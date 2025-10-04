Το απόγευμα της Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά την οποία θα τεθεί επί τάπητος το θέμα της ΑΤΑ.

Η παρέμβαση του Προέδρου, η οποία ουσιαστικά ανακοινώθηκε από την εργοδοτική πλευρά μετά την κοινή συνάντηση ΚΕΒΕ και ΟΕΒ το απόγευμα της Πέμπτης, δίνει μια άλλη διάσταση στο όλο ζήτημα και ανανεώνει την προοπτική για επίλυση του εργασιακού αυτού θέματος.

Πάντως, θα πρέπει να λεχθεί ότι η ανακοίνωση για την παρέμβαση του Προέδρου στο θέμα της ΑΤΑ προκάλεσε και ορισμένες παρενέργειες. Δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ο Πρόεδρος «αδειάζει» τον υπουργό Εργασίας και αναλαμβάνει ο ίδιος να διαπραγματευτεί με τους κοινωνικούς εταίρους. Ωστόσο αυτό διαψεύστηκε δύο φορές χθες από την κυβέρνηση, τόσο από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, όσο και από την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική.

Την ίδια ώρα, οι συντεχνίες τελούν εν βρασμώ, καθώς δεν είχαν ενημερωθεί καθόλου για την επικείμενη παρέμβαση του Προέδρου και κατά δεύτερο, θεωρούν ότι για να ανακοινωθεί η εξέλιξη αυτή από τις εργοδοτικές οργανώσεις, συνάγεται το συμπέρασμα ότι έχουν εξασφαλίσει κάποιες δεσμεύσεις.

Η παρέμβαση και οι διευκρινίσεις

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι όντως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε με τις εργοδοτικές οργανώσεις με αφορμή την πραγματοποίηση της πανεργοδοτικής διάσκεψης, σε μια προσπάθεια να τις ενημερώσει για τη θέληση της κυβέρνησης να εξευρεθεί λύση στο θέμα και ότι ο ίδιος προτίθεται να εμπλακεί ακόμα περισσότερο για να υποβοηθήσει αυτή την προσπάθεια.

Ωστόσο, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τόσο ο υπουργός Εργασίας όσο και ο υπουργός Οικονομικών ήταν ενήμεροι γι’ αυτή την παρέμβαση του Προέδρου. Μάλιστα, για το θέμα της ΑΤΑ υπήρξε εκτενής συζήτηση σε συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ οι υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών βρίσκονται εδώ και καιρό σε συζητήσεις, με στόχο να κοστολογηθεί κάθε πιθανό σενάριο σε ενδεχόμενη συμφωνία για την ΑΤΑ.

Πέραν των πιο πάνω, αυτό που διευκρινίστηκε και ξεκαθαρίστηκε χθες από πλευράς κυβέρνησης, είναι ότι το πλαίσιο τεσσάρων σημείων το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα από τον υπουργό Εργασίας για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού δεν διαφοροποιείται, κάτι που σημαίνει ότι μένει στο τραπέζι τόσο το «ΑΤΑ για όλους» με το οποίο διαφωνούν οι εργοδότες, όσο και η «κλιμακωτή απόδοση της ΑΤΑ» με την οποία διαφωνούν οι συντεχνίες.

Επομένως, εάν θα προκύψει συμφωνία με βάση το συγκεκριμένο πλαίσιο, σημαίνει ότι σε κάποια σημεία και οι δυο πλευρές θα πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους. Όσον αφορά στο ενδεχόμενο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης να έχει συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους, αυτό πιθανότατα είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει μετά τη συνάντηση της Δευτέρας με τους δύο εμπλεκόμενους υπουργούς.

Κυβέρνηση: Καμιά διγλωσσία

Χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης κλήθηκε να σχολιάσει πληροφορίες που θέλουν τον υπουργό Εργασίας να βγαίνει από την εξίσωση και πως αναλαμβάνει πρωτοβουλία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για το θέμα της ΑΤΑ. Μιλώντας στο ΡΙΚ, αφού απέρριψε τις συγκεκριμένες πληροφορίες, σημείωσε ότι «σε καμία των περιπτώσεων και δεν γνωρίζω από που πηγάζουν αυτά τα συμπεράσματα».

Μάλιστα, σε ερώτηση κατά πόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε αρνητικά. «Μεσολαβητής είναι ο υπουργός Εργασίας, ο διάλογος συνεχίζεται κι εμείς πιστεύουμε στον διάλογο», συμπλήρωσε. Ερωτηθείς εάν υπάρχει διγλωσσία ανάμεσα στην Κυβέρνηση για το θέμα της ΑΤΑ, ο κ. Λετυμπιώτης αφού απέρριψε κάτι τέτοιο, διερωτήθηκε «πού έχετε δει διγλωσσία;».

«Δεν νομίζω να έχει εντοπιστεί πουθενά διγλωσσία. Αυτό στο οποίο πιστεύει η Κυβέρνηση, είναι στην επίλυση του ζητήματος, έχοντας στο επίκεντρο το καλώς νοούμενο συμφέρον και των εργαζομένων, αλλά και της οικονομίας, με ένα τρόπο υπεύθυνο». Κληθείς τέλος να αναφέρει κατά πόσο η θέση «ΑΤΑ για όλους» με κλιμακωτή απόδοση παραμένει στο τραπέζι ή έχει αποσυρθεί, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε πως δεν έχει αποσυρθεί τίποτα.

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση τόνισε ότι σε καμία περίπτωση η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο φλέγον ζήτημα της μεταρρύθμισης της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής δεν συνιστά «άδειασμα» του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου.

Υπενθύμισε ότι παρόμοια δράση ανέλαβε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και για το θέμα των εκπαιδευτικών οργανώσεων, που κλήθηκαν σε συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω ανέφερε ότι «ο Πρόεδρος θα πάρει τις αποφάσεις σε συνεργασία με τους δύο Υπουργούς», ενώ αποκάλυψε ότι η πρόταση «ΆΤΑ για όλους» είχε συζητηθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, μαζί με άλλες εισηγήσεις και επιλογές.

Καχυποψία και προβληματισμός από τις συντεχνίες

Με καχυποψία αντικρίζουν την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και αυτό οφείλεται εν πολλοίς σε δυο σημεία.