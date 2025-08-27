Χάνουν οι δανειολήπτες έστω και μια ακόμη μικρή ελάφρυνση στη δόση των δανείων τους και κερδίζουν οι τράπεζες, από τη διαφαινόμενη σταθεροποίηση των παρεμβατικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο. Η πλειοψηφία των οικονομολόγων αναμένει ότι η νομισματική πολιτική θα παραμείνει αμετάβλητη κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής στις 11 Σεπτέμβριου και 30 Οκτωβρίου.

Με βάση τις ίδιες εκτιμήσεις οι κεντρικοί τραπεζίτες θα προχωρήσουν σε μείωση των επιτοκίων του ευρώ στην τελευταία συνάντησή τους για το 2025, τον ερχόμενο Δεκέμβριο, κατά 25 μονάδες βάσης. Υπενθυμίζεται ότι το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ βρίσκεται από τον περασμένο Ιούνιο αμετάβλητο στο 2%, μετά από 8 διαδοχικές μειώσεις του. Με βάση τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών θα πέσει στο 1,75% το Δεκέμβριο και θα παραμείνει εν συνεχεία σταθερό για αρκετούς μήνες, ενδεχομένως για όλο το 2026. Αυτό όμως τι σημαίνει στην πράξη για τους τραπεζικούς ισολογισμούς. Το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η σταθεροποίηση των επιτοκίων δεν αλλάζει τα business plan των τραπεζών αλλά μάλλον τα ενισχύει.

Οι τράπεζες συνεχίζουν το δεύτερο εξάμηνο του 2025 με αμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ. Αν επιβεβαιωθεί ότι δεν θα αλλάξει η επιτοκιακή πολιτική της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο, αυτό θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στα έσοδά τους από τόκους, που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της οργανικής τους κερδοφορίας. Οι τράπεζες πλέον περνούν σε μια πιο απαιτητική περίοδο καθώς η διατήρηση της αποδοτικότητάς τους θα εξαρτηθεί από την οργανική ανάπτυξη, την ψηφιακή αναβάθμιση και την ανθεκτικότητα το επιχειρησιακού τους μοντέλου. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παραμένει ισχυρό αλλά ελαφρώς μειούμενο, ενώ οι τράπεζες στρέφονται προς εναλλακτικές πηγές εσόδων, όπως οι προμήθειες και ασφαλιστικά προϊόντα.

Η αύξηση των εσόδων από προμήθειες και η ενίσχυση της νέας πιστωτικής επέκτασης, ειδικά σε στρατηγικούς τομείς όπως η πράσινη ανάπτυξη, διαμορφώνουν έναν πιο ισορροπημένο πυλώνα κερδοφορίας σε συνδυασμό με την αύξηση της γενικότερης πιστωτικής επέκτασης που θα διευρύνει τα έσοδα. Ο όμιλος της Eurobank στοχεύει σε οργανική αύξηση των δανείων στην Κύπρο κατά €1,7 δισ. το 2025 – 2027 από €8,7 δισ. που είναι συνολικά το δανειακό χαρτοφυλάκιο Eurobank Κύπρου και Ελληνικής. Η Τράπεζα Κύπρου λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή αύξηση στον όγκο των δανείων κατά το α’ εξάμηνο 2025, αναμένει να ξεπεράσει τον στόχο που έθεσε για το 2025 για αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου ύψους περίπου 4%.

Μια γεύση το πως κινείται το τραπεζικό σύστημα το πρώτο μισό του έτους, τουλάχιστον έδωσε η Τράπεζα Κύπρου με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2025 δίνοντας και τις προοπτικές για ολόκληρο τον χρόνο. Τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου της Ελληνικής, λόγω και της διαγραφής της μετοχής από το κυπριακό χρηματιστήριο και της συγχώνευσης με την Eurobank Cyprus είναι ενσωματωμένα στα αποτελέσματα του ομίλου Eurobank και για πρώτη φορά δεν δίνονται με την μορφή που γνωρίζαμε τόσα χρόνια για να αντληθούν πληροφορίες. Υπάρχουν και τράπεζες που δεν έχουν δημοσιεύσει στις ιστοσελίδες τους τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025 και τις προοπτικές για όλο το έτος.

Η Τράπεζα Κύπρου στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025 ανακοίνωσε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους για το α’ εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε €368 εκατ., (σε σύγκριση με €420 εκατ. για το α΄ εξάμηνο 2024, μειωμένα κατά 12% σε ετήσια βάση­). Η ετήσια μεταβολή αντανακλά κυρίως τη μείωση των επιτοκίων αναφοράς, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις ενέργειες αντιστάθμισης που πραγματοποιήθηκαν, από τη συνεχιζόμενη αύξηση της ρευστότητας ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων, καθώς και από την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Παρά τα χαμηλότερα εκτιμόμενα επιτόκια της αγοράς, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις τον Φεβρουάριο 2025, το συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αναμένει πως ο στόχος, του 2025, για καθαρά έσοδα από τόκους ύψους <€700 εκατ. να επηρεαστεί θετικά, υποστηριζόμενος από την αύξηση στον όγκο των καταθέσεων και δανείων.

Για το 2026, ο στόχος των καθαρών εσόδων από τόκους παραμένει, με το Συγκρότημα να αναμένει τα καθαρά έσοδα από τόκους να σταθεροποιηθούν σε επίπεδα πάνω από €650 εκατ. Κατά το α’ εξάμηνο 2025, τα μη επιτοκιακά έσοδα ανήλθαν σε €141 εκατ., αυξημένα κατά 10% σε ετήσια βάση. Όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν τα μη επιτοκιακά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση, με την μεγαλύτερη ετήσια αύξηση να προκύπτει από τα υψηλότερα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα. Τα μη επιτοκιακά έσοδα παραμένουν σημαντικοί παράγοντες στην κερδοφορία της Τράπεζας Κύπρου καλύπτοντας σχεδόν το 80% των συνολικών λειτουργικών εξόδων του συγκροτήματος.