλεγχο των οικονομικών δεδομένων. Σε τυχαίο και περιορισμένο δείγμα έχει προβεί στην αντιπαραβολή των οικονομικών δεδομένων (ήτοι κύκλος εργασιών, κέρδη προ φόρων κτλ.) με τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις εταιρειών, χωρίς κάποιο προφανές εύρημα.

Disclaimer:

Δεδομένου ότι το παρόν δεν συνιστά συμβουλή οποιουδήποτε είδους, γνωμοδότηση, ή/και μελέτη, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια ή/και ως υπόδειξη για οποιαδήποτε ενέργεια. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Deloitte για οποιοδήποτε λάθος/παράβλεψη κ.λπ. έχει εμφιλοχωρήσει στα οικονομικά στοιχεία και στις πληροφορίες που έχει συλλέξει κατά τον ανωτέρω αναφερόμενο τρόπο, καθώς η συμβολή της συνίσταται αποκλειστικά στη συλλογή και παρουσίαση αυτών, και ως εκ τούτου δεν εγγυάται για την ακρίβεια, πληρότητα ή/και ισχύ των εν λόγω στοιχείων.

Επίσης, η Deloitte δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος επιλέξει να βασιστεί, να ενεργήσει ή/και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

