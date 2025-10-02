Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο στην Κύπρο, με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) να παρουσιάζει ετήσια μείωση 0,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο ΔΤΚ ανήλθε στις 117,71 μονάδες, έναντι 117,04 τον Αύγουστο, σημειώνοντας μηνιαία αύξηση 0,6%. Πρόκειται για τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα ετήσιας πτώσης του πληθωρισμού.

Ετήσιες μεταβολές ανά κατηγορία

Θετική μεταβολή: Υπηρεσίες (+3,1%).

Αρνητικές μεταβολές: Ηλεκτρισμός (-10,9%), Γεωργικά προϊόντα (-5,0%), Πετρελαιοειδή (-2,7%).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις συγκριτικά με Σεπτέμβριο 2024 καταγράφηκαν σε:

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+4,4%),

Εκπαίδευση (+3,4%),

Αναψυχή και Πολιτισμός (+3,3%).

Στον αντίποδα, η Ένδυση και Υπόδηση κατέγραψε μείωση 7,3%.

Εξέλιξη Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025

Σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024:

Αυξήσεις: Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+4,7%), Εκπαίδευση (+3,7%), Αναψυχή και Πολιτισμός (+3,4%).

Μειώσεις: Ένδυση και Υπόδηση (-6,2%).

Συνεισφορά στον Γενικό ΔΤΚ

Θετική: Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+0,50), Εκπαίδευση (+0,27).

Αρνητική: Μεταφορές (-0,78), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (-0,37).

Μηνιαία εξέλιξη

Η αύξηση του ΔΤΚ τον Σεπτέμβριο οφείλεται κυρίως σε:

Ένδυση και Υπόδηση (+0,37),

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (+0,35).

Αντίθετα, αρνητική επίδραση είχαν τα Αεροπορικά Ναύλα (-0,21).