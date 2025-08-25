Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι από τον Φεβρουάριο 2025 έχει συσταθεί ο Κλάδος Ελέγχων, βάζοντας τέλος σε ένα διαχρονικό κενό. Ο Κλάδος στελεχώθηκε αρχικά με 13 επιθεωρητές, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των περιβαλλοντικών ελέγχων.

Μέσα στο διάστημα Φεβρουαρίου–Αυγούστου 2025 έχουν εκδοθεί 137 εξώδικες ρυθμίσεις, συνολικού ύψους €325.000. Συγκριτικά, το 2023 είχαν επιβληθεί 85 πρόστιμα ύψους περίπου €100.000. Το Τμήμα εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του έτους τα πρόστιμα θα είναι τριπλάσια σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, γεγονός που καταδεικνύει πρόοδο και αυξημένη αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, το Τμήμα έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με Αστυνομία και Πυροσβεστική, έχει διορίσει και εκπαιδεύσει πάνω από 150 τοπικούς επιθεωρητές και αξιοποιεί νέες τεχνολογίες για πιο αποδοτικούς ελέγχους.

Οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν αυτοψίες σε έργα και δραστηριότητες, μετρήσεις, συλλογή στοιχείων και έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους αδειοδότησης. Σε περιπτώσεις παραβάσεων λαμβάνονται άμεσα μέτρα για την επιβολή της νομοθεσίας.

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και η συνεχής αναβάθμιση των μηχανισμών ελέγχου.