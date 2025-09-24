Το εμπόριο αγροτοδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ παρέμεινε ισχυρό τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με νέα έκθεση της Κομισιόν, παρά τις αυξημένες τιμές εισαγωγών που περιόρισαν το εμπορικό πλεόνασμα σε σχέση με το 2024.

Οι εξαγωγές ανήλθαν σε €19,1 δισ., καταγράφοντας πτώση 4% σε σχέση με τον Μάιο, αλλά παραμένοντας 2% υψηλότερες από τον Ιούνιο του 2024. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, οι συνολικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα €118,7 δισ., σημειώνοντας άνοδο €2,6 δισ. (+2%) σε ετήσια βάση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο μεγαλύτερος προορισμός με εξαγωγές αξίας €27,6 δισ. (+5%), κυρίως λόγω των υψηλών τιμών κακάο και σοκολάτας. Αντίθετα, οι εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά €670 εκατ. (−10%), εξαιτίας της χαμηλής ζήτησης δημητριακών, ενώ αρνητικές επιδόσεις καταγράφηκαν και στην Ταϊλάνδη (−€242 εκατ.).

Τα προϊόντα κακάο και καφέ συνέχισαν να στηρίζουν την ανάπτυξη, με αύξηση εξαγωγών κατά €1,8 δισ. (+38%) λόγω σχεδόν διπλασιασμού τιμών κακάο και αύξησης 30% στον καφέ. Η σοκολάτα και ζαχαροπλαστική σημείωσαν άνοδο +20%, ενώ οι γαλακτοκομικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €635 εκατ. (+7%).

Αντίθετα, οι εξαγωγές δημητριακών μειώθηκαν κατά €1,5 δισ. (−22%), λόγω πτώσης 27% σε όγκους, ενώ οι εξαγωγές ελαιολάδου και ελιάς υποχώρησαν κατά €572 εκατ. (−15%).

Στις εισαγωγές, ο Ιούνιος κατέγραψε μείωση 10% έναντι του Μαΐου, στα €15,3 δισ., αλλά σε ετήσια βάση παραμένουν 15% υψηλότερες. Στο εξάμηνο, ανήλθαν σε €96,8 δισ. (+16%).

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε από την Ακτή Ελεφαντοστού (+66%), λόγω τιμών κακάο, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν και οι εισαγωγές από Καναδά (+101%), Κίνα (+22%) και Βραζιλία (+10%). Αντίθετα, μειώθηκαν οι εισαγωγές από Ουκρανία (−13%) και Ρωσία (−73%).

Οι υψηλές τιμές βασικών προϊόντων ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη συνολική αύξηση, με τον καφέ, το κακάο, τα φρούτα και τα ξηρά καρπιά να οδηγούν την ανοδική τάση.

Το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ ανήλθε σε €3,8 δισ. τον Ιούνιο (+32% σε σχέση με τον Μάιο). Ωστόσο, στο εξάμηνο περιορίστηκε στα €21,9 δισ., χαμηλότερο κατά 33% σε σχέση με το 2024, λόγω του αυξημένου κόστους εισαγωγών.