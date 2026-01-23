Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις προς χώρες της Μέσης Ανατολής το Σαββατοκύριακο, επικαλούμενες φόβους για πιθανή στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε ακυρώσεις δρομολογίων του Σαββάτου προχώρησαν η Lufthansa, η Air France, η KLM και η Swiss με δικαιολογία την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

The Dutch flagship airline KLM has announced that it will be suspending all flights to and from the Middle East until further notice, citing the “geopolitical situation” in the region and following discussions with officials in The Hague. KLM has directed international flights to… pic.twitter.com/iI3xmTsu1X January 23, 2026

Air France, British Airways, Lufthansa, KLM, and several other international airlines have begun to cancel flights tonight and over the weekend to and from Israel, Saudi Arabia, Qatar, and the United Arab Emirates, citing the “security situation” in the Middle East. pic.twitter.com/reeXpWNlef — OSINTdefender (@sentdefender) January 23, 2026

KLM seems to suddenly cancel flights to Tel Aviv. Today and the next two days. pic.twitter.com/79OP8bMdSk — Johann de Graaf (@JCdeGraaf) January 23, 2026

Πρόκειται για πτήσεις με προορισμό το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.

Σε παρόμοιες ενέργειες προχώρησαν η United Airways και η Air Canada επίσης με προορισμό το Ισραήλ.

