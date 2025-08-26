Τη λειτουργία της ανανεωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Minds in Cyprus”, που έχει στόχο να ενισχύσει τη σύνδεση της Κύπρου με τη διασπορά, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η πλατφόρμα mindsincyprus.com αποτελεί συνέχεια της κυβερνητικής πρωτοβουλίας που παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάιο, με στόχο τη δημιουργία μιας δυναμικής γέφυρας με τους Κύπριους του εξωτερικού.

Μέσω της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία “Opportunities for Talent” του Υπουργείου Εργασίας, όπου μπορούν να βλέπουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Κύπρο, να εγγράφονται και να λαμβάνουν εξατομικευμένη ενημέρωση για επαγγελματικές ευκαιρίες. Παράλληλα, είναι διαθέσιμη η πρώτη έκδοση της Πύλης Ενημέρωσης (Information Hub), που παρέχει χρήσιμα στοιχεία σε όσους εξετάζουν τον επαναπατρισμό τους.

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι ο επαναπατρισμός και η επανένταξη του κυπριακού ταλέντου αποτελούν βασικό κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού της Κυβέρνησης για το μέλλον της χώρας.

«Η Κύπρος αλλάζει και σας χρειάζεται όλους. Είτε με την επιστροφή σας είτε με τη συνεισφορά σας από το εξωτερικό, η συμβολή σας είναι καθοριστική», ανέφερε, καλώντας τους Κύπριους του εξωτερικού να γίνουν πρωταγωνιστές στην αλλαγή της χώρας.