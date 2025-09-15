Αγκάθι στον κοινωνικό διάλογο για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) παραμένει η καθολική απόδοση της, όπως επιβεβαιώθηκε μετά τη συνάντηση που είχαν τη Δευτέρα οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ με τον Υπουργό Εργασίας.

Οι εργοδοτικοί φορείς ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι η περίπου 45λεπτη συνάντηση δεν οδήγησε σε νέα εξέλιξη, καθώς η κύρια διαφωνία εξακολουθεί να είναι η γενικευμένη εφαρμογή της ΑΤΑ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ Φιλοκύπρου Ρουσουνίδης δήλωσε ότι οι εργοδότες προσήλθαν στο τραπέζι «για να δείξουμε τη βούλησή μας και την πίστη μας στον θεσμό του κοινωνικού διαλόγου». Τόνισε ότι επανέφεραν τις θέσεις τους υπέρ του εκσυγχρονισμού του μηχανισμού με δικαιότερη κατανομή, σημειώνοντας πως «οτιδήποτε άλλο δεν είναι στη σφαίρα της συζήτησης για μας».

Από την πλευρά της ΟΕΒ, ο Γενικός Διευθυντής Μιχάλης Αντωνίου ανέφερε ότι «δεν προέκυψε κάτι νέο», επαναλαμβάνοντας ότι για την Οργάνωση είναι εκτός συζήτησης η καθολική απόδοση της ΑΤΑ.

Το πλαίσιο που έθεσε η Κυβέρνηση για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού περιλαμβάνει τέσσερις παραμέτρους:

την καθολική επέκταση της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους,

της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους, την κλιμακωτή και δικαιότερη κατανομή με έμφαση σε χαμηλόμισθους και μεσαία τάξη,

με έμφαση σε χαμηλόμισθους και μεσαία τάξη, την εισαγωγή ασφαλιστικών δικλείδων για την προστασία της ανταγωνιστικότητας,

για την προστασία της ανταγωνιστικότητας, και τη θέσπιση κριτηρίων κατά του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν διαφωνούν με τις τρεις τελευταίες παραμέτρους, αλλά θεωρούν ότι η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ αποτελεί τον βασικό όρο που εμποδίζει την πρόοδο σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Ο διάλογος συνεχίζεται την Τρίτη στις 09:30, με τον Υπουργό Εργασίας να έχει χωριστές συναντήσεις με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.