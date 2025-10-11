Ήταν Παρασκευή πρωί, και ο S&P 500 απείχε μόλις λίγα σημεία από ακόμη ένα ιστορικό υψηλό. Μέσα σε λίγα λεπτά, όλα ανετράπησαν.



Μια ανάρτηση 500 λέξεων του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social αρκούσε για να εξαϋλώσει 2 τρισ. δολάρια από την αξία της αμερικανικής αγοράς.

Ο πρώην πρόεδρος έγραψε ότι η Κίνα «γίνεται εχθρική» απέναντι στον κόσμο, κατηγορώντας την πως «κρατά ομήρους» τις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής μέσω του «μονοπωλίου» της στις σπάνιες γαίες – τα κρίσιμα μέταλλα που απαιτούνται για μικροτσίπ, ηλεκτρικά οχήματα και στρατιωτικά συστήματα.

Το σημείο-κλειδί, που προκάλεσε πανικό στη Wall Street, ήταν η φράση:

«Μία από τις πολιτικές που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι μια μαζική αύξηση δασμών σε όλα τα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Κι αυτό ήταν αρκετό.

Σύμφωνα με την Bespoke Investment Group, η ανάρτηση οδήγησε στη χειρότερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο. Ο Nasdaq βούλιαξε 3,56%, επίσης στο χαμηλότερο επίπεδο από την άνοιξη, ενώ ο Dow Jones έχασε 879 μονάδες (-1,9%).

Από τις 500 εταιρείες του δείκτη S&P, οι 424 έκλεισαν με απώλειες, καθώς τα funds αναγκάστηκαν να ρευστοποιήσουν θέσεις για να περιορίσουν το ρίσκο.

Η κίνηση διέκοψε μια περίοδο 33 ημερών «ηρεμίας» χωρίς μεταβολή άνω του 1% — τη μακροβιότερη από το 2020.

Οι λόγοι πίσω από το sell-off



Οι αγορές πίστευαν πως, παρά τις εντάσεις, οι εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας κινούνταν σε πορεία ομαλοποίησης ενόψει της συνάντησης Τραμπ – Σι στο τέλος Οκτωβρίου στο APEC.

Η ανάρτηση ανέτρεψε αυτή την προσδοκία.

Μέχρι σήμερα, η αγορά είχε «χωνέψει» τους υφιστάμενους δασμούς 40%, θεωρώντας ότι η αμερικανική οικονομία μπορεί να αντέξει και ότι υπήρχαν εξαιρέσεις για ευαίσθητα προϊόντα, όπως τα iPhone της Apple.



Τώρα, όμως, η απειλή δασμών 100% δημιουργεί φόβους για νέα ύφεση και αντίποινα από το Πεκίνο.

Το Πεκίνο πάτησε το κουμπί



Η ανάρτηση του Τραμπ ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Κίνας ότι επεκτείνει τους ελέγχους εξαγωγών στις σπάνιες γαίες — στρατηγικά μέταλλα των οποίων ελέγχει το 70% της παγκόσμιας αγοράς.

Οι νέοι κανόνες απαιτούν άδειες για εξαγωγές οποιουδήποτε προϊόντος περιέχει σπάνιες γαίες, ενώ απαγορεύουν τη χρήση τους σε στρατιωτικές εφαρμογές από ξένες εταιρείες.

Οι κινεζικές αυτές κινήσεις θεωρήθηκαν από την Ουάσιγκτον “οικονομική επίθεση”, με τον Τραμπ να απειλεί με «100% δασμούς και έλεγχο όλων των κρίσιμων λογισμικών» – πλήγμα που θα στοχεύσει κυρίως την αγορά AI chips.

Οι μεγάλοι χαμένοι της ημέρας



Οι τεχνολογικές μετοχές βρέθηκαν στο στόχαστρο:

Nvidia -5%,

AMD -8%,

Apple -3%,

Tesla -5%.



Απώλειες σημείωσαν και οι Bank of America και Wells Fargo (-2%), καθώς τα funds πούλησαν μαζικά για να περιορίσουν έκθεση.



Μόνο λίγοι «αμυντικοί» τίτλοι, όπως η Walmart, κινήθηκαν θετικά.

Τι έρχεται τη Δευτέρα



Αναλυτές προειδοποιούν ότι η πτώση μπορεί να συνεχιστεί, καθώς ο Τραμπ επανήλθε μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, επιβεβαιώνοντας ότι οι νέοι δασμοί θα ισχύσουν από την 1η Νοεμβρίου.

Η ανησυχία αφορά όχι μόνο τα κινεζικά προϊόντα, αλλά και τις αμερικανικές εταιρείες που βασίζονται σε εισαγόμενα εξαρτήματα για αυτοκίνητα, πάνελ, τεχνολογικό εξοπλισμό.

Ορισμένοι επενδυτές, ωστόσο, εκτιμούν πως η πτώση ίσως αποτελέσει ευκαιρία αγοράς — όπως συνέβη τον Απρίλιο, όταν οι απειλές Τραμπ τελικά μετατράπηκαν σε διαπραγματευτικό χαρτί. Όπως σχολιάζει στο CNBC ο Jay Woods της Freedom Capital Markets:

«Μπορεί να είναι ακόμη μία τακτική πίεσης που στο τέλος θα φέρει θετικά αποτελέσματα. Η βίαιη πτώση ίσως αποδειχθεί νέα ευκαιρία για αγοραστές».

Η ψυχραιμία δοκιμάζεται



Παρά την αναστάτωση, ο S&P 500 εξακολουθεί να παρουσιάζει κέρδη άνω του 11% από την αρχή του έτους — χάρη στο ράλι της τεχνητής νοημοσύνης που έχει υπερκαλύψει ως τώρα κάθε απειλή από δασμούς ή γεωπολιτικές εντάσεις.

Η διαφορά είναι πως αυτή τη φορά, το σοκ δεν ήρθε από κάποια τράπεζα ή απρόβλεπτο γεγονός, αλλά από ένα ποστάρισμα 30 λέξεων.

Και αυτό, όπως σχολίασε ένας trader στη Νέα Υόρκη, «είναι ίσως η πιο ακριβή ανάρτηση στην ιστορία των κοινωνικών δικτύων».

naftemporiki.gr