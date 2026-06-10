Η Mercedes-Benz βρίσκεται κοντά σε συμφωνία συνεργασίας με τη startup Tytan Technologies, με έδρα το Μόναχο, για την από κοινού ανάπτυξη κινητού συστήματος αναχαίτισης drones που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προστασία αεροδρομίων και κρίσιμων υποδομών, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως αναφέρουν οι FT, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να υπογράψει την Τετάρτη μνημόνιο συνεργασίας με την Tytan, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Mercedes θα διαθέσει το βαν Mercedes-Benz Sprinter και μια στρατιωτική έκδοση του SUV Mercedes-Benz G-Class, τα οποία θα αξιοποιηθούν ως βάση για ένα κινητό σύστημα αεράμυνας με στόχο την αντιμετώπιση μικρών drones τύπου FPV.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Tytan θα αναλάβει την παροχή drones αναχαίτισης, τα οποία θα είναι σχεδιασμένα να καταστρέφουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κρίνονται απειλή.

Η Mercedes-Benz αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, ενώ η Tytan δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.