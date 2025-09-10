Η θέση «ΑΤΑ για όλους» την οποία κατέθεσε προχθές στο τραπέζι ο υπουργός Εργασίας, στα πλαίσια της ενημέρωσης των κοινωνικών εταίρων για την πορεία της μεσολάβησης, αιφνιδίασε τους πάντες. Αποτέλεσμα τούτου, ήταν χθες να επικρατεί μια γενικότερη αναστάτωση σε συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, στην προσπάθεια τους να ερμηνεύσουν τη συγκεκριμένη θέση, αλλά και να διαβάσουν πίσω από τις επικεφαλίδες, όσον αφορά στο πώς θα γίνει κάτι τέτοιο.

Πάντως, η αυριανή παναπεργία θα διεξαχθεί κανονικά παρά τη συγκεκριμένη θέση του Υπουργείου Εργασίας και για τρεις ώρες θα παραλύσει η οικονομική δραστηριότητα σε ολόκληρη τη χώρα.

Αναλυτικότερα, από πλευράς εργοδοτικών οργανώσεων, ο αιφνιδιασμός από την κατάθεση της συγκεκριμένης πρότασης από τον υπουργό ήταν απόλυτος, αφού όπως υποστηρίζουν, είχαν λάβει διαβεβαιώσεις πριν από την προχθεσινή συνάντηση, ότι απλά θα ενημερωθούν για την πορεία της μεσολάβησης και δεν θα πρόκυπτε κάτι νέο.

Παράλληλα, από εργοδοτικής πλευράς, υποστηρίζεται ότι στη συγκεκριμένη διαδικασία, ο υπουργός Εργασίας λειτουργεί ως Μεσολαβητής και δεν έχει αρμοδιότητα να καταθέτει θέσεις. Επί της ουσίας, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ δεν αποδέχονται σε καμιά περίπτωση τη θέση «ΑΤΑ για όλους» και σημειώνουν ότι ποτέ δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο να γίνει κάτι τέτοιο διά νόμου, σημειώνουν ότι αυτό θα σημάνει το τέλος των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού διαλόγου όπως τον ξέραμε μέχρι σήμερα, καθώς επισημαίνουν, όποτε προκύπτει διαφορά, θα παρεμβαίνει η κυβέρνηση και θα θεσμοθετεί κάθε διαδικασία, καταργώντας τον κοινωνικό διάλογο. Σημειώνεται ότι σήμερα θα συνέλθει το Δ.Σ. της ΟΕΒ για να εξετάσει τις εξελίξεις γύρω από την ΑΤΑ.

Από πλευράς συντεχνιών, η απόφαση που λήφθηκε για διεξαγωγή της αυριανής παναπεργίας δεν αλλάζει και η προσπάθεια που καταβάλλεται, είναι να υπάρξει όσο το δυνατό μαζικότερη συμμετοχή των εργαζομένων για να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοτική πλευρά, όπως αναφέρεται. Το γεγονός ότι 14 συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν χιλιάδες εργαζόμενους κατέρχονται σε παναπεργία είναι μια εξέλιξη που θα πρέπει να προβληματίσει την κυβέρνηση για τους μέχρι σήμερα χειρισμούς της, σημειώνεται από τις συντεχνίες και τονίζουν για μια ακόμα φορά, ότι η αυριανή τρίωρη απεργία είναι προειδοποιητική.

Επί της ουσίας τώρα, αρκετοί είναι αυτοί που διερωτήθηκαν χθες για τη στάση των συντεχνιών, σημειώνοντας ότι με τις προτάσεις του υπουργού θα μπορούν να λαμβάνουν όλοι ΑΤΑ και η πρόθεση για κλιμακωτή καταβολή της, με έμφαση στους χαμηλόμισθους και στη μεσαία τάξη φαίνεται δικαιότερη από το σημερινό σύστημα. Θέσαμε αυτό τον προβληματισμό στο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέα Μάτσα και στη ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

Μιλώντας και οι δυο στον «Φ», τόνισαν κατ’ αρχήν ότι καλωσορίζουν τη θέση του υπουργού Εργασίας σε σχέση με την παραχώρηση ΑΤΑ σε όλους. Όσον αφορά την κλιμακωτή παραχώρηση της, τονίζουν ότι η ΑΤΑ δεν είναι αύξηση στους μισθούς, αλλά αναπλήρωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων εξαιτίας της αύξησης του πληθωρισμού.

Οπότε, σημειώνουν, εάν κάποιοι θέλουν να συζητήσουμε για αναπροσαρμογή ή και αύξηση στους μισθούς θα πρέπει να γίνει σε μια άλλη συζήτηση. Παράλληλα, τόνισαν ότι είναι ψευδαίσθηση αυτό που αφέθηκε από κάποιους να νοηθεί ότι οι χαμηλόμισθοι θα λαμβάνουν μεγαλύτερη ΑΤΑ, καθώς οι εργοδότες δεν αποδέχονται αύξηση του κόστους τους στο συγκεκριμένο κομμάτι και επομένως θα γίνει απλά αναδιανομή του ποσού σε διαφορετική βάση.

«Ας ξεκινήσει από τον κατώτατο»

Πέραν των όσων αναφέρονται παραπλεύρως, οι δύο ΓΓ των ΣΕΚ και ΠΕΟ τόνισαν ότι εφόσον η Κυβέρνηση κατέθεσε αυτή τη θέση θα πρέπει να αποδείξει ότι θέλει να την εφαρμόσει και ότι δεν είναι απλώς ένα πυροτέχνημα για να πλήξει την απεργία των εργαζομένων, όπως τόνισαν χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σημείωσαν ότι σαν πρώτο βήμα, θα μπορούσε πολύ εύκολα να ενσωματώσει την ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό, ενώ πρόσθεσαν στη συνέχεια ότι η διεύρυνση του θεσμού θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε μέσω των συλλογικών συμβάσεων, είτε μέσω νομοθετικής ρύθμισης, παρόλο που σημείωσαν ότι δεν θα προέκριναν τη συγκεκριμένη λύση γιατί θα αποτελέσει πλήγμα στις εργασιακές σχέσεις και στην ουσία του κοινωνικού διαλόγου.