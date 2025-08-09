Η νέα στροφή στην αγορά αυτοκινήτου δεν μπορεί πλέον να χαρακτηρίζεται ως απλά μία τάση, αφού τα δεδομένα των τελευταίων μηνών δείχνουν ξεκάθαρα πλέον τις προτιμήσεις των Κύπριων οδηγών.

Από τα πετρελαιοκίνητα στα βενζινοκίνητα και από τα βενζινοκίνητα πλέον φτάσαμε στα υβριδικά. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το πρώτο επτάμηνο του 2025, με τα τελευταία να σημειώνουν εντυπωσιακή αύξηση και να φτάνουν τα βενζινοκίνητα στο μερίδιο αγοράς για το 2025.

Οι εγγραφές οχημάτων σε βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα σημειώνουν περεταίρω μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εν αντιθέσει, υβριδικά και ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα παρουσιάζουν αύξηση, ενισχύοντας το μερίδιο αγοράς τους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εγγραφές αυτοκινήτων κατέγραψαν αύξηση κατά 1,1% την περίοδο Γενάρη- Ιουλίου 2025, φτάνοντας τις 31.200, σε σύγκριση με 30.864 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Το 60% μεταχειρισμένα

Την ίδια ώρα αμελητέα αύξηση κατέγραψαν και οι εγγραφές επιβατικών σαλούν αυτοκινήτων, αφού έφτασαν τις 24.158, σε σύγκριση με 24.126 την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Από το σύνολο των σαλούν αυτοκινήτων , 9.660 ή 40% ήταν καινούρια και 14.498 ή 60% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ενώ παράλληλα τα αυτοκίνητα ενοικίασης παρουσίασαν αύξηση 32,9%, με τις εγγραφές να φτάνουν στα 3.581.

Εδραιώνονται τα υβριδικά

Η γενική αντίληψη που παρατηρείτο το προηγούμενο διάστημα αναφορικά με τις προτιμήσεις των Κυπρίων οδηγών πλέον δεν είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα αλλά μεταφράζεται μέσα από τα νούμερα.

Οι εγγραφές των αυτοκινήτων είχαν δείξει την τάση, η οποία πλέον ωστόσο είναι η νέα πραγματικότητα, αφού τα υβριδικά αυτοκίνητα κατακλύζουν τους κυπριακούς δρόμους.

Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων κίνησης, περιβαλλοντικοί λόγοι, αλλά και οι πολλές επιλογές που προσφέρουν πλέον οι αυτοκινητοβιομηχανίες φαίνεται πως ώθησαν αρκετούς πολίτες ώστε να αλλάξουν τις προτιμήσεις τους και να στραφούν προς νέες τεχνολογίες όσον αφορά τους κινητήρες και την ηλεκτροκίνηση.

Ενδεικτικά είναι τα νούμερα που καταγράφονται από τη Στατιστική Υπηρεσία, που δείχνουν πτώση στις αγορές αυτοκινήτων βενζίνης και πετρελαίου και αύξηση σε ηλεκτροκίνητα και υβριδικά.

Ειδικότερα, το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 στο 43,3% (από 49,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,9% το 2024 σε 8,5% το 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 3,2% το 2024 σε 4,8% το 2025) και των υβριδικών (από 36,8% σε 43,3%).

Ακριβό το ρεύμα για ηλεκτρικά

Το κράτος αν και έχει προχωρήσει με σχέδια για επιχορήγηση στην αγορά αμιγώς ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, εντούτοις, οι Κύπριοι δεν φαίνεται πως είναι διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν πλήρως την ασφάλεια των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Μάλιστα, το προηγούμενο διάστημα οι επαγγελματίες του κλάδου είχαν σχολιάσει αρνητικά την απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών να μειώσει το κονδύλι για την ηλεκτροκίνηση. Λίγα λεπτά μάλιστα μετά που άνοιξαν οι αιτήσεις εξαφανίστηκαν, κάτι που ναι μεν δείχνει πως υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά επί της ουσίας αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο που να μπορεί να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα.

Οι κυπριακοί δρόμοι δεν πρόκειται να κατακλυστούν, τουλάχιστον όχι τα επόμενα χρόνια, με αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αφού από τη μια η απουσία υποδομών και από την άλλη η ακριβή τιμή ρεύματος και οι υψηλές τιμές των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων δεν εξυπηρετούν τη μεγάλη μερίδα των Κυπρίων.

Αυτό όμως που φαίνεται πως εξυπηρετεί και δίνει την επιθυμητή ισορροπία μεταξύ αρχικής τιμής, κόστους συντήρησης, εξοικονόμηση καυσίμων, χωρίς περιορισμούς στην κίνηση, είναι τα υβριδικά. Κάτι που πλέον καταγράφεται και στα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.