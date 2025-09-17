Μπορεί χθες ο υπουργός Εργασίας να είχε συνάντηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για το θέμα της ΑΤΑ, ωστόσο η είδηση προέκυψε από την εργοδοτική πλευρά. Όπως ανακοινώθηκε, έχει συγκληθεί πανεργοδοτική σύσκεψη για τις 2 Οκτωβρίου, η οποία θα συζητήσει το ζήτημα της ΑΤΑ και τα επόμενα βήματα της εργοδοτικής πλευράς.

Όσον αφορά στη χθεσινή συνάντηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων με τον υπουργό Εργασίας, ζητήθηκαν από πλευράς συντεχνιών ορισμένες διευκρινίσεις σε σχέση με τα τέσσερα σημεία που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο που κατέθεσε η κυβέρνηση για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού, ωστόσο, οι απαντήσεις δεν φαίνεται να ικανοποίησαν. Ως εκ τούτου, οι δυο πλευρές θα έχουν προσεχώς νέα συνάντηση. Αν και δεν έχει κλειδώσει η νέα ημερομηνία, καθώς ορισμένοι θα απουσιάζουν εκτός Κύπρου, οι αρχικές σκέψεις είναι να πραγματοποιηθεί είτε την Παρασκευή είτε τη Δευτέρα. Όσον αφορά δε στην εργοδοτική πλευρά, μέχρι χθες δεν είχε προγραμματιστεί νέα συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας.

Αναλυτικότερα, μιλώντας στον «Φ» μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνάντησης με τον υπουργό Εργασίας, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ανέφερε ότι έχουν ζητηθεί διευκρινίσεις όσον αφορά στα τέσσερα σημεία που παρουσίασε η κυβέρνηση στο πλαίσιο για εκσυγχρονισμό του θεσμού. Όπως είπε δεν δόθηκαν επαρκείς απαντήσεις και οι δυο πλευρές θα έχουν σύντομα νέα συνάντηση. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι είναι φανερό πως με το πλαίσιο της κυβέρνησης, δεν μιλάμε πλέον για ΑΤΑ. Χαρακτηριστικά, επισήμανε ότι υπάρχουν πρόνοιες που υπερβαίνουν τις κόκκινες γραμμές μας και οι οποίες αλλοιώνουν την φιλοσοφία της ΑΤΑ και οδηγούν σε αποδόμηση του θεσμού. Η κ. Χαραλάμπους επανέλαβε ότι οι συντεχνίες στηρίζουν τη θέση ΑΤΑ για όλους, αν και όπως είπε δεν μας έχουν δοθεί διευκρινίσεις για το πώς θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Από πλευράς μας, συνέχισε, ως συντεχνίες τονίσαμε ότι είναι κάτι που η κυβέρνηση μπορεί να ξεκινήσει άμεσα να υλοποιεί με την συμπερίληψη της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό και με την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες επίσης περιλαμβάνουν την ΑΤΑ.

Σημειώνεται ότι οι συντεχνίες ανέφεραν ότι επίκειται η σύγκληση νέας πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης, η οποία θα επανεξετάσει την πορεία των διαπραγματεύσεων, θα ενημερωθούν οι υπόλοιπες συντεχνίες για το πλαίσιο που κατέθεσε η κυβέρνηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παραπέρα βήματα του συνδικαλιστικού κινήματος.

Συγκεντρώνουν δυνάμεις

Ωστόσο, όπως έχει προαναφερθεί, η είδηση της χθεσινής μέρας προήλθε από την εργοδοτική πλευρά, η οποία όπως πληροφορούμαστε παρουσιάζεται σφόδρα ενοχλημένη με την κίνηση του υπουργού Εργασίας να βάλει στο τραπέζι τη θέση ΑΤΑ για όλους. Οι εργοδότες συγκάλεσαν πανεργοδοτική σύσκεψη για τις 2 Οκτωβρίου στην οποία θα συζητηθεί αποκλειστικά το θέμα της ΑΤΑ και τα επόμενα τους βήματα. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς όπως μας έχουν ενημερώσει από την πλευρά των εργοδοτών, πρώτη φορά θα συνέλθουν από κοινού οι Εκτελεστικές Επιτροπές του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ.

Περίπου 30 άτομα από τις δυο οργανώσεις θα συνεδριάσουν σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας με όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εργοδότες μετά την συνάντηση της Δευτέρας, έχουν διαμηνύσει στον υπουργό Εργασίας ότι δεν θα παρευρεθούν καν σε νέα συνάντηση, εάν δεν αποσυρθεί από το τραπέζι η θέση ΑΤΑ για όλους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στην πρόθεση του υπουργού Εργασίας να παρευρεθεί σε σύσκεψη των αρμοδίων σωμάτων του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ για να ενημερώσει τα μέλη των εργοδοτών για τις κυβερνητικές θέσεις, η απάντηση που εισέπραξε – σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες από την εργοδοτική πλευρά – ήταν ότι θα ήθελαν γραπτώς τα θέματα που θα συζητηθούν και αναλόγως θα δοθεί απάντηση.