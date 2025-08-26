Η φιλοξενία του FIBA EuroBasket 2025 στη Λεμεσό αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την προβολή της Κύπρου διεθνώς, τόσο ως τουριστικού προορισμού όσο και ως χώρου ικανoύ να φιλοξενεί μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, δήλωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής.

Οι αγώνες του γ’ ομίλου θα διεξαχθούν από τις 28 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου στο αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού». Σύμφωνα με την Οργανωτική Επιτροπή, αναμένονται χιλιάδες ξένοι επισκέπτες, γεγονός που θα ενισχύσει τον τουρισμό και τις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ οι τηλεοπτικές μεταδόσεις και η προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναμένεται να φτάσουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Ο κ. Κουμής υπογράμμισε ότι η διοργάνωση ενισχύεται από τη συμμετοχή πέντε εθνικών ομάδων υψηλού επιπέδου, περισσότερων από 80 αθλητών και συνοδών, αλλά και την πρώτη ιστορική συμμετοχή της Εθνικής Κύπρου στο Ευρωμπάσκετ. «Η παρουσία της εθνικής μας ομάδας είναι τιμή για τη χώρα και συμβολίζει το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης», σημείωσε.

Η Λεμεσός ήδη «ζει στους ρυθμούς του Ευρωμπάσκετ», με το Fan Zone στο Παλιό Λιμάνι να προσφέρει εκδηλώσεις ψυχαγωγίας και ζωντανή θέαση όλων των αγώνων. Παράλληλα, οι ξένοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τη διοργάνωση θα επισκεφθούν τα Λεύκαρα, γνωρίζοντας την τοπική γαστρονομία και την κυπριακή κουλτούρα.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε ότι ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ανακοινώνοντας στήριξη και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο το επόμενο διάστημα.