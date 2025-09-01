Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), αναρτήθηκε το Εγχειρίδιο Εφαρμογής της Παρέμβασης Α.Α 4.2 «Επενδύσεις στη Μεταποίηση ή/και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για επενδύσεις στη μεταποίηση (ΥΕΕΒ), κατά τη χρονική περίοδο που θα καθοριστεί στη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η οποία θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Απευθύνεται έκκληση προς τους ενδιαφερομένους όπως μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Εγχειριδίου Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών για κατάλληλη προετοιμασία, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867279 ή 22867154 ή 22867122 ή 22867243.