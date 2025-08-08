Σημαντική μείωση καταγράφηκε στον αριθμό των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν στην Κύπρο κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2025, με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Συνολικά εκδόθηκαν 2.157 άδειες, έναντι 2.545 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας ετήσια πτώση 15,2%.

Παρά την πτώση στον αριθμό, η συνολική αξία των αδειών αυξήθηκε κατά 15,4% και το συνολικό εμβαδόν κατά 13,3%, ενώ ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση 12,1%, στοιχείο που δείχνει ότι υλοποιούνται μεγαλύτερες και ακριβότερες αναπτύξεις.

Μεγάλες αποκλίσεις ανά κατηγορία έργων

Αναλυτικά, δραστική μείωση 77,5% σημειώθηκε στις άδειες για κατασκευή δρόμων, ενώ οι άδειες για μη οικιστικά κτίρια μειώθηκαν κατά 41,3% και για έργα πολιτικού μηχανικού κατά 22,8%. Πιο ήπια πτώση (4,4%) παρατηρήθηκε στις άδειες για οικιστικά κτίρια, ενώ οι άδειες για διαίρεση οικοπέδων υποχώρησαν κατά 19,1%.

Στοιχεία Απριλίου 2025

Κατά τον Απρίλιο 2025, εκδόθηκαν 577 άδειες οικοδομής, έναντι 669 τον Απρίλιο 2024, σημειώνοντας μείωση 13,8%. Η συνολική αξία των αδειών του μήνα έφτασε τα €255,2 εκατομμύρια, ενώ το εμβαδόν τις 204 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Από αυτές τις άδειες, προβλέπεται να ανεγερθούν 909 οικιστικές μονάδες.

Μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ΕΟΑ και Ιππόδαμο

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 1η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών μεταφέρθηκε στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ). Οι διαδικασίες διεκπεραιώνονται πλέον μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος “Ιππόδαμος”, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάζει τις ταχύτητες αδειοδότησης κατά τη μεταβατική περίοδο.