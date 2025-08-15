Η ακρίβεια δύσκολα φεύγει από βασικά προϊόντα και ακόμη πιο αργά οι τιμές μπορούν να γυρίσουν τέσσερα χρόνια πίσω παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται σταθερά τους τελευταίους τρεις μήνες. Ενδεικτικό το τι δείχνουν οι αριθμοί, είναι και ότι τον Ιούλιο ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε αποπληθωρισμό στο 1% και χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να μειωθεί από τα ψηλά επίπεδα. Να σημειωθεί ότι η προηγούμενη φορά που είχε παρουσιαστεί αποπληθωρισμός, πριν από τους τελευταίους τρεις μήνες, ήταν τον Μάρτιο του 2021.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς αυτό ήταν αναμενόμενο από τη στιγμή που ξεκίνησε το ράλι ανατιμήσεων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός έχει μειωθεί αισθητά με αποτέλεσμα να περιοριστούν ή και να ανακοπούν οι ανατιμήσεις, οι τιμές θέλουν χρόνο για να υποχωρήσουν. Πόσο αυξήθηκαν -σωρευτικά- οι τιμές σε βασικά προϊόντα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, είναι ένα καίριο ερώτημα που απασχολεί χιλιάδες καταναλωτές, οι οποίοι κατά κοινή ομολογία όλων των παραγόντων του εμπορίου εξακολουθούν να αγοράζουν με επιφυλακτικότητα ακόμη και τα απαραίτητα. Αν και τους τελευταίους μήνες η ένταση των ανατιμήσεων δεν είναι αντίστοιχη με εκείνη του προηγούμενου έτους, στην παρούσα φάση, θα πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι κάθε επιπλέον ανατίμηση που γίνεται, όσο μικρή κι αν είναι αυτή, έρχεται να προστεθεί στις προηγούμενες, με αποτέλεσμα η συνολική επιβάρυνση να είναι μεγάλη.

Ο «Φιλελεύθερος», αξιοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, έκανε τη σύγκριση μεταξύ του Ιουλίου 2021 και Ιουλίου 2025. Αυτό που προκύπτει είναι ότι οι ανατιμήσεις κατά την τελευταία τέσσερα χρόνια είναι πολύ σοβαρές και έχουν ενσωματωθεί για τα καλά στις τιμές των πλείστων προϊόντων, τα οποία παραμένουν πανάκριβα, ανεξαρτήτως της σημαντικής μείωσης του ρυθμού αύξησης των τιμών, όπως δείχνει το επίπεδο σήμερα του πληθωρισμού. Αν συγκριθεί, λοιπόν, ο δείκτης τιμών καταναλωτή του Ιουλίου 2025 με τον Ιούλιο του 2021, το αποτέλεσμα δείχνει ότι ο μέσος όρος της ανόδου τιμών την τετραετία ήταν 13,8%, ενώ -ακόμα χειρότερα- ο δείκτης τιμών των τροφίμων αυξήθηκε κατά 17,7%.

Σοκ από τις αυξήσεις

Η τιμή του ελαιόλαδου στα ράφια των υπεραγορών έχει χτυπήσει κόκκινο και από τον Ιούλιο του ’21 έως τον Ιούλιο του ’25 και αυξήθηκε κατά 44,2%. Αυτή όμως δεν είναι η μεγαλύτερη άνοδος σε είδη διατροφής. Η μεγάλη έκπληξη στις αυξήσεις τιμών την πενταετία έρχεται από τις πατάτες, με την τιμή τους να σημειώνει άνοδο σωρευτικά 73,5% ενώ οι τιμές των λαχανικών σημείωσαν άνοδο 14,3%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, την τετραετία η τιμή του βοδινού και του μοσχαρίσιου κρέατος αυξήθηκε 52 %, του αρνίσιου και κατσικίσιου κρέατος κατά 52,9% του χοιρινού 31,2%, ενώ στα πουλερικά η αύξηση ήταν μικρότερη, 12,8%.

Ο πληθωρισμός επηρέασε και την τιμή του ψωμιού, ένα από τα βασικότερα προϊόντα διατροφής, με την αύξηση να φθάνει 22,6 % στην τετραετία, του ρυζιού κατά 28,2% ενώ οι τιμές στα προϊόντα φούρνου και ζαχαροπλαστείου κατέγραψαν άνοδο 21 %. Από την ακρίβεια δεν γλίτωσαν ούτε τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Η τιμή για το φρέσκο γάλα ολόπαχο αυξήθηκε κατά μέσο όρο 14,3%, το γάλα με χαμηλά λιπαρά 156,5%, το διατηρημένο γάλα 32,5%, το γιαούρτι 7,1%, το τυρί 15,5% και τα αυγά 41,3%. Οι τιμές των ψαριών αυξήθηκαν 16,64%, των φρέσκων ψαριών 27,1 % και των κατεψυγμένων θαλασσινών υποχώρησαν 2%. Η τιμή του κρασιού αυξήθηκε 6% , της μπύρας 7,4%, του καπνού αυξήθηκε 6,5% και των τσιγάρων 4%.Πέρα όμως από την διατροφή υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες, οι τιμές των οποίων πήραν «φωτιά» σε τέσσερα χρόνια. Για παράδειγμα η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε 30,8%, του υγραερίου (φιάλη) 35,6%, του πετρελαίου 11,4%, της βενζίνης 6,2%, τα ανταλλακτικά 20,1%, των ελαστικών 23,4%. Ο δείκτης τιμών των καινούριων αυτοκινήτου αυξήθηκε 19%, των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων 17,7%, των μοτοσικλετών 8,1% και των ποδηλάτων 6,42%. Ο δείκτης τιμών για ενοικίαση γκαράζ και χώρων στάθμευσης αυξήθηκε 9,6%, οι οδικές μεταφορές επιβατών 24,95%, οι διεθνείς πτήσεις 5,2%.