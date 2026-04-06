Οκ, ως λαός είμεθα πλέον έμπειροι με τους υδρογονάνθρακες. Κανένας πλέον εξ ημών δεν τους συγχύζει με τους υδατάνθρακες, όπως μια φορά ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Και είναι τόσα πολλά τα κοιτάσματα στην κυπριακή ΑΟΖ που περιμένουν σειρά να τύχουν πραγματικής εκμετάλλευσης, που όταν μας λέει ο υπουργός Ενέργειας πως η ExxonMobil χαρακτήρισε εμπορεύσιμα τα αποθέματα στον Γλαύκο και τον Πήγασο, δεν κάνουμε τούμπες από τη χαρά μας, απλά προχωράμε σε επόμενη είδηση.

Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός είναι καλοδεχούμενο. Ο Μιχάλης Δαμιανός ανέφερε την Παρασκευή πως η κοινοπραξία ExxonMobil – QatarEnergy προχώρησε σε δήλωση εμπορευσιμότητας των κοιτασμάτων «Γλαύκος» και «Πήγασος» στο Τεμάχιο 10.

Ευτυχώς, εξήγησε στη συνέχεια ότι θα πρέπει τώρα να προχωρήσει η κοινοπραξία με την κατάθεση του σχεδίου ανάπτυξης (σ.Φ. να εξεταστεί και να εγκριθεί το σχέδιο από τη Δημοκρατία σε μερικά χρόνια), μετά να προχωρήσει τα επόμενα χρόνια στην τελική επενδυτική απόφαση, να βρει αγοραστές, καλή τιμή, κλπ. Έως τότε μπορεί να είναι έτοιμο και το τερματικό στο Βασιλικό.

