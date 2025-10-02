Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο στην Κύπρο, με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) να παρουσιάζει ετήσια μείωση 0,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.
Ο ΔΤΚ ανήλθε στις 117,71 μονάδες, έναντι 117,04 τον Αύγουστο, σημειώνοντας μηνιαία αύξηση 0,6%. Πρόκειται για τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα ετήσιας πτώσης του πληθωρισμού.
Ετήσιες μεταβολές ανά κατηγορία
Θετική μεταβολή: Υπηρεσίες (+3,1%).
Αρνητικές μεταβολές: Ηλεκτρισμός (-10,9%), Γεωργικά προϊόντα (-5,0%), Πετρελαιοειδή (-2,7%).
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις συγκριτικά με Σεπτέμβριο 2024 καταγράφηκαν σε:
Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+4,4%),
Εκπαίδευση (+3,4%),
Αναψυχή και Πολιτισμός (+3,3%).
Στον αντίποδα, η Ένδυση και Υπόδηση κατέγραψε μείωση 7,3%.
Εξέλιξη Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025
Σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024:
Αυξήσεις: Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+4,7%), Εκπαίδευση (+3,7%), Αναψυχή και Πολιτισμός (+3,4%).
Μειώσεις: Ένδυση και Υπόδηση (-6,2%).
Συνεισφορά στον Γενικό ΔΤΚ
Θετική: Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+0,50), Εκπαίδευση (+0,27).
Αρνητική: Μεταφορές (-0,78), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (-0,37).
Μηνιαία εξέλιξη
Η αύξηση του ΔΤΚ τον Σεπτέμβριο οφείλεται κυρίως σε:
Ένδυση και Υπόδηση (+0,37),
Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (+0,35).
Αντίθετα, αρνητική επίδραση είχαν τα Αεροπορικά Ναύλα (-0,21).