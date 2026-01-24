Οι ΗΠΑ εξετάζουν νέες τακτικές για να προωθήσουν την αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα, βάζοντας στο τραπέζι την επιβολή του πλήρους αποκλεισμού στις εισαγωγές πετρελαίου στη χώρα της Καραϊβικής, όπως δήλωσαν τρεις πηγές στο Politico.

Μετά την αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση του Τραμπ έχει στρέψει την προσοχή της στην Κούβα, βάζοντας στο στόχαστρο την ενέργεια, για να επιτύχει αλλαγή καθεστώτος στη χώρα.

Εν τω μεταξύ, η τελευταία κλιμάκωση φέρεται να έχει επιδιωχθεί από μερίδα επικριτών της κυβέρνησης της Κούβας στην αμερικανική κυβέρνηση, ενώ υπέρ τάσσεται και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με δύο πηγές.

Δεν έχει ληφθεί απόφαση για το εάν θα εγκριθεί αυτή η κίνηση, αλλά πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται σε μία δέσμη πιθανών ενεργειών που παρουσιάστηκαν στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα σταματούσαν τις εισαγωγές πετρελαίου της Κούβας από τη Βενεζουέλα. Οι τελευταίες πληροφορίες σηματοδοτούν ένα βήμα παραπέρα από αυτήν την απειλή.

Ωστόσο, συνεχίζονται οι συζητήσεις εντός της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με το αν είναι καν απαραίτητο να προχωρήσουν τόσο μακριά, σύμφωνα με τις πηγές, καθώς ένας πλήρης αποκλεισμός των εισαγωγών πετρελαίου στην Κούβα θα μπορούσε να προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση – πιθανότητα που έχει οδηγήσει ορισμένους στην κυβέρνηση να αντιδράσουν.

“Η ενέργεια είναι το όπλο που θα σκοτώσει το καθεστώς”, δήλωσε πηγή. Η εκδίωξη της κομμουνιστικής κυβέρνησης της χώρας είναι “100% γεγονός του 2026” στα μάτια της κυβέρνησης, όπως είπε.

capital.gr