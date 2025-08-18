Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δημοσίευσε επικαιροποιημένα στοιχεία για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) στον κυπριακό τραπεζικό τομέα με ημερομηνία αναφοράς την 31η Μαΐου 2025.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, ο δείκτης ΜΕΧ παρέμεινε σταθερός στο 5,9%, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025.

Αύξηση στον δείκτη κάλυψης ΜΕΧ

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας ενισχύθηκε στο 61,0% στο τέλος Μαΐου, από 60,7% που ήταν τον Απρίλιο 2025.

Στοιχεία για τις αναδιαρθρώσεις δανείων

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν ανήλθαν σε €1,3 δισ. στο τέλος Μαΐου 2025. Από αυτές, χορηγήσεις ύψους €0,7 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.