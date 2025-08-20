Η Κύπρος δεν έχει βαριά βιομηχανία, όπως χαλυβουργία ή αυτοκινητοβιομηχανία. Όμως, παρά αυτά τα μειονεκτήματα, η κυπριακή βιομηχανία απασχολεί σήμερα περίπου 40.000 εργαζόμενους και συνεισφέρει γύρω στο 10% του ΑΕΠ, έχοντας καταφέρει να αναπτυχθεί σε εξειδικευμένους και δυναμικούς τομείς.

Από την παραγωγή χαλουμιού ΠΟΠ και τα φαρμακευτικά σκευάσματα, που αποτελούν πυλώνες εξαγωγών αξίας άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, έως τις βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, χημικών, πλαστικών και νέων υλικών, το βιομηχανικό οικοσύστημα επενδύει σε τεχνογνωσία και τεχνολογία.

Γιατί δεν έχουμε «βαριά βιομηχανία»

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, Μιχάλης Αντωνίου σε πρόσφατη του συνέντευξη στον «Φ» είπε μεταξύ άλλων πως η Κύπρος δεν διαθέτει «βαριά βιομηχανία» εντάσεως κεφαλαίου, όπως χαλυβουργία, χυτήρια και αυτοκινητοβιομηχανίες, κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους της αγοράς, που περιορίζει τις οικονομίες κλίμακας, τις ελλείψεις σε φυσικούς πόρους – πρώτες ύλες και τη γεωγραφική θέση, που επηρεάζει το μεταφορικό κόστος και δυσχεραίνει την ανταγωνιστικότητα.

Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε, η κυπριακή βιομηχανία, έχει καταφέρει να αναπτυχθεί δυναμικά σε άλλους τομείς και διαθέτει αξιόλογες μονάδες με σημαντική προσφορά.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ο κ. Αντωνίου έφερε την παραγωγή χαλουμιού ΠΟΠ και τα φαρμακευτικά σκευάσματα, που αποτελούν ισχυρό πυλώνα εξαγωγών αξίας άνω των €600 εκατομμυρίων ετησίως.

Επιπρόσθετα, η Κύπρος, σύμφωνα με τον ΓΔ της ΟΕΒ, διαθέτει εξαιρετικές βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, μονάδες παραγωγής δομικών υλικών, χημικών – πλαστικών, αλλά και βιομηχανίες σε αναδυόμενους τομείς, που αναπτύσσονται ραγδαία, αξιοποιώντας τεχνογνωσία, τεχνολογία και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στην αμυντική βιομηχανία και τα προϊόντα διττής χρήσης με δυνατότητες ενίσχυσης και της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, στη βιοτεχνολογία με εφαρμογές κυρίως στον τομέα της υγείας, στην κυκλική οικονομία και στη βιομηχανία κατασκευής νέων και προηγμένων υλικών.

Μεγάλες επενδύσεις το τελευταίο διάστημα

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, σε αρκετούς από αυτούς τους τομείς της Βιομηχανίας παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα μεγάλες επενδύσεις από Κύπρο και εξωτερικό. Αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από τις διάφορες εξαγορές βιομηχανιών, την εγκατάσταση βιομηχανιών ξένων συμφερόντων στη χώρα μας όσο και από το μεγάλο ενδιαφέρον για αξιοποίηση των σχεδίων χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας για τον Μεταποιητικό Τομέα. Μέσα από τα συγκεκριμένα σχέδια χορηγιών παραχωρήθηκαν χορηγίες ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βιομηχανίες για κάλυψη μέρους του επενδυτικού τους προγράμματος για αγορά νέου εξοπλισμού, μηχανήματων και άλλων υποδομών.

Μάλιστα, όπως συμπληρώνει ο κ. Αντωνίου, για ενίσχυση του βιομηχανικού οικοσυστήματος, η ΟΕΒ ως θεσμικός εκπρόσωπος της βιομηχανίας, υπέβαλε πρόσφατα στο Υπουργείο Ενέργειας τις προτάσεις της στα πλαίσια θέσπισης της νέας εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής 2025-2030, η οποία αναμένεται να εγκριθεί σύντομα από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Ομοσπονδία πιστεύει ότι, παρά τις προκλήσεις της βιομηχανίας, όπως η έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων, η αναντιστοιχία της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας, το κόστος ενέργειας, ο διοικητικός φόρτος – γραφειοκρατία από αυξημένες νομικές υποχρεώσεις και υπερνομοθέτηση, υπάρχουν δυνατότητες για περαιτέρω ενίσχυση του βιομηχανικού τομέα, προκειμένου να μπορέσει να αποδεσμευτεί η τεράστια δυναμική, να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού μας προϊόντος, και με αξιώσεις να διεκδικηθεί η διεύρυνση της συνεισφοράς του στο ΑΕΠ.