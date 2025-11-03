Αισθητή μείωση στον αριθμό προϊόντων που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό παρατηρητήριο τιμών e-kalathi, καθώς και διαφοροποιήσεις στις τιμές εντός των ίδιων αλυσίδων υπεραγορών, καταγράφει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών στην τελευταία του ανάλυση της 31ης Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τους 478 συνολικούς κωδικούς προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi, μόνο 200 προϊόντα είναι κοινά ανάμεσα στις υπεραγορές Σκλαβενίτης, Αθηαινίτης και Άλφα Μέγα — τις τρεις αλυσίδες με τον μεγαλύτερο αριθμό κοινών κωδικών. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει πτώση 25% σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν τα κοινά προϊόντα ανέρχονταν σε 267.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει, επίσης, διαφορές τιμών μεταξύ διαφορετικών υποκαταστημάτων της ίδιας αλυσίδας υπεραγορών, ένα φαινόμενο που δεν είχε καταγραφεί στο παρελθόν και το οποίο, όπως σημειώνει, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

🔹 Ανταγωνισμός και διαφορά κόστους

Η ανάλυση του Συνδέσμου δείχνει ότι η διαφορά στο συνολικό κόστος των κοινών προϊόντων μεταξύ της ακριβότερης και της φθηνότερης υπεραγοράς μειώθηκε αισθητά — από 13% τον Ιούλιο σε 6% τον Οκτώβριο.

Ο Σύνδεσμος αποδίδει τη μεταβολή αυτή πιθανώς στον αυξημένο ανταγωνισμό που προκάλεσε η λειτουργία του e-kalathi, επισημαίνοντας ωστόσο ότι χρειάζεται να εξεταστεί αν η μείωση οφείλεται σε πτώση τιμών στη μία υπεραγορά, αύξηση στην άλλη, ή σε συνδυασμό των δύο παραγόντων.

🔹 Περιορισμένες επιλογές για τους καταναλωτές

Παράλληλα, η έρευνα υποδεικνύει ότι υπεραγορές όπως οι Lidl και Pop Life εξακολουθούν να συμμετέχουν με περιορισμένο αριθμό προϊόντων, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές για τους καταναλωτές και μειώνει τη συγκρισιμότητα των τιμών στην αγορά.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί συστηματικά τη διαμόρφωση των τιμών μέσω του e-kalathi και να δημοσιοποιεί με διαφάνεια τα ευρήματά του, στο πλαίσιο της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών.