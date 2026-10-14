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Πολύ μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία προκάλεσαν το τελευταίο 48ωρο εκατοντάδες επιθέσεις χάκερς σε μεγάλο αριθμό υπεραγορών που ανήκουν σε κολοσσούς του κλάδου στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και αλλού.

Επιθέσεις χάκερς σε καταστήματα αναφέρθηκαν επίσης στην Πολωνία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία, χωρίς όμως να αποσαφηνιστεί αν εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία προσβολών με εκείνη στη Γαλλία.

Στη Γαλλία επηρεάστηκαν από τις επιθέσεις εκατοντάδες καταστήματα των αλυσίδων υπεραγορών Intermarché και Coopérative U. Σε μικρότερο βαθμό επηρεάστηκαν η Carrefour, η Netto, η E. Leclerc και η Monoprix.

Στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο αναφέρθηκαν προβλήματα σε ηλεκτρονικά συστήματα της αλυσίδας Delhaize, η οποία ανήκει στον όμιλο Ahold Delhaize. Στην Ολλανδία επηρεάστηκε η αλυσίδα υπεραγορών Albert Heijn.

Όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ, στις υπεραγορές που επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση ανέβηκε η θερμοκρασία στα ψυγεία και τους καταψύκτες πέραν των 50 βαθμών Κελσίου, προκαλώντας την καταστροφή τεράστιων ποσοτήτων τροφίμων, αξίας πολλών εκατομμυρίων.

Οι διευθύνσεις των υπεραγορών αναγκάστηκαν να πετάξουν φρέσκα και κατεψυγμένα προϊόντα και να απενεργοποιήσουν τα ψυγεία και τους ψύχτες για μεγάλο διάστημα, μέχρι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στη λειτουργία τους. Η εξυπηρέτηση χιλιάδων πελατών επηρεάστηκε για μεγάλο διάστημα τη Δευτέρα και την Τρίτη. Έως και αργά χθες το απόγευμα πολλές υπεραγορές στη Γαλλία δεν είχαν επαναλειτουργήσει πλήρως μετά την κυβερνοεπίθεση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coopérative U, Ντομινίκ Σέλσερ, χαρακτήρισε την επίθεση πρωτοφανή και επιβεβαίωσε ότι η προσβολή στα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου των θαλάμων ψύξης εκδηλώθηκε από το βράδυ της Κυριακής και συνεχίστηκε τη Δευτέρα. «Το γεγονός ότι στοχοποιούνται εξοπλισμοί που είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση των φρέσκων προϊόντων και τον εφοδιασμό των Γάλλων με τρόφιμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και άνευ προηγουμένου. Είναι απαράδεκτο», έγραψε ο ίδιος στο X.

Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε στο πρακτορείο AFP ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για «τη μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση που έπληξε τους θαλάμους ψύξης πολλών μεγάλων αλυσίδων διανομής τροφίμων σε όλη τη Γαλλία».

Την κυβερνοεπίθεση καταδίκασε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν.