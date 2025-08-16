Συναγερμό προκαλεί σε χιλιάδες κτηνοτρόφους στις Ηνωμένες Πολιτείες (Τέξας) αλλά και στις υγειονομικές Αρχές της χώρας η μεγάλη έξαρση που παρατηρείται -στο γειτονικό Μεξικό- στους πληθυσμούς μίας σαρκοφάγας μύγας και των σκουληκιών της (Cochliomyia hominivorax ή New World screwworm – κοχλιοσκώληκας ή βιδωτό σκουλήκι), που διεισδύουν στα σώματα βοειδών μέσα από μικρές πληγές και τρώνε σάρκες, οδηγώντας τελικά πολλά ζώα στον θάνατο.

Η νέα έξαρση των επιθέσεων του κοχλιοσκώληκα προκαλεί πανικό για τεράστια καταστροφή στα μεγάλα ράντσα εκτροφής βοειδών στο Τέξας, καθώς ήδη προκαλεί μεγάλες ζημιές στο Μεξικό.

Χθες, σε συνέντευξη Τύπου στο Όστιν του Τέξας, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) ανακοίνωσε μέσω της υπουργού Μπρουκ Ρόλινς το σχέδιο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να δαπανήσει έως και 850 εκατομμύρια δολάρια για να αποτρέψει την περαιτέρω διάδοση του σκουληκιού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η υπουργός ανέφερε ότι στο πλαίσιο του σχεδίου, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ θα κατασκευάσει ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής στείρων μυγών, ώστε να ελευθερώνονται, στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιθέσεις της μύγας, περίπου 300 εκατομμύρια στείρες μύγες εβδομαδιαίως, ώστε σταδιακά να εξαλειφθούν τα γόνιμα έντομα.

Η Ρόλινς ανακοίνωσε επίσης μια πρόσθετη επένδυση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για τον εντοπισμό και τη χρηματοδότηση τεχνολογικών εταιρειών που μπορούν να παγιδεύσουν ή να σκοτώσουν τον σκώληκα.

Η υπουργός ανακοίνωσε και άλλες επενδύσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που σχετίζονται με την καταπολέμηση της μύγας και του σκουληκιού:

την πρόσληψη επιπλέον έφιππων αξιωματικών περιπολίας, γνωστών και ως tick riders, οι οποίοι, σύμφωνα με τη Ρόλινς, θα «παρέχουν την πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια» σε οποιαδήποτε πιθανή επιδημία.

Συνέχιση της συνεργασίας με το Μεξικό για την «ενίσχυση της εκπαίδευσης και της εποπτείας στην επιτήρηση, ώστε να διασφαλιστεί η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο» οποιασδήποτε πιθανής εξάπλωσης νότια του Τέξας

Σύμφωνα με τη Rollins, ο «σκώληκας του Νέου Κόσμου» εντοπίστηκε περίπου 370 μίλια μακριά από το Τέξας τον περασμένο μήνα. «Η απειλή είναι πραγματική και η ώρα να δράσουμε είναι τώρα», δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Οι πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί νομοθέτες ανησυχούν ότι αν η μύγα εξαπλωθεί στο Τέξας, τα σκουλήκια που τρώνε σάρκα θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλες οικονομικές απώλειες, κάτι που συνέβη και πριν από δεκαετίες.

«Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος χθες. «Θα μπορούσε πραγματικά να συντρίψει τη βιομηχανία βοοειδών, καθώς και άλλες βιομηχανίες κτηνοτροφίας στο Τέξας. Και, με αυτόν τον τρόπο, θα οδηγήσει σε μια δραματική αύξηση του κόστους που πληρώνουν οι άνθρωποι για είδη παντοπωλείου όταν πηγαίνουν στο παντοπωλείο και προσπαθούν να αγοράσουν τρόφιμα».