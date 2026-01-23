Η περιουσία του Μπερνάρντ Αρνό, του πλουσιότερου ανθρώπου της Ευρώπης, μειώθηκε κατά 12,5 δισ. δολάρια την Τρίτη, μετά την απειλή που εκτόξευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες, που προκάλεσε την πτώση της μετοχής του ομίλου πολυτελών προϊόντων LVMH.

Η εισηγμένη στο Παρίσι Louis Vuitton Moet Hennessy σημείωσε βουτιά άνω του 3% στα 565,10 ευρώ την Τρίτη, μετά την απειλή του Τραμπ τη Δευτέρα το βράδυ, ενώ καθόλη τη συνεδρίαση παρέμεινε σε κόκκινο έδαφος στο εύρος -2,5% με -3%.

Η LVMH κατέχει πολλά σημαντικά γαλλικά brands πολυτελών αλκοολούχων ποτών, όπως: Moët & Chandon, Dom Pérignon, Château Cheval Blanc, Veuve Clicquot, Ruinart και Château d’Yquem.

Ο Τραμπ απείλησε με δασμούς τη Δευτέρα το βράδυ, όταν δημοσιογράφοι στο Μαϊάμι τον ρώτησαν για την απροθυμία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Αρχικά ο Τραμπ είπε ότι “κανείς δεν τον θέλει” στο Συμβούλιο, αλλά στη συνέχεια πρόσθεσε: “Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχθεί”.

Η απειλή ήρθε λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου ότι θα επιβάλει δασμούς 10% στις εισαγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, λόγω της άρνησής τους να υποστηρίξουν την προσπάθειά του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes, η καθαρή περιουσία του Μπερνάρ Αρνό ανέρχεται σε 169,8 δισ. δολάρια, καθιστώντας τον τον 7ο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Ο πρόεδρος και CEO της LVMH παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ευρώπη με μεγάλη διαφορά, παρόλο που η περιουσία του μειώθηκε κατά 12,5 δισ. δολάρια σε ένα 24ώρο. Στην παγκόσμια λίστα, ο Αρνό παραμένει στην 7η θέση παρότι μειώθηκε η “ψαλίδα” από τον όγδοο Γένσεν Χουάνγκ, CEO της Nvidia. Ωστόσο, ο Χουάνγκ δύσκολα θα ξεπεράσει άμεσα τον Αρνό, αφού και ο τίτλος της Nvidia υποχώρησε την Τρίτη.

Forbes