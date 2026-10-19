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Την πρόθεσή του να προσφέρει μία προσωπική του μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ το 2027 ανακοίνωσε ο Έλον Μασκ, χωρίς να διευκρινίσει πώς θα εφαρμοστεί το σχέδιο ή ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

«Την επόμενη χρονιά θα προσφέρω μία μετοχή μου της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος σε ανάρτησή του στο X. «Αυτή θα είναι η πρώτη μιας μακράς σειράς», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση του Μασκ, ο οποίος στηρίζει πολιτικά τους Ρεπουμπλικάνους και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έρχεται περίπου δύο εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ είχε υποσχεθεί «μέρισμα» 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό πολίτη, εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Το μερίδιο του Μασκ στη SpaceX

Η SpaceX άντλησε 85,7 δισ. δολάρια με την είσοδό της στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Forbes, ο Μασκ κατέχει ποσοστό 38% στη SpaceX. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, τον αριθμό των μετοχών που θα διαθέσει ούτε τη συνολική αξία της σχεδιαζόμενης δωρεάς.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία των ΗΠΑ για το 2024, στη χώρα ζούσαν 73 εκατομμύρια παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών.