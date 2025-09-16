Το διήμερο των νέων επαφών που πραγματοποιεί ο υπουργός Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους για το θέμα της ΑΤΑ ολοκληρώνεται σήμερα, εν πολλοίς όπως αναμενόταν. Στη χθεσινή συνάντηση με τους εργοδοτικούς συνδέσμους, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ απέρριψαν και πάλι τη θέση «ΑΤΑ για όλους», ενώ είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν τα άλλα τρία σημεία του πλαισίου που έθεσε ο Γιάννης Παναγιώτου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της ΑΤΑ.

Δηλαδή, την κλιμακωτή απόδοση της ΑΤΑ και τη θέσπιση ασφαλιστικών δικλείδων στα ζητήματα του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και της ανατροφοδότησης του πληθωρισμού. Σήμερα το πρωί, ο υπουργός θα δει τις συντεχνίες, με το αποτέλεσμα να είναι εν πολλοίς προδιαγεγραμμένο, αφού ως γνωστό επίσημα δεν αποδέχονται κλιμακωτή ΑΤΑ, ούτε και πρόσθετες ρυθμίσεις στο κομμάτι της ανάπτυξης της οικονομίας και της ανατροφοδότησης του πληθωρισμού.

Αντίθετα, επιδιώκουν την εφαρμογή καθολικής ΑΤΑ. Ωστόσο, οι συντεχνίες, θα αναμένουν σήμερα από τον υπουργό Εργασίας να αναλύσει τις επικεφαλίδες των θεμάτων που έθεσε στο τραπέζι για τον εκσυγχρονισμό, ώστε να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για τις προθέσεις της κυβέρνησης.

Συμπερασματικά, οι εργοδότες αποδέχονται να συζητήσουν τα τρία από τα τέσσερα σημεία που έβαλε ο υπουργός στο τραπέζι, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συζητούν το ένα από τα τέσσερα σημεία. Με την υποσημείωση ότι για να αποδεχτούν να συζητήσουν τα επιμέρους αυτά θέματα, πρέπει πρώτα να καταλήξουν όλες οι πλευρές ότι συμφωνούν στο θέμα της φιλοσοφίας της ΑΤΑ. Δεδομένου ότι ο νέος γύρος επαφών δεν φαίνεται να προσθέτει κάτι ουσιαστικό στην πορεία του διαλόγου, εκ των πραγμάτων ο υπουργός Εργασίας θα κληθεί σύντομα να λάβει σημαντικές αποφάσεις ως προς την παραπέρα πορεία της διαδικασίας. Ένα ακόμα σημείο το οποίο αξίζει να επισημανθεί, είναι ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις τονίζουν πως είναι διατεθειμένες να συνεχίσουν την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου. Είναι προφανές ότι με αυτή την επισήμανση απορρίπτουν το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης της ΑΤΑ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, δήλωσε μετά τη χθεσινή συνάντηση ότι οι εργοδότες προσήλθαν στο τραπέζι «για να δείξουμε τη βούλησή μας και την πίστη μας στον θεσμό του κοινωνικού διαλόγου που για δεκαετίες τώρα έλυνε τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε». Πρόσθεσε ότι «κατά τη συνάντηση επικαιροποίησαν τις θέσεις τους, οι οποίες αφορούν τον εκσυγχρονισμό του μηχανισμού που διέπει την ΑΤΑ με δικαιότερη κατανομή», προσθέτοντας πως «οτιδήποτε άλλο δεν είναι στη σφαίρα της συζήτησης για μας». Από την πλευρά της ΟΕΒ, ο Γενικός Διευθυντής Μιχάλης Αντωνίου ανέφερε ότι δεν προέκυψε κάτι νέο από τη συνάντηση, σημειώνοντας ότι επανέλαβαν τις θέσεις τους με βάση τις οποίες είναι εκτός συζήτησης η καθολική απόδοση της ΑΤΑ.