Έτοιμη να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες με το άνοιγμα της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) δηλώνει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος περνά σε «μια νέα σελίδα της ενεργειακής της ιστορίας».

Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της ΑΑΗ την 1η Οκτωβρίου, η ΑΗΚ χαιρετίζει την καθιέρωση μιας «υγιούς ανταγωνιστικής αγοράς» και τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στις αξίες της αξιοπιστίας, της ποιότητας και της κοινωνικής προσφοράς.

Η ΑΗΚ αναφέρει ότι έχει υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ρυθμιστικές αποφάσεις, έχει υιοθετήσει βέλτιστες πρακτικές και έχει επενδύσει σε σύγχρονα συστήματα, ώστε η αγορά να λειτουργήσει με πλήρη διαφάνεια. Παράλληλα, επισημαίνει ότι με την εμπειρία και τις στρατηγικές επενδύσεις της σε υποδομές και τεχνολογία, διασφαλίζει ασφαλή και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρισμού για πολίτες και επιχειρήσεις.

Η Διοίκηση και η Διεύθυνση της ΑΗΚ υπογραμμίζουν ότι το άνοιγμα της αγοράς δεν αποτελεί μόνο θεσμική αλλαγή, αλλά και ευκαιρία για ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση και αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο οργανισμός εκτιμά ότι ο ανταγωνισμός θα αποτελέσει κίνητρο για εξέλιξη των υποδομών, βελτίωση της εξυπηρέτησης και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να επιλέγουν ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Τέλος, η ΑΗΚ διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να ηγείται της ενεργειακής προόδου της χώρας, στηρίζοντας την κοινωνία και την οικονομία «με υπευθυνότητα, όραμα και αποφασιστικότητα».