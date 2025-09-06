Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει πρόστιμο στη Google και απείλησε με την επιβολή τιμωρητικών δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Η Ευρώπη επιτέθηκε σήμερα σε άλλη μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία, τη Google».

Προειδοποίηση με το Άρθρο 301

Ο Τραμπ τόνισε ότι αν η ΕΕ δεν αναθεωρήσει τα «άδικα» πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στη Google και στην Apple, θα «υποχρεωθεί» να ενεργοποιήσει το Άρθρο 301, τον μηχανισμό που προβλέπει εμπορικές κυρώσεις εναντίον χωρών ή οργανισμών που θεωρούνται ότι εφαρμόζουν αθέμιτες πρακτικές.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβαίνει αυτό στη λαμπρή και άνευ προηγουμένου αμερικανική εφευρετικότητα», έγραψε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας πως θα κινηθεί για την «ακύρωση των άδικων ποινών που επιβάλλονται σε φορολογούμενες αμερικανικές εταιρείες».

Το πρόστιμο της Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νωρίτερα ότι επέβαλε στη Google πρόστιμο ύψους 2,95 δισ. δολαρίων, κατηγορώντας την ότι καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στον τομέα των διαδικτυακών διαφημίσεων.