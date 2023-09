Την έναρξη του τρίτου κύκλου του προγράμματος Young Cities – Νεανικές πόλεις ανακοίνωσαν η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) σε συνέντευξη Τύπου.

Όπως ανακοινώθηκε, στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν οι Δήμοι Λευκωσίας, Γερμασόγειας και Αραδίππου και οι κοινότητες Αγρού, Καλοπαναγιώτη, Ομόδους, Βουνιού, Φοινιού και Κοιλανίου.

Αναφέρεται ότι το Young Cities απευθύνεται σε νέους μεταξύ 14-35 ετών. Στον πρώτο κύκλο (2020-2021) συμμετείχαν οι δήμοι Αγλαντζιάς, Δερύνειας και Αθηένου, ενώ στον δεύτερο κύκλο (2021-2022) συμμετείχαν οι κοινότητες Ευρύχου, Αγίου Θεοδώρου και Πάχνας.

Σημειώνεται, δε, ότι μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα περισσότεροι από 150 νέοι, ετοιμάζοντας καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, θεματικά πάρκα και χώρους πολυμέσων, ανοίγοντας νέους δρόμους δημιουργικότητας και συμμετοχικότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΣ, το πρόγραμμα θέτει στο επίκεντρο της την ενδυνάμωση και δημιουργική εμπλοκή των νέων για την αντιμετώπιση προκλήσεων στην τοπική κοινότητα.

Οι υπεύθυνοι φορείς του προγράμματος είναι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ενώ την υλοποίηση του ανέλαβαν οι οργανισμοί Center for Social Innovation (CSI), και Research and Education of Social Empowerment and Transformation (RESET).

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία «Νεανικών» πόλεων, μέσα από την ανάπτυξη και υλοποίηση προτάσεων με πολλαπλασιαστικό όφελος και επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση του κοινωνικού πλαισίου για τους ίδιους τους νέους αλλά και τους δημότες-συμπολίτες τους. Επίσης, σημειώνεται ότι επιμέρους στόχος του έργου είναι η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων μεταξύ των νέων, αλλά και η προαγωγή της κουλτούρας της ενεργού πολιτότητας.

Η Πρόεδρος της ΕΑΣ, Ιωάννα Φιάκκου, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, σημείωσε ότι «το πρόγραμμα Young Cities εντάσσεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού της Αρχής για έμμεση πρόληψη προβληματικών και παθολογικών συμπεριφορών και στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων και ανάπτυξη προστατευτικών παραγόντων και μείωση παραγόντων κινδύνου. Πρόσθεσε, ακόμα, ότι η συμμετοχή των νέων ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Ο Πρόεδρος του ΟΝΕΚ, Κλεάνθης Κουτσόφτας, εξήγησε ότι «το πρόγραμμα στηρίζεται στην αξιοποίηση της μεθοδολογίας “Think and Do”, με βασικά χαρακτηριστικά τη δημιουργία ‘Oμάδας Σκέψης’ με νέους, για ανταλλαγή ιδεών και καταγραφή των προκλήσεων στους τοπικούς δήμους και διαμόρφωση ‘Δράσεων’, για υλοποίηση των ιδεών μέσα από συνέργειες με τοπικούς φορείς και άλλους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στο να παρέχει στους συμμετέχοντες την κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα ηγεσίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης».

Από την πλευρά του, ο Δρ. Σωτήρης Θεμιστοκλέους, Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης στο Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, σημείωσε πως «τα επιτυχημένα αποτελέσματα του προγράμματος και η απήχηση που έχει στους Δήμους και στις Κοινότητες αποδεικνύουν πως οι νέοι, αν τους δοθεί η ευκαιρία και το κίνητρο, μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στα κοινά και να επιφέρουν θετική αλλαγή».

Η Δρ. Ελίζα Πατούρης, Συνιδρύτρια και Διευθύντρια του διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Ενδυνάμωση και τον Μετασχηματισμό και Εκπαιδευτική, επιμελήτρια του προγράμματος Young Cities, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την επιτυχημένη πορεία του προγράμματος και παρουσίασε τις βασικές δραστηριότητες και στόχους του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στον σύνδεσμο https://youngcities.org/.