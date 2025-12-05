Σημαντική ενίσχυση κατέγραψαν οι παραγγελίες εργοστασίων στη Γερμανία τον Οκτώβριο, στηρίζοντας τις προσδοκίες για ήπια ανάπτυξη στο τελευταίο τρίμηνο του έτους και αντιστρέφοντας το κλίμα στασιμότητας της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης. Σύμφωνα με τη Destatis, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 1,5% σε μηνιαία βάση, ενώ ο Σεπτέμβριος αναθεωρήθηκε σε ακόμη υψηλότερη επίδοση, στο +2%.

Η επίδοση ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών, καθώς η έρευνα του Bloomberg τοποθετούσε τη μέση εκτίμηση στο 0,3%. Η βελτίωση προήλθε κυρίως από παραγγελίες μεγάλης κλίμακας, με την κατηγορία των μεταφορικών μέσων να σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο 87%, περιλαμβάνοντας αεροσκάφη, πλοία, σιδηροδρομικό υλικό και στρατιωτικά οχήματα.

Ωστόσο, τα νέα στοιχεία αντιπαραβάλλονται με την πιο ασταθή εικόνα που παρατηρείται στη γερμανική οικονομία. Παρά τις ενδείξεις σταθεροποίησης τον Σεπτέμβριο, ο δείκτης S&P Global PMI για τη μεταποίηση υποχώρησε εκ νέου κάτω από το όριο των 50 μονάδων τον Νοέμβριο, υποδηλώνοντας συρρίκνωση της δραστηριότητας.

Η πορεία της μεταποίησης διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην υπέρβαση των πιέσεων που οδήγησαν σε συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2023 και το 2024. Οι προκλήσεις παραμένουν έντονες, καθώς η Γερμανία αντιμετωπίζει:

αυστηρότερους δασμούς από τις ΗΠΑ,

από τις ΗΠΑ, αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα ,

, και χρόνιες παθογένειες όπως υπερβολική γραφειοκρατία.

Το ΑΕΠ παρέμεινε στάσιμο το τρίτο τρίμηνο, επιτρέποντας στη χώρα να αποφύγει οριακά την ύφεση. Παρά τα εμπόδια, η Bundesbank και η πλειονότητα των αναλυτών προβλέπουν επιστροφή σε ήπια ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο του έτους, ενισχυμένη από αυξημένες κρατικές δαπάνες και τις μειώσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.