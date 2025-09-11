Σε πανσυνδικαλιστική κινητοποίηση με τρίωρη στάση εργασίας προχώρησαν την 11η Σεπτεμβρίου 2025 οι μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Κύπρου, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους στην πλήρη αποκατάσταση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Στο ψήφισμα που εκδόθηκε, οι οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΑΣΟ, ΠΑΣΥΚΙ, ΠΑΣΥΝΟ, ΕΣΚ, ΣΑΚ, ΣΥΠΥΚ καταγγέλλουν την «αδιάλλακτη στάση της εργοδοτικής πλευράς» στον κοινωνικό διάλογο, τονίζοντας ότι η επιμονή της για κατάργηση του θεσμού οδηγεί σε «σοβαρή απορρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων».

Παράλληλα, εκφράζουν απογοήτευση για τη στάση της κυβέρνησης, η οποία – όπως σημειώνουν – δεν αξιοποίησε το πνεύμα συνδιαλλαγής των συνδικάτων ούτε κατέθεσε μεσολαβητική πρόταση εντός χρονοδιαγράμματος.

Διεκδικήσεις και μηνύματα

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι η ΑΤΑ είναι μηχανισμός που «διατηρεί την αγοραστική δύναμη των μισθών», στηρίζει το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και συμβάλλει στη σταθερότητα της πραγματικής οικονομίας. Καλούν την εργοδοτική πλευρά να «σεβαστεί την υπογραφή της» και να προσέλθει με εποικοδομητική διάθεση.

Το ψήφισμα σημειώνει επίσης ότι η στήριξη των χαμηλόμισθων και της μεσαίας τάξης παραμένει προτεραιότητα, μέσα από την ουσιαστική αύξηση του κατώτατου μισθού και την αναθεώρησή του με βάση την ΑΤΑ.

Το σύνθημα «ΑΤΑ για όλους στη βάση της φιλοσοφίας της» παρουσιάζεται ως επιτακτική ανάγκη και όχι απλό αίτημα, με το Συνδικαλιστικό Κίνημα να ζητά «σεβασμό στα συμφωνηθέντα και αξιοπρέπεια στην εργασία».

Αυτούσιο το ψήφισμα των συντεχνιών

ΠΑΝΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (ΑΤΑ)

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ψήφισμα

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΑΣΟ, ΠΑΣΥΚΙ, ΠΑΣΥΝΟ, ΕΣΚ, ΣΑΚ, ΣΥΠΥΚ, που κατέρχονται σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2025, σε τρίωρη στάση εργασίας, επαναβεβαιώνουν τη σταθερή προσήλωση τους στην προστασία του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) και δηλώνουν πως, θα συνεχίσουν να αγωνίζονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της στη βάση της φιλοσοφίας της.

Οι Οργανώσεις εκφράζουν παράλληλα την απογοήτευση τους, γιατί η εργοδοτική πλευρά καθ’ όλη τη διάρκεια του κοινωνικού διαλόγου τήρησε άτεγκτη, και αδιάλλακτη στάση, προτάσσοντας διαρκώς θέσεις που οδηγούν στη κατάργηση του θεσμού, γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω σοβαρή απορρύθμιση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι και η ΑΤΑ.

Εκφράζουν επίσης τη λύπη τους γιατί η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε το πνεύμα συνδιαλλαγής που επέδειξαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στον διεξαγόμενο διάλογο υπό την αιγίδα του Υπουργού Εργασίας και να καταθέσει μεσολαβητική πρόταση με βάση το γράμμα και το πνεύμα της μεταβατικής συμφωνίας στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Η εργοδοτική πλευρά καλείται έστω και τώρα να σεβαστεί την υπογραφή της και να προσέλθει εποικοδομητικά στον διάλογο για την εξεύρεση λύσης. Η απόδοση της ΑΤΑ, θα πρέπει να διατηρηθεί στη φιλοσοφία της που είναι η διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών, συνδράμοντας έτσι στη διασφάλιση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και στη δημιουργία συνθηκών κοινωνικής συνοχής, στήριξης της κατανάλωσης, όπως και της πραγματικής οικονομίας.

Παράλληλα, το Συνδικαλιστικό Κίνημα επισημαίνει πως, δεν μπορεί να αποδεχτεί την απαράδεκτη στάση της Κυβέρνησης και τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, αποφεύγοντας να πάρει ξεκάθαρη θέση, αλλά και να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την πλήρη απόδοση της ΑΤΑ και την επέκταση του θεσμού σε όλους τους εργαζόμενους και για μέτρα που να υποχρεώνουν τους εργοδότες να εφαρμόζουν τα συμφωνηθέντα στις ΣΣΕ. Η κωλυσιεργία στον διάλογο και η πραγματοποίηση συναντήσεων της τελευταίας στιγμής χωρίς ουσιαστική στόχευση, αποτελεί προσβολή προς τον κόσμο της εργασίας και συνιστά υποβάθμιση και υπονόμευση των αρχών του Κοινωνικού Διαλόγου.

Η στήριξη των χαμηλόμισθων και της μεσαίας τάξης, αποτελεί προτεραιότητα του Συνδικαλιστικού Κινήματος και θα συνεχίσει την προσπάθεια για τη βελτίωση των εισοδημάτων τους, μέσα από την ουσιαστική αύξηση του Κατώτατου μισθού και την αναθεώρηση του με βάση την ΑΤΑ μέσα από τις ανανεώσεις των Συλλογικών Συμβάσεων και την επέκταση τους για το σύνολο των εργαζομένων.

Το μήνυμα «ΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ», δεν αποτελεί σύνθημα κενό περιεχομένου, αλλά επιτακτική ανάγκη την οποία η Κυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει στην πράξη ότι το σέβεται και το υιοθετεί.

Καταλήγοντας οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διεκδικούν και απαιτούν τη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπρέπειας στην εργασία, τον σεβασμό στα συμφωνηθέντα και τον απαιτούμενο σεβασμό προς το σύνολο των εργαζομένων.

Από τις Συνδικαλιστικές οργανώσεις

ΣΕΚ – ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΕΟ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΔΕΟΚ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΣΥΔΥ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΟΕΔ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΕΛΕΜΕΚ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΛΤΕΚ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΑΣΟ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΠΑΣΥΚΙ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΣΥΝΟ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΕΣΚ – ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΑΚ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΠΥΚ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ