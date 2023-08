Σημαντικό ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές και κυρίως από διαχειριστές συλλογικών επενδύσεων και επενδυτικών ταμείων συνεχίζει να συγκεντρώνει η Κύπρος.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων Κύπρου (CIFA), Ανδρέας Γιασεμίδης, βρέθηκε σχετικά πρόσφατα σε ΗΠΑ και Ιταλία, συμμετέχοντας σε επενδυτικής φύσεως συνέδρια, στο περιθώριο των οποίων είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με σημαντικούς παράγοντες του επενδυτικού τομέα, οι οποίοι εξέφρασαν την άποψη ότι η Κύπρος αποτελεί μία από τις βασικές τους επιλογές για σύσταση επενδυτικών ταμείων, στην περιοχή της ανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Ο CIFA αξιοποίησε αυτές τις συναντήσεις για να παρουσιάσει διά ζώσης τα πλεονεκτήματα της Κύπρου ως προορισμός για Επενδυτικά Ταμεία αλλά και τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην ίδια την κυπριακή αγορά. Μεταξύ των βασικών παραγόντων που αναλύθηκαν σε αυτό το πλαίσιο είναι το ισχυρό οικονομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας, η στρατηγική γεωγραφική θέση και το εξειδικευμένο και μορφωμένο εργατικό δυναμικό της χώρας μας.

Ελπίδες από ΗΠΑ

Επιπλέον, τονίστηκε η πολιτική σταθερότητα της Κύπρου και τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν λόγω της συμμετοχής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μιλώντας στον «Φ», ο Α. Γιασεμίδης αποκάλυψε ότι η επενδυτική κοινότητα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ιταλία, επέδειξε έντονο ενδιαφέρον για την Κύπρο κατά τις συναντήσεις. «Οι ξένοι επενδυτές έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την κυπριακή πρόταση και είμαι αισιόδοξος ότι σύντομα θα προκύψουν θετικά νέα σχετικά με νέες επενδύσεις και επιχειρηματικά εγχειρήματα στην Κύπρο. Η πιθανή κάθοδος κι άλλων επενδυτικών ταμείων και διαχειριστών αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας, οδηγώντας σε δημιουργία νέων εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια αλλά και τεχνογνωσία».

Στην Κύπρο κορυφαίο συνέδριο

Στο μεταξύ, τον ερχόμενο Οκτώβριο θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Κύπρο το ετήσιο διεθνές συνέδριο του International Investment Funds Association (IIFA). Στο συνέδριο του IIFA συμμετέχουν κάθε χρόνο εκπρόσωποι από τους μεγαλύτερους Συνδέσμους Επενδυτικών Ταμείων παγκοσμίως, καθώς πρόκειται για μία από τις κορυφαίες συνάξεις του τομέα. Ο IIFA είναι ο διεθνής σύνδεσμος για τα Επενδυτικά Ταμεία και αριθμεί μέλη από 40 χώρες, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Κορέα και χώρες-μέλη της ΕΕ. Η Κύπρος εκπροσωπείται στον IIFA από το 2019 μέσω του CIFΑ, ο οποίος μέσα από στοχευμένες προσπάθειες πέτυχε να εξασφαλίσει η Κύπρος την ψήφο της πλειοψηφίας των μελών του IIFA για φιλοξενία του φετινού 36ου συνεδρίου, παρόλο που ο ανταγωνισμός ήταν έντονος και μάλιστα από χώρες με μεγαλύτερο εκτόπισμα στον τομέα.

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των μελών του IIFA εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα $70 τρισ. Ο IIFA έχει καθοριστική συμβολή στην επικοινωνία των κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν τα Επενδυτικά Ταμεία διεθνώς, καθώς συγκεντρώνει τους εμπλεκόμενους στον τομέα για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και οι απόψεις που εκφράζει θεωρούνται βαρύνουσας σημασίας. Οι διαδικασίες για διοργάνωση του Συνεδρίου, το οποίο απευθύνεται μόνο σε μέλη του IIFA, βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και μήνες και ήδη το ενδιαφέρον είναι έντονο, τόσο από πλευράς συμμετεχόντων όσο και από πλευράς ομιλητών και επίσημων προσκεκλημένων.

Μερικοί από τους επιβεβαιωμένους ομιλητές του φετινού Συνεδρίου είναι οι Verena Ross πρόεδρος της European Securities and Markets Authority (ESMA), Chris Cummings, CEO of The Investment Association και Eric Pan, CEO και πρόεδρος του αμερικανικού Investment Company Institute.

Σε μια άλλη εξέλιξη, με στοιχεία που ανακοίνωσε αυτή τη βδομάδα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου επιβεβαιώνεται στην ουσία η εδραίωση της Κύπρου ως προορισμού Επενδυτικών Ταμείων, καθώς στο τέλος Μαρτίου 2023, το Ενεργητικό υπό Διαχείριση των Κυπριακών Επενδυτικών Ταμείων ανήλθε σε €10.7 δισ. σε σύγκριση με €9.5 δισ. στο τέλος του 2022 καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 12.6%. Η συνολική καθαρή αξία ενεργητικού ανήλθε σε €9.7 δισ.