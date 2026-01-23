Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις προς χώρες της Μέσης Ανατολής το Σαββατοκύριακο, επικαλούμενες φόβους για πιθανή στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.
Σύμφωνα με πληροφορίες σε ακυρώσεις δρομολογίων του Σαββάτου προχώρησαν η Lufthansa, η Air France, η KLM και η Swiss με δικαιολογία την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.
Πρόκειται για πτήσεις με προορισμό το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.
Σε παρόμοιες ενέργειες προχώρησαν η United Airways και η Air Canada επίσης με προορισμό το Ισραήλ.