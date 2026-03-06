Η πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να μην επαρκεί για την άμεση επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, σύμφωνα με ανάλυση της Morningstar DBRS.

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως, από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου καθώς και σημαντικές ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ασφαλιστική κάλυψη για αποκατάσταση εμπιστοσύνης

Η αύξηση των κινδύνων στην περιοχή έχει οδηγήσει αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες να περιορίσουν ή να αποσύρουν την κάλυψη πολεμικού κινδύνου για πλοία που επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο. Ως αποτέλεσμα, δεκάδες πλοία παραμένουν αγκυροβολημένα εκτός των Στενών, αναμένοντας ασφαλείς συνθήκες διέλευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει την παροχή πολιτικής ασφάλισης κινδύνου και οικονομικών εγγυήσεων, μέσω της U.S. International Development Finance Corporation (DFC), ενώ παράλληλα συζητείται η παροχή ναυτικών συνοδειών σε δεξαμενόπλοια.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πλοιοκτητών και η μείωση των διαταραχών στις παγκόσμιες ροές ενέργειας.

Οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι παραμένουν

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Morningstar DBRS, η ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης από μόνη της δεν αρκεί για να αποκαταστήσει την κανονική λειτουργία της ναυσιπλοΐας. Οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι, όπως επιθέσεις με πυραύλους ή drones και πιθανές ζημιές σε πλοία, συνεχίζουν να αποτρέπουν αρκετούς πλοιοκτήτες από τη διέλευση από την περιοχή.

Πρόταση για μοντέλο επιμερισμού κινδύνου

Η Morningstar DBRS εκτιμά ότι πιο αποτελεσματική θα μπορούσε να αποδειχθεί μια προσέγγιση επιμερισμού κινδύνου μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, παρόμοια με το πλαίσιο του Terrorism Risk Insurance Act που εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Σε ένα τέτοιο μοντέλο, το κράτος θα λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για μεγάλες ζημιές, ενώ οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες θα συνεχίζουν να παρέχουν την κύρια ασφαλιστική κάλυψη.

Σύμφωνα με την ανάλυση, μια τέτοια λύση θα μπορούσε να σταθεροποιήσει την αγορά ασφάλισης θαλάσσιων μεταφορών και να συμβάλει σταδιακά στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πλοιοκτητών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας και ο καλύτερος συντονισμός διεθνών περιπολιών θα μπορούσαν να περιορίσουν τους κινδύνους για τα εμπορικά πλοία.

ΚΥΠΕ