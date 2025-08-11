Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) εκφράζει έντονη ανησυχία και απογοήτευση για την απουσία ουσιαστικών κινήτρων υπέρ της κεφαλαιαγοράς στη Φορολογική Μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο του ΧΑΚ, παρά τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις που κατατέθηκαν στην Κυβέρνηση και στην τεχνοκρατική ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου (Κέντρο Οικονομικών Ερευνών), τα προσχέδια νομοσχεδίων δεν περιλαμβάνουν πρόνοιες που να ενισχύουν τη χρηματιστηριακή αγορά. Αντιθέτως, προβλέπουν διατάξεις που αποδυναμώνουν υφιστάμενα φορολογικά κίνητρα, επηρεάζοντας αρνητικά ειδικά τη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (ΝΕΑ Αγορά ΧΑΚ) – Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης.

Το ΧΑΚ τονίζει ότι η Φορολογική Μεταρρύθμιση αποτελεί μοναδική ευκαιρία για:

Τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εισαγωγών εταιρειών.

μέσω εισαγωγών εταιρειών. Αντλήση νέων κεφαλαίων για ανάπτυξη σε διαφανές και αξιόπιστο πλαίσιο .

για ανάπτυξη σε και . Προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων στη χώρα.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι αντί να αξιοποιηθεί η συγκυρία, προωθούνται ρυθμίσεις που περιορίζουν τον ρόλο του Χρηματιστηρίου, σε μια περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη η αποκρατικοποίησή του. Η ενίσχυση της αγοράς θεωρείται κρίσιμη για την προσέλκυση αξιόπιστου στρατηγικού επενδυτή με εμπειρία και δυνατότητα ανάπτυξης.

Το ΧΑΚ θα καταθέσει τις θέσεις του στη δημόσια διαβούλευση και θα συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση στη Βουλή, καλώντας Κυβέρνηση και Βουλή να ενσωματώσουν απαραίτητα κίνητρα ενίσχυσης της αγοράς, ευθυγραμμισμένα με τις ανάγκες της οικονομίας.

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι διεθνώς πολλές χώρες ενισχύουν τις κεφαλαιαγορές τους μέσω φορολογικών κινήτρων, ενώ στην Ε.Ε. εξελίσσονται πρωτοβουλίες όπως το Securities and Investment Union (SIU) για ισχυρότερη και ανταγωνιστικότερη εταιρική ανάπτυξη.

Το ΧΑΚ καταλήγει ότι η ανάπτυξη μέσω της κεφαλαιαγοράς πρέπει να είναι στρατηγικός εθνικός στόχος, με όραμα και προοπτική, όχι περιοριστική τεχνοκρατική άσκηση.