Μετά την πραγματοποίηση της παναπεργίας την περασμένη Πέμπτη, αλλά και την κατάθεση από πλευράς Υπουργείου Εργασίας ενός πλαισίου συζήτησης, βασιζόμενο σε τέσσερις κύριες παραμέτρους, ξεκινά σήμερα ένας ακόμα γύρος επαφών για την ΑΤΑ, ο οποίος εκ των πραγμάτων θα κινείται σε νέα βάση.

Πρόκειται ενδεχομένως για μια από τις δυσκολότερες περιπτώσεις εξεύρεσης κοινής συνισταμένης σε ένα εργασιακό ζήτημα, καθώς οι θέσεις εργοδοτών και συντεχνιών είναι εκ διαμέτρου αντίθετες, χωρίς μάλιστα ουσιαστικές μετακινήσεις από τις αρχικές τους τοποθετήσεις, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και μήνες, χωρίς ουσιαστική πρόοδο.

Ο νέος αυτός κύκλος επαφών του υπουργού Εργασίας αρχίζει σήμερα Δευτέρα, όπου και θα έχει συνάντηση με τις εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ στις 9.00 το πρωί, ενώ την επόμενη, δηλαδή την Τρίτη, θα δει τις συντεχνίες στις 9.30. Οι οιωνοί δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικοί, καθώς όπως πληροφορούμαστε και οι δυο πλευρές, δεν προτίθενται να υπαναχωρήσουν από τις βασικές τους θέσεις. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα περιθώρια πλέον στενεύουν, ο νέος κύκλος επαφών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, μετά και την κατάθεση του πλαισίου από πλευράς κυβέρνησης, αφού θα διαφανεί κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί η μέχρι σήμερα πρακτική ή θα χρειαστεί να αλλάξει ο τρόπος προσέγγισης που χρησιμοποιεί ο υπουργός Εργασίας ως μεσολαβητής.

Αναλυτικότερα, οι εργοδοτικές οργανώσεις έχουν ξεκαθαρίσει ότι: (α) Δεν συζητούν καν το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. (β) Θεωρούν αδιανόητο να ρυθμιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα νομοθετικά, αφού όπως υποστηρίζουν, αυτό θα σημάνει το τέλος των εργασιακών σχέσεων όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, καθώς και το διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Άλλωστε, σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, με αφορμή τη σημερινή συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας, ξεκαθαρίζουν ότι η στάση τους παραμένει αμετακίνητη. Όπως σημειώνουν, η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ βρίσκεται εκτός συζήτησης και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Επί τούτου, υπογραμμίζουν ότι η ΑΤΑ δεν μπορεί να επεκταθεί σε ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα, καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε σοβαρές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και θα επηρέαζε αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Όσον αφορά τώρα στο στρατόπεδο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι δεν υπάρχει πρόθεση για μετακίνηση από τις ήδη γνωστές θέσεις που έχουν κατατεθεί στον υπουργό. Ενδεικτικά, αναφέρουν ότι «πάμε στη συνάντηση για να ακούσουμε το περιεχόμενο των θέσεων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο, το οποίο κατέθεσε ο υπουργός Εργασίας κατά την τελευταία συνάντηση».

Υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια της πρότασης για εκσυγχρονισμό της ΑΤΑ, ο υπουργός Εργασίας κατέθεσε πλαίσιο συζήτησης με τέσσερις βασικές θέσεις: (α) Καθολική επέκταση του θεσμού της ΑΤΑ για την κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. (β) Δικαιότερη απόδοση για αποκατάσταση του ποσοστού καταβολής, με έμφαση στους χαμηλόμισθους και στην μεσαία τάξη (κλιμακωτό). (γ) Μηχανισμός για εισαγωγή ασφαλιστικών δικλείδων, ώστε να διασφαλίζεται πως η παραχώρηση της ΑΤΑ, σε συνάρτηση με τον ρυθμό ανάπτυξης ανά περίπτωση, δεν θα πλήττει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. (δ) Θέσπιση κριτηρίων για να μην υπάρχει ανατροφοδότηση του πληθωρισμού μέσω της παραχώρησης της ΑΤΑ.

Τέλος, από το Υπουργείο Εργασίας, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην κατάθεση του πλαισίου, με βάση το οποίο θεωρεί ότι πρέπει να προχωρήσει ο διάλογος για τον εκσυγχρονισμό της ΑΤΑ, αλλά και για την εξεύρεση μόνιμης λύσης στο συγκεκριμένο θέμα και αναμένει από τους κοινωνικούς εταίρους να επιδείξουν καλή θέληση και διαλλακτικότητα, ώστε να προκύψει κοινή συνισταμένη.