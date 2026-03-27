Μετά το Ορμούζ, το Ιράν απειλεί να κλείσει και ένα δεύτερο στενό στη Μέση Ανατολή, ζωτικής σημασίας για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Ο λόγος για το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ που ενώνει την Ερυθρά θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό. Ενώ οι παγκόσμιες αγορές υφίστανται ισχυρούς τριγμούς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμό του θα επιδεινώσει τα παγκόσμια οικονομικά προβλήματα και θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, σύμφωνα με το Politico.

Ένας Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε το Σάββατο ότι εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν σε περισσότερες ενεργειακές υποδομές της χώρας, το Ιράν θα κλιμακώσει την “ανασφάλεια σε άλλα στενά, συμπεριλαμβανομένων των στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ και της Ερυθράς Θάλασσας“.

Το στενό, εκατοντάδες μίλια από το Στενό του Ορμούζ, στο νοτιοδυτικό άκρο της Υεμένης, αποτελεί δίοδο για πλοία που μεταφέρουν περίπου το 10% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Μπαμπ ελ Μαντέμπ έχει στο παρελθόν στοχοποιηθεί από τους Χούθι.

“Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τελικά οι Χούθι θα εισέλθουν και θα κάνουν δύο πράγματα – πρώτον, θα μπλοκάρουν το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ και δεύτερον, θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν τους Σαουδάραβες να μεταφέρουν πετρέλαιο με δεξαμενόπλοια στο λιμάνι Γιανμπού“, δήλωσε ο Ντάνι Κιτρινόβιτς, πρώην κορυφαίος ερευνητής για το Ιράν στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Τον τελευταίο μήνα, το στενό έχει γίνει μια εναλλακτική οδός για την προώθηση του πετρελαίου της Μέσης Ανατολής στην αγορά, καθώς οι απειλές του Ιράν έχουν ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ. Και ενώ οι Χούθι συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός πέρυσι, ο ηγέτης τους προειδοποίησε αυτόν τον μήνα ότι “τα χέρια μας είναι στη σκανδάλη όσον αφορά στη στρατιωτική κλιμάκωση“.

“Εάν ο πόλεμος κλιμακωθεί, θα πρέπει να περιμένουμε να εμπλακούν και να συνεχίσουν τη ναυτική τους εκστρατεία”, δήλωσε ο Νόαμ Ραϊντάν, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πολιτικής της Ουάσινγκτον για την Εγγύς Ανατολή και ειδικός σε θέματα ενέργειας και θαλάσσιων κινδύνων στη Μέση Ανατολή.

Οι Χούθι επιβράδυναν την παγκόσμια ναυτιλία μέσω του Μπαμπ ελ Μαντέμπ από το 2023 έως το 2025. Παρά την εκεχειρία, δεν σταμάτησαν ποτέ να απειλούν την περιοχή και θα μπορούσαν να επιδιώξουν να αναπαράγουν την επιτυχία του Ιράν στο Ορμούζ, προσέθεσε ο Ραϊντάν.

“Δεν θα πω, “Ξεκινήστε μια ναυτική εκστρατεία”, επειδή οι Χούθι δεν σταμάτησαν ποτέ. Την σταμάτησαν πέρυσι, αλλά αυτή η απειλή παραμένει”, είπε ο Ραϊντάν.

Σημειωτέον ότι οι δύο μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο, η MSC με έδρα την Ελβετία και η Maersk της Δανίας, ανησυχούν ήδη αρκετά για επιθέσεις στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ που τώρα αποφεύγουν την περιοχή.

Ο Νέιτ Σουάνσον, ο οποίος ήταν διευθυντής για το Ιράν στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου από το 2022 έως το 2025, δήλωσε ότι εκπλήσσεται που το Ιράν δεν έχει επιδιώξει να κλείσει το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

“Θα μπορούσε να είναι υπομονή για στρατηγικούς λόγους, θα μπορούσε να είναι μειωμένες δυνατότητες ή θα μπορούσε να είναι κάποιο είδος παράπλευρης συμφωνίας με τους Σαουδάραβες“, δήλωσε ο Σουάνσον, ο οποίος είναι τώρα ανώτερος συνεργάτης στο Ατλαντικό Συμβούλιο.

Εάν οι διαπραγματεύσεις σταματήσουν ή αποτύχουν, το κλείσιμο του Στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ θα είναι ένας από τους πιο ισχυρούς πολιτικούς μοχλούς του Ιράν, ο οποίος θα μπορούσε να σύρει τους Χούθι στον πόλεμο, δήλωσε ο Κιτρινόβιτς.

“Εάν τα πράγματα κλιμακωθούν και ο Τραμπ επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, οι Ιρανοί θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση”, τόνισε, συμπληρώνοντας ότι το κλείσιμο του Στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει το επόμενο επίπεδο οικονομικού πόνου από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το ιρανικό καθεστώς δεν είναι τόσο απεγνωσμένο για μια συμφωνία όσο φαίνεται να πιστεύει ο Τραμπ, παρατήρησε ο ίδιος.

Το στενό βρίσκεται ανάμεσα στην Υεμένη στα ανατολικά και το Τζιμπουτί και την Ερυθραία στα δυτικά, και έχει πλάτος μόλις 20 μίλια στο ευρύτερο σημείο του. Συνιστά μια κρίσιμη ναυτιλιακή οδό για πολλά παγκόσμια προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών ειδών, ενδυμάτων, επίπλων, οικιακών ειδών και τροφίμων όπως σίταρι, καλαμπόκι και καφέ. Συνδέει αγορές στην Αφρική, την Ευρώπη και την Ασία, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής.

Οι Χούθι έχουν αποφύγει να συμμετάσχουν στη μάχη, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κλιμακώσουν, δήλωσε από την πλευρά του και ο Γκρέγκορι Μπρου, αναλυτής για το Ιράν στην Eurasia Group, εκτιμώντας ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν γρήγορα από τα τρέχοντα επίπεδα των 90 – 100 δολαρίων το βαρέλι στα 150 δολάρια ανά βαρέλι.

Capital.gr