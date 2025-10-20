Το ευρώ ενισχύεται οριακά έναντι του δολαρίου, ενώ το δολάριο ανεβαίνει έναντι του γεν τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στις πολιτικές εξελίξεις σε Ιαπωνία και Ευρωζώνη, ενώ το κλίμα στις αγορές εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις ανησυχίες για τους πιστωτικούς κινδύνους στις ΗΠΑ.

Στην Ιαπωνία, το γεν υποχωρεί καθώς η συντηρητική Σαναέ Τακαΐτσι αναμένεται να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός, εφόσον επικυρωθεί η ψηφοφορία της Τρίτης. Η πιθανή νέα κυβέρνηση με στήριξη του κεντροδεξιού κόμματός της και του Japan Innovation Party ενισχύει τις εκτιμήσεις για δημοσιονομική χαλάρωση, γεγονός που πιέζει το εθνικό νόμισμα.

Το δολάριο καταγράφει άνοδο 0,1% στα 150,75 γεν, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά τα 151,20. Η εικόνα ενισχύθηκε από τις δηλώσεις του Hajime Takata, μέλους του Δ.Σ. της Τράπεζας της Ιαπωνίας, ο οποίος επανέλαβε τη στήριξή του σε αυξήσεις επιτοκίων. Παράλληλα, το χρηματιστήριο του Τόκιο (Nikkei 225) έκλεισε πάνω από 3% υψηλότερα, σε νέο ιστορικό ρεκόρ

Ευρώ – ήπια ανάκαμψη με γαλλική πολιτική ηρεμία

Στην Ευρωζώνη, το ευρώ κινείται 0,1% υψηλότερα στα 1,1664 δολάρια, μετά την αποκλιμάκωση της πολιτικής έντασης στη Γαλλία, καθώς η κυβέρνηση «πάγωσε» τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Ωστόσο, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω των δημοσιονομικών πιέσεων στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τον Francesco Pesole της ING, «αν οι πιστωτικές συνθήκες στις ΗΠΑ επιδεινωθούν περαιτέρω, το ευρώ θα μπορούσε να κινηθεί προς τα 1,18 δολάρια».

ΗΠΑ, Κίνα και αισιοδοξία στις αγορές

Οι αγορές βρήκαν στήριξη στις καθησυχαστικές δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Κίνα, αλλά και στα θετικά αποτελέσματα περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ, τα οποία περιόρισαν τις ανησυχίες για πιστωτικούς κινδύνους.

Ταυτόχρονα, το αυστραλιανό δολάριο ενισχύεται κατά 0,3% στα 0,6504 δολάρια, καθώς τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι η κινεζική οικονομία αναπτύχθηκε 1,1% το γ’ τρίμηνο, με τη βιομηχανική παραγωγή στο +6,5%. Η ετήσια ανάπτυξη 4,8% παραμένει κάτω από τις επιδόσεις του 2024, αλλά κοντά στον στόχο 5% για το 2025

Γεωπολιτική διάσταση – σπάνιες γαίες και αμοιβαία πίεση

Ο αναλυτής Kyle Rodda (Capital.com) σχολίασε ότι στις αμερικανοκινεζικές εντάσεις για σπάνιες γαίες και δασμούς έως 100%, υπάρχει λογική «αμοιβαίας εξασφαλισμένης καταστροφής», παραπέμποντας στον Ψυχρό Πόλεμο.

Οι αγορές αποτιμούν πιθανή αποκλιμάκωση, αλλά παραμένουν νευρικές έως ότου υπάρξουν σαφείς επίσημες δηλώσεις.