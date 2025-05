H Μονή της Αγίας Αικατερίνης Σινά, το αρχαιότερο εν λειτουργία χριστιανικό μοναστήρι στον κόσμο, οδεύει προς λουκέτο.

Δικαστήριο της Αιγύπτου με χθεσινή του απόφαση προχωρά στη δήμευση της περιουσίας της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά τερματίζοντας με τον χειρότερο τρόπο για την Μονή πολυετή δικαστική επίθεση που είχε δεχθεί από το αιγυπτιακό δημόσιο.

Ειδικότερα, το αιγυπτιακό δικαστήριο έκρινε ότι: ΟI ΠIΣTOI THΣ MONHΣ THΣ AΓIAΣ AIKATEPINHΣ ΔIKAIOYNTAI NA EΠΩΦEΛHΘOYN AΠO TO MONAΣTHPI KAI TOYΣ APXAIOΛOΓIKOYΣ ΘPHΣKEYTIKOYΣ XΩPOYΣ ΣTHN ΠEPIOXH THΣ AΓIAΣ AIKATEPINHΣ, ME TO KPATOΣ NA KATEXEI AYTOYΣ TOYΣ XΩPOYΣ ΩΣ ΔHMOΣIA ΠEPIOYΣIA.

AYTO ΣYMBAINEI ΛAMBANONTAΣ YΠOΨH TO ΓEΓONOΣ OTI OI ΠIΣTOI TOY MONAΣTHPIOY EINAI ΠAPONTEΣ EKEI ME TH ΘPHΣKEYTIKH TOYΣ IΔIOTHTA KAI AΣKOYN TIΣ ΘPHΣKEYTIKEΣ TOYΣ TEΛETOYPΓIEΣ YΠO THN HΓEΣIA TOY EΠIΣKOΠOY TOY MONAΣTHPIOY, O OΠOIOΣ ΔIOPIΣTHKE ME TO ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA APIΘ. 306 TOY 1974.

TO ANΩTATO ΣYMBOYΛIO APXAIOTHTΩN EΠIBΛEΠEI AYTOYΣ TOYΣ APXAIOΛOΓIKOYΣ XΩPOYΣ.

TO ΔIKAΣTHPIO AΠOΦAΣIΣE EΠIΣHΣ OTI OI ΣYMBAΣEIΣ ΠOY EXOYN ΣYNAΦΘEI METAΞY THΣ TOΠIKHΣ MONAΔAΣ THΣ ΠOΛHΣ AΓIAΣ AIKATEPINHΣ KAI TOY MONAΣTHPIOY ΣXETIKA ME OPIΣMENA OIKOΠEΔA ΠOY EKMETAΛΛEYONTAI OI ΘYΓATPIKEΣ TOY MONAΣTHPIOY ΠPEΠEI NA THPOYNTAI, ΓEΓONOΣ ΠOY ANAIPEI THN ΠIΘANOTHTA KATAΠATHΣHΣ AYTΩN TΩN EKTAΣEΩN.

TO ΔIKAΣTHPIO KATEΛHΞE ΣTO ΣYMΠEPAΣMA OTI TA YΠOΛOIΠA AMΦIΣBHTOYMENA OIKOΠEΔA AΠOTEΛOYN ΦYΣIKA KATAΦYΓIA, TA OΠOIA AΠOTEΛOYN OΛA ΔHMOΣIA KPATIKH ΠEPIOYΣIA KAI ΔEN MΠOPOYN NA ΔIATEΘOYN H NA KATAΣTOYN IΔIOKTHΣIA TOYΣ ME ΠAPAΓPAΦH. ΔEN EXOYN EKΔOΘEI ΣYMBAΣEIΣ ΣXETIKA ME AYTOYΣ AΠO THN APMOΔIA APXH.

Καταδικάζει απερίφραστα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Σε δήλωσή του για την κατάσταση στην Ιερά Μονή Σινά ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ανέφερε:

“Ύστερα από την χθεσινή σκανδαλώδη απόφαση βίαιης καταπάτησης των ανθρωπίνων και δη των θρησκευτικών ελευθεριών, που εξέδοσαν οι δικαστικές αρχές της Αιγύπτου, το παλαιότερο παγκοσμίως Ορθόδοξο Χριστιανικό Μνημείο, η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Θεοβάδιστου Όρους Σινά, εισέρχεται σε μία μεγάλη δοκιμασία, που παραπέμπει σε άλλες σκοτεινές εποχές…

Ουσιαστικά, η ίδια η Αιγυπτιακή Κυβέρνηση αποφάσισε, παρά τις περί του αντιθέτου πρόσφατες δεσμεύσεις του Αιγύπτιου Προέδρου προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να καταλύσει κάθε έννοια δικαίου και, ουσιαστικά, να επιχειρήσει να σβήσει μονοκοντυλιά την ίδια την ύπαρξη της Μονής, αναιρώντας αυτή καθαυτή την όλη λειτουργία Της, το ίδιο το λατρευτικό και το πνευματικό Της έργο, ομοίως και το πολιτιστικό.

Η περιουσία της Μονής υφαρπάζεται και δημεύεται και ο πνευματικός αυτός Φάρος της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού αντιμετωπίζει πλέον ζήτημα πραγματικής επιβίωσης.

Με απέραντη θλίψη και με εύλογη οργή, καλώ κάθε ελληνική και κάθε διεθνή Αρχή να αντιληφθεί το ύψιστο διακύβευμα και να προστρέξει άμεσα για την προστασία των θεμελιωδών θρησκευτικών ελευθεριών της Ιεράς Μονής του Σινά.

Καταδικάζω απερίφραστα κάθε προσπάθεια αλλαγής του καθεστώτος, που επί 15 αιώνες ισχύει στην εν λόγω περιοχή και απευθύνω έκκληση προς την υπεύθυνη Ελληνική Κυβέρνηση και προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ενεργήσει άμεσα τα δέοντα, ούτως ώστε να επανέλθει η κανονική και νόμιμη τάξη και να μην καταργηθεί ουσιαστικά η Ιερά Μονή.

Εκφράζω ολόψυχα την αδελφική μου αλληλεγγύη τόσο προς την Αδελφότητα και προς τον Καθηγούμενο Αυτής, Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραιθώ κ. Δαμιανό, όσο και προς τους έλληνες αδελφούς, που διακονούν θυσιαστικά στην ευρύτερη περιοχή του Σινά.

Δεν θέλω και δεν μπορώ να πιστέψω, τέλος, πως σήμερα ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία βιώνουν μία ακόμη ιστορική “άλωση”. Αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε.”

ΥΠΕΞ: Κανένα περιθώριο απόκλισης από την κοινή κατανόηση που είχαν εκφράσει οι δύο πλευρές

Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, η Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, σε απάντηση ερώτησης δημοσιογράφου για τις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με την Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, επεσήμανε τα εξής:

“Οι Κυβερνήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου εργάστηκαν συστηματικά το τελευταίο διάστημα για μία συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει τον ιερό Ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της περιοχής. Είμαστε εν αναμονή της αποστολής της απόφασης του αιγυπτιακού δικαστηρίου που εξεδόθη χθες.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε αμέσως με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου και κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να αποκλίνουμε από την κοινή κατανόηση των δύο πλευρών, η οποία εκφράστηκε από τους ηγέτες των δύο χωρών στο πλαίσιο του πρόσφατου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Αθήνα”.

