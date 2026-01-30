Η γαλλική οικονομία εμφάνισε σημάδια ανθεκτικότητας στο τέλος του 2025, καταγράφοντας αύξηση του ΑΕΠ παρά την πολιτική αστάθεια, τις δημοσιονομικές πιέσεις και τις συζητήσεις για μέτρα λιτότητας λόγω του διογκούμενου δημόσιου χρέους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νοικοκυριά και, σε μικρότερο βαθμό, οι επενδύσεις στήριξαν την ανάπτυξη, περιορίζοντας τις επιπτώσεις του παρατεταμένου πολιτικού αδιεξόδου.

Σύμφωνα με τη γαλλική στατιστική υπηρεσία Insee, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2% το δ’ τρίμηνο του 2025, επιβραδύνοντας σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά κινούμενο εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των καταναλωτικών δαπανών και των επενδύσεων, αν και επιμέρους στοιχεία δείχνουν υποχώρηση της κατανάλωσης τον Δεκέμβριο.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2025 χαρακτηρίστηκε από νέα κατάρρευση της κυβέρνησης και έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις για αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών, που κρίνονται αναγκαίες για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Παρά το δυσμενές κλίμα, οι καταναλωτικές δαπάνες επιταχύνθηκαν στο +0,3%, στηρίζοντας τη συνολική οικονομική δραστηριότητα.

Στο μέτωπο των επενδύσεων, οι επιχειρηματικές επενδύσεις κατέγραψαν ήπια μείωση το τέταρτο τρίμηνο, εν μέσω προειδοποιήσεων από τον επιχειρηματικό κόσμο για κίνδυνο ύφεσης. Αντίθετα, οι επενδύσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 1,1%, λειτουργώντας ως αντιστάθμισμα.

Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ της Γαλλίας αυξήθηκε κατά 0,9% το 2025, επίδοση που κινήθηκε εντός του στόχου του προϋπολογισμού. Παράλληλα, οι πολιτικές και δημοσιονομικές προοπτικές βελτιώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί προώθησε συμβιβαστικό προϋπολογισμό στο κοινοβούλιο, με λιγότερες περικοπές και χαμηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, μετά από παραχωρήσεις προς την αντιπολίτευση.

Στο ευρωπαϊκό μέτωπο, Ισπανία, Γερμανία και Ιταλία αναμένεται να ανακοινώσουν τα στοιχεία ΑΕΠ την Παρασκευή, πριν η Eurostat δημοσιεύσει τα συγκεντρωτικά στοιχεία για την ευρωζώνη. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η οικονομία της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,2% στο διάστημα Οκτωβρίου–Δεκεμβρίου, ελαφρώς βραδύτερα από το προηγούμενο τρίμηνο.

Παρά την αύξηση των δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ το 2025, η ευρωπαϊκή οικονομία διατηρείται σε τροχιά αντοχής, αν και παραμένει σε επιφυλακή λόγω των νέων εμπορικών απειλών που επανέρχονται στο διεθνές προσκήνιο.