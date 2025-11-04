Η ηλεκτρονική πλατφόρμα πληρωμών PayPal γνωστοποίησε ότι παρατηρεί μειωμένες αγορές προϊόντων από τους Αμερικανούς καταναλωτές, απότοκο της διεύρυνσης των ανισοτήτων μεταξύ απολαβών των χαμηλόμισθων και των μεγαλοεισοδηματιών στη χώρα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο οικονομικός διευθυντής της PayPal, Jamie Miller, είπε πως όλο και πιο πολλοί καταναλωτές εμφανίζονται διστακτικοί σε νέες αγορές και γίνονται πολύ πιο επιλεκτικοί.

Οι αμερικανικές εταιρείες σε όλους τους κλάδους αισθάνονται την πίεση από το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των καταναλωτών με χαμηλότερο εισόδημα και των εύπορων, με τους δασμούς να προσθέτουν περαιτέρω αβεβαιότητα, όπως φαίνεται στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.

«Βλέπουμε τα μεγέθη των «καλαθιών» να μειώνονται. Η μέση αξία παραγγελίας μειώνεται, ιδιαίτερα στο λιανικό εμπόριο, όπου γνωρίζετε ότι οι καταναλωτές είναι πιο επιλεκτικοί και αυτή η συμπεριφορά συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο», δήλωσε ο Μίλερ. Η μετατόπιση, την οποία συμμερίζονται οι μεγάλοι λιανοπωλητές και οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών, υποδηλώνει επιβράδυνση στις αγορές, ακόμη και όταν οι καθημερινές δαπάνες παραμένουν σταθερές. Η PayPal προέβλεψε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το τρέχον τρίμηνο μεταξύ 1,23 και 1,27 δολαρίων, κάτω από τις προσδοκίες για 1,31 δολάρια. INS