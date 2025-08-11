Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Ιούλιο 2025 κατέγραψε αύξηση 0,8% ή 408 άτομα σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024, φθάνοντας συνολικά τα 53.447 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας παρουσίασε μείωση κατά 0,5% και 1,3% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία σημειώθηκε αύξηση 4,6%.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ), με άνοδο 9,8% σε σχέση με τον Ιούλιο 2024. Ιδιαίτερα στους ΕΟΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας η αύξηση έφθασε το 14,3%.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ), οι οποίοι μειώθηκαν κατά 6,1%, με την πτώση στους ΕΑΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να αγγίζει το -20,5%.

Για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.