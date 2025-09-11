Το στοίχημα της μαζικής συμμετοχής των εργαζομένων στη σημερινή παναπεργία θέλουν να κερδίσουν οι 13 συνδικαλιστικές οργανώσεις που συμμετέχουν σ’ αυτήν, διεκδικώντας πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ.

Οι συντεχνίες θέλουν να στείλουν ένα δυνατό και ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι οι εργαζόμενοι (σ.σ. είτε παίρνουν ΑΤΑ είτε όχι) είναι ενωμένοι σε αυτό τον αγώνα και ότι θα σταθούν ανάχωμα στις όποιες προσπάθειες διαφοροποίησης του θεσμού, με απώτερο στόχο την κατάργηση του.

ΑΤΑ για όλους και ΑΤΑ στη φιλοσοφία της, είναι το σύνθημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες εδώ και μέρες έχουν κινητοποιηθεί, ώστε η στάση εργασίας να στεφθεί με επιτυχία. Σύμφωνα λοιπόν με το πρόγραμμα, η τρίωρη, προειδοποιητική στάση εργασίας, θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 μέχρι τις 14:00. Όπως αποφασίστηκε, θα γίνουν συγκεντρώσεις στα ακόλουθα σημεία:

Λευκωσία: Συγκέντρωση η ώρα 12:00 στο προαύλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Λεμεσός: Συγκέντρωση η ώρα 12:00 στο Διοικητήριο.

Λάρνακα: Συγκέντρωση η ώρα 12:00 στην Επαρχιακή Διοίκηση.

Παραλίμνι: Συγκέντρωση η ώρα 12:00 στο Επαρχιακό Γραφείο Υπ. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων.

Πάφος: Συγκέντρωση η ώρα 12:00 στην Επαρχιακή Διοίκηση.

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις συμμετέχουν οι οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, ΣΑΚ, ΣΥΠΥΚ, ΠΟΑΣΟ, ΠΑΣΥΚΙ, ΠΑΣΥΝΟ, ΕΣΚ.

Κόβουν μισθούς

Επί του θέματoς της απεργίας, η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σε εγκύκλιο της, επισημαίνει ότι σε περίπτωση πραγματοποίησης απεργιών, στάσεων εργασίας, ή εκδηλώσεων που συνεπάγονται διακοπή της εργασίας κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, αποκόπτεται ανάλογο μέρος από τον μισθό των υπαλλήλων που συμμετέχουν σε αυτές.

Ποιοι επηρεάζονται

Αεροδρόμια: Η Hermes Airports ενημερώνει ότι, λόγω της παναπεργίας, αναμένεται να επηρεαστούν πέραν των 50 αφίξεων και αναχωρήσεων από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Ο αριθμός των συνολικών επιβατών των οποίων οι πτήσεις επηρεάζεται αναμένεται να ξεπεράσει τις 15.000. Λόγω της απεργίας έχουν ακυρωθεί οι ακόλουθες πτήσεις: Jazeera Airways από και προς Κουβέιτ (JZR345/JZR346), Qatar Airways από και προς Ντόχα (QTR265/QTR266) και Εmirates από Ντουμπάι προς Λάρνακα και από Λάρνακα προς Μάλτα (UAE109). Σε συνεννόηση με τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, έγινε ο προγραμματισμός ώστε με την λήξη της απεργίας στις 14:00, επιπλέον προσωπικό να βρίσκεται στις θέσεις του για να εξυπηρετήσει τον αυξημένο αριθμό επιβατών.

Σχολεία: Σε σχετική ανακοίνωση το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες πως με γνώμονα την ασφάλεια και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μαθητών/ριών, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

i. Οι γονείς/κηδεμόνες έχουν την ευθύνη για την παραλαβή των παιδιών τους από τη σχολική τους μονάδα στις 11:00 π.μ.

ii. Για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία κατά την αναχώρησή τους από το σχολείο, δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια επιστροφής.

iii. Όσον αφορά στους/στις μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο/Σχολείο Ειδικού Ενδιαφέροντος, σημειώνεται ότι μετά το πέρας της παναπεργίας όλοι οι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν στα καθήκοντά τους.

iv. Η σίτιση των μαθητών/ριών του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου/Σχολείου Ειδικού Ενδιαφέροντος δεν θα προσφερθεί.

Νοσοκομεία: Τα νοσοκομεία και τα εξωτερικά ιατρεία θα εργαστούν μέχρι τις 11 και μετά από τις 14:00 και μετά. Ωστόσο, προγραμματισμένα ραντεβού και χειρουργεία που εμπίπτουν εντός των ωρών της παναπεργίας θα επαναπρογραμματιστούν. Στα νοσοκομεία θα εργαστεί προσωπικό ασφαλείας.

Λεωφορεία: Παραλύουν και οι συγκοινωνίες, με τη Cyprus Public Transport να ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια λεωφορείων της ενδέχεται να επηρεαστούν από την παγκύπρια απεργία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναμένεται σημαντική αλλαγή των δρομολογίων σε όλο το δίκτυο, και η διαθεσιμότητα των προγραμματισμένων γραμμών δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Οι επιβάτες που προγραμματίζουν μετακινήσεις για τις 11 Σεπτεμβρίου καλούνται να το λάβουν υπόψη.

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολίτη: Λόγω της παγκύπριας στάσης εργασίας για την ΑΤΑ, που εξαγγέλθηκε από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 11:00 μέχρι τις 14:00. Οι πολίτες που έχουν ήδη προγραμματισμένα ραντεβού και επηρεάζονται από τη στάση εργασίας, θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος για τη διαδικασία επαναπρογραμματισμού.

Οδικό δίκτυο: Για τις συγκεντρώσεις που θα βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλες τις επαρχίες και ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή διακίνηση στους δρόμους, ενημερώνει η Αστυνομία. Κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων ενδεχομένως να επηρεαστεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Ως εκ τούτου, η Αστυνομία έχει εκπονήσει επιχειρησιακά σχέδια σε όλες τις επαρχίες και θα είναι παρούσα για την παροχή τροχαίων διευκολύνσεων. Καλείται το κοινό να ακολουθεί τις υποδείξεις της Αστυνομίας για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης.