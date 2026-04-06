Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς είναι θέμα που αφορά άμεσα και την οικονομία. Γι’ αυτό χωρά και σε αυτές τις σελίδες. Ξεχωρίσαμε την Παρασκευή τη δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα Γεώργιου Σαββίδη, όπως τη μετέδωσε το ΚΥΠΕ και τη δημοσίευσαν πολλές ιστοσελίδες: «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Αστυνομία».

Η δήλωση πιθανό να αποκτήσει συλλεκτική αξία, καθώς ο κ. Σαββίδης είναι κατά πάσα πιθανότητα ο μόνος που δηλώνει σήμερα δημοσίως ότι εμπιστεύεται την Αστυνομία. Είναι θλιβερό, είναι ανησυχητικό. Κι ας μην εκπλήσσει. Δικηγόροι περιωπής, που βγάζουν το παντεσπάνι τους στον στίβο της δράσης των διωκτικών και δικαστικών Αρχών, δηλώνουν πως η υπόθεση Μακαρίου πρέπει να εξεταστεί από ξένους ανακριτές, από διεθνείς οργανισμούς, από την Greco, κλπ.

Όχι από τις κυπριακές Αρχές. Ενώπιον των οποίων θα εμφανιστούν πάλι από Δευτέρας, καθηκόντως και επ΄αμοιβή, για να βοήθήσουν στην απονομή δικαιοσύνης για τους άλλους. Ο δε Νίκος Κληρίδης, διερωτήθηκε «μα ποιες Αρχές;». Έχει δίκαιο ο Γ. Εισαγγελέας να δηλώνει πως «η κοινωνία δεν πάει καλά». Αλλά δεν είναι άμοιρος ευθυνών. Και πολλοί άλλοι μεγαλόσχημοι. Ροδοκέφαλοι και μη.

