Το Ισραήλ και η Αίγυπτος υπέγραψαν πολυετή συμφωνία προμήθειας φυσικού αερίου ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η συμφωνία αφορά την τροφοδοσία της Αιγύπτου με 130 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) ισραηλινού φυσικού αερίου από το κοίτασμα Leviathan, κατά τα επόμενα 14 χρόνια.

Σύμφωνα με δήλωση της NewMed Energy LP, εταίρου στην κοινοπραξία του Leviathan, οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν με 20 bcm το πρώτο εξάμηνο του 2026 και θα αυξηθούν σε 110 bcm σταδιακά, μόλις ολοκληρωθεί το έργο επέκτασης της υποδομής εξαγωγών. Η ισραηλινή παραγωγή θα διοχετεύεται στην Blue Ocean Energy, τον αγοραστή που έχει συμφωνήσει να παραλάβει τις ποσότητες μέχρι το 2040.

Η συμφωνία αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα της Αιγύπτου για την κάλυψη του αυξανόμενου ενεργειακού ελλείμματος. Η χώρα αντιμετωπίζει σημαντική πτώση στην εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου, την ώρα που η κατανάλωση ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται. Το 2024, η Αίγυπτος μετατράπηκε από εξαγωγέας σε καθαρός εισαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), λόγω των περιορισμών στην εγχώρια τροφοδοσία.

Το κοίτασμα Leviathan είχε ξεκινήσει να προμηθεύει την Αίγυπτο με φυσικό αέριο πριν από περισσότερο από πέντε χρόνια, στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 60 bcm, που αντιστοιχούσε σε ετήσια ροή περίπου 4,5 bcm. Η νέα συμφωνία διπλασιάζει τη διάρκεια και επεκτείνει σημαντικά τον όγκο των εξαγωγών.

Η συνεργασία ενισχύει τη γεωπολιτική θέση του Ισραήλ ως σημαντικού προμηθευτή ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο και συνδέεται με τις προσπάθειες της Αιγύπτου να διασφαλίσει μακροπρόθεσμες ενεργειακές ροές για την κάλυψη των εσωτερικών αναγκών και την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής.