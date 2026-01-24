Εκτινάχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμάκωσε την πίεση κατά του Ιράν, επιβάλλοντας περαιτέρω κυρώσεις σε πλοία και μετά την προειδοποίησή του για μία “αρμάδα” που κατευθύνεται προς τη χώρα της Μέσης Ανατολής, προκαλώντας ανησυχίες για διαταραχές στον εφοδιασμό.

Ειδικότερα, το Brent ενισχύθηκε κατά 1,82 δολ. ή 2,8% στα 65,88 δολάρια το βαρέλι, ήτοι στα υψηλότερα επίπεδα από τις 14 Ιανουαρίου. Το αμερικανικό αργό τύπου WTI σημείωσε άνοδο 1,71 δολ. ή 2,9% στα 61,07 δολάρια το βαρέλι, φθάνοντας επίσης στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας εβδομάδας περίπου.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές του “μαύρου χρυσού” γνώρισαν εβδομαδιαία κέρδη άνω του 2,5%.

Όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters, πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου ενός αεροπλανοφόρου και αντιτορπιλικών με κατευθυνόμενους πυραύλους, θα φτάσουν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης κυρώσεις σε εννέα πλοία και οκτώ συναφείς εταιρείες που εμπλέκονται στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, όπως ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Politico, oι ΗΠΑ εξετάζουν νέες τακτικές για να προωθήσουν την αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα, βάζοντας στο τραπέζι την επιβολή του πλήρους αποκλεισμού στις εισαγωγές πετρελαίου στη χώρα της Καραϊβικής. Μετά την αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση του Τραμπ έχει στρέψει την προσοχή της στην Κούβα.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο και νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα λόγω των απειλών του Τραμπ για τη Γροιλανδία, αλλά έπεσαν περίπου 2% την Πέμπτη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος υπαναχώρησε από τις απειλές για δασμούς κατά της Ευρώπης και απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης στο αρκτικό νησί.

