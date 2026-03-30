Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κινήθηκαν πτωτικά τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στον Κόλπο, με τις επιπτώσεις να μεταφέρονται ήδη στις τιμές της ενέργειας και στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει το πετρέλαιο Μπρεντ προς μηνιαία άνοδο-ρεκόρ, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομία και θα αυξήσει τον κίνδυνο ύφεσης σε πολλές περιοχές.

Ο περιορισμός στη διέλευση από τα Στενά έχει προκαλέσει άλμα στις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των λιπασμάτων, των πλαστικών, του αλουμινίου, αλλά και των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. Παράλληλα, ανοδικές πιέσεις αναμένονται και στις τιμές τροφίμων, φαρμάκων και πετροχημικών προϊόντων.

Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει ιδιαίτερα την Ασία, καθώς πολλές οικονομίες της περιοχής παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από τις ενεργειακές προμήθειες της Μέσης Ανατολής. Στο Τόκιο, ο δείκτης Nikkei υποχώρησε κατά 3,4%, με τις συνολικές απώλειες του Μαρτίου να προσεγγίζουν το 13%.

Στη Νότια Κορέα, η αγορά κατέγραψε πτώση 3%, ενώ οι κινεζικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσαν απώλειες 0,2%. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 1,3%.

Στις διεθνείς αγορές, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq περιόρισαν μέρος των αρχικών απωλειών τους. Στην Ευρώπη, τα futures του EUROSTOXX 50 και του DAX κατέγραψαν πτώση 0,7%, ενώ τα συμβόλαια του FTSE υποχώρησαν κατά 0,4%.

Στην αγορά ενέργειας, το Μπρεντ ενισχύθηκε κατά 2% στα 114,90 δολάρια το βαρέλι, με τη μηνιαία άνοδό του να αγγίζει το 59%. Το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 1,8% στα 101,39 δολάρια, καταγράφοντας μηνιαία άνοδο 51%.

Ο Μπρους Κάσμαν, επικεφαλής οικονομολόγος της JPMorgan, προειδοποίησε ότι όσο περισσότερο παραμένουν κλειστά τα Στενά, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μείωση των αποθεμάτων ασφαλείας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος απότομης ανόδου στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων βασικών εμπορευμάτων.

Όπως ανέφερε, σε ένα σενάριο όπου τα Στενά παραμείνουν κλειστά για ακόμη έναν μήνα, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να κινηθούν κοντά στα 150 δολάρια το βαρέλι, ενώ δεν αποκλείονται και περιορισμοί για τους βιομηχανικούς καταναλωτές ενέργειας.

Η νέα άνοδος στις τιμές έχει οδηγήσει τις αγορές να αναθεωρήσουν ανοδικά τις εκτιμήσεις τους για την πορεία των επιτοκίων. Πλέον, οι επενδυτές προεξοφλούν αύξηση 12 μονάδων βάσης από τη Fed εντός του έτους, όταν πριν από έναν μήνα ανέμεναν μειώσεις συνολικού ύψους 50 μονάδων βάσης.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις λιανικές πωλήσεις, τη μεταποίηση και την απασχόληση, τα οποία αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για την αντοχή της οικονομίας. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε αύξηση κατά 55.000 των θέσεων εργασίας τον Μάρτιο, μετά την πτώση κατά 92.000 τον Φεβρουάριο, με την ανεργία να διατηρείται στο 4,4%.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα στοιχεία που αναμένονται την Τρίτη εκτιμάται ότι θα δείξουν επιτάχυνση του ετήσιου πληθωρισμού στο 2,7% τον Μάρτιο, από 1,9% τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να εμφανίσει πιο ήπια μεταβολή.

Το ενεργειακό σοκ, σε συνδυασμό με τις πιέσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς από το αυξημένο κόστος δανεισμού και τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, έχει επιβαρύνει και τις αγορές κρατικών ομολόγων. Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 44 μονάδες βάσης μέσα στον μήνα, φτάνοντας το 4,407%, ενώ οι αποδόσεις των διετών έχουν ενισχυθεί κατά 50 μονάδες βάσης.

Στην αγορά συναλλάγματος, η αυξημένη μεταβλητότητα συνέχισε να στηρίζει το δολάριο ΗΠΑ, το οποίο παραμένει το πλέον ρευστό νόμισμα διεθνώς. Παράλληλα, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας τους προσφέρει σχετικό πλεονέκτημα έναντι της Ευρώπης και μεγάλου μέρους της Ασίας.

Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις για πιθανή παρέμβαση των ιαπωνικών αρχών οδήγησαν το δολάριο σε πτώση 0,3% έναντι του γεν, στα 159,74, αφού την προηγούμενη εβδομάδα είχε υπερβεί το όριο των 160 για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2024. Το ευρώ διατηρήθηκε στα 1,1513 δολάρια, κοντά στο χαμηλό του Μαρτίου.

Στα εμπορεύματα, ο χρυσός παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στα 4.493 δολάρια ανά ουγγιά, χωρίς να καταγράψει αξιοσημείωτη ενίσχυση ως ασφαλές καταφύγιο ή ως μέσο αντιστάθμισης απέναντι στους κινδύνους από τον πληθωρισμό.